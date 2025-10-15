Simulation in Minuten: So testen Konstrukteure Produktionsabläufe im Vorfeld

Lange Planungszyklen und Unsicherheit bei der Machbarkeit bremsen innovative Projekte aus. Mit TrakMaster(TM), der Integrationssoftware für SuperTrak CONVEYANCE(TM), wird das einfacher: Eine integrierte Sim

Nürnberg, 15. Oktober 2025 – Die ersten Phasen eines neuen Projekts sind für Konstrukteure oft die zeitintensivsten: Machbarkeitsstudien, Risikobewertungen und die Suche nach der optimalen Linienkonfiguration können Wochen oder gar Monate in Anspruch nehmen. Häufig fehlt es an zuverlässigen Tools, die eine schnelle und präzise Simulation komplexer Förderprozesse ermöglichen. Genau hier setzt SuperTrak CONVEYANCE(TM) mit seinem TrakMaster(TM)-Tool an.

TrackMaster(TM) ist der zentrale Konfigurator zur Integration von SuperTrak in Maschinenkonzepte. Eine integrierte Simulationsfunktion ermöglicht es Konstrukteuren, Produktionsabläufe virtuell zu testen, Risiken frühzeitig zu erkennen und die optimale Lösung schnell zu validieren. So erhalten sie die Sicherheit, die sie brauchen, um Projekte zügig und effizient voranzutreiben. Die integrierte Simulationsfunktion in TrackMaster(TM) bietet Konstrukteuren nicht nur Geschwindigkeit und Sicherheit in der frühen Projektphase, sondern schafft auch spürbare Vorteile im gesamten Entwicklungsprozess. Besonders hervorzuheben sind:

–> Zeitersparnis: Anstatt aufwendige und langwierige 3D-Simulationen zu erstellen, können Konstrukteure die Funktionalität und Leistung einer SuperTrak CONVEYANCE(TM)-Linie in wenigen Minuten im Vorfeld überprüfen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, verschiedene Layouts und Szenarien risikofrei zu testen und sofort zu optimieren.

–> Planungssicherheit: Der TrakMaster(TM) liefert präzise Daten über Durchsatz, Taktzeit und mögliche Engpässe. Konstrukteure können so die Machbarkeit bewerten und ihren Kunden zuverlässige Zusagen machen. Diese Sicherheit in der Planungsphase reduziert das Projektrisiko erheblich.

–> Freisetzung von Kapazitäten: Die massive Zeitersparnis bei der Simulation setzt wertvolle Ingenieurkapazitäten frei, die für die Lösung anderer, kritischer Herausforderungen im Projekt genutzt werden können. Dies steigert die Effizienz im gesamten Konstruktionsprozess und führt zu einer besseren Nutzung der Ressourcen.

Eugen Goidenko, Director Automation Products, Global, sagt dazu: „Mit dem TrakMaster(TM) geben wir Konstrukteuren und Applikationsingenieuren eine mächtige, einfach zu bedienende Lösung an die Hand. Es geht nicht nur darum, eine Machbarkeitsstudie schneller abzuschließen. Es geht darum, kreative Kapazitäten freizusetzen und die Planungsphase so zu gestalten, dass Risiken frühzeitig erkannt und eliminiert werden. Das spart unseren Kunden am Ende des Tages bares Geld.“

Die wirtschaftlichen Vorteile des Tools sind klar: Geringeres Risiko, weniger Zeitaufwand für die Planung und eine insgesamt effizientere Nutzung der Engineering-Ressourcen. SuperTrak CONVEYANCE(TM) beweist damit erneut, dass Premium-Technologie nicht nur in der Performance, sondern auch in den unterstützenden Tools einen echten Mehrwert bietet.

Innovation live erleben: SuperTrak CONVEYANCE(TM) auf der SPS Messe in Nürnberg

Auch in diesem Jahr erwartet die Fachwelt auf der SPS Messe in Nürnberg wegweisende Neuheiten, die den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit der SuperTrak CONVEYANCE(TM)-Technologie weiter unterstreichen.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 121 in Halle 3 und erleben Sie live, wie SuperTrak CONVEYANCE(TM) nicht nur technologische Herausforderungen meistert, sondern auch Ihre Gesamtkosten nachhaltig senkt. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Produktionslinien mit uns für die Zukunft rüsten.

Über SuperTrak CONVEYANCE(TM)

SuperTrak CONVEYANCE(TM) – Plattformen bilden die Grundlage für weltweit führende Automatisierungsprozesse und bieten höhere Verfügbarkeit, gesteigerten Durchsatz und verbesserte Qualität. SuperTrak CONVEYANCE(TM) ist eine auf Linearbewegungen basierende Technologie, die die Art und Weise, wie Sie Automatisierungsprozesse entwickeln und gestalten, grundlegend verändert. Individuell gesteuerte Werkzeugträger ermöglichen es Ihnen, den Durchsatz zu erhöhen, ohne mehr Stellfläche zu benötigen, was zu weniger komplexen und anpassungsfähigeren Systemen führt. Mit unserer „Smart Conveyance Technology“ können Automatisierungsdesigner die Anforderungen der heutigen Fertigung erfüllen, indem sie eine Hochleistungsautomatisierung zu geringeren Kosten ermöglichen.

Über ATS Corporation

Die ATS Corporation ist ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. ATS nutzt sein umfangreiches Wissen und seine globalen Fähigkeiten in den Bereichen kundenspezifische Automatisierung, Wiederholungsautomatisierung, Automatisierungsprodukte und Mehrwertlösungen, einschließlich Pre-Automatisierung und After-Sales-Services, um die anspruchsvollen Fertigungsautomatisierungssysteme und Serviceanforderungen multinationaler Kunden in Märkten wie Biowissenschaften, Transport, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Energie zu erfüllen. ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in mehr als 65 Produktionsstätten und über 85 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Südostasien und Ozeanien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange und an der NYSE unter dem Symbol ATS gehandelt. Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.atsautomation.com.

Kontakt für ein Ticket der SPS-Messe:

Herr Fuat Arslanoglu, Sales Manager, +49 160 96 717 091 oder nutzen Sie alternativ das Reservierungsformular von SUPERTRAK

