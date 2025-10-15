Als erster Veranstalter für Flusskreuzfahrten veröffentlicht VIVA Cruises das Programm für 2027

Neue Flusskreuzfahrten ab Venedig, neue Routen innerhalb Deutschlands. Als erster Veranstalter veröffentlicht VIVA Cruises bereits jetzt das Programm für 2027

VIVA Cruises, Europas modernster Anbieter für Flusskreuzfahrten, setzt im jetzt veröffentlichten Programm 2027 auf neue Routen, ein neues Schiff, ein neues Fahrtgebiet und mit ganzjährigen Reiseterminen auf noch mehr Vielfalt für den Urlaub auf dem Fluss: Von dreitägigen Aufenthalten in Paris und Venedig bis zu langen Flussreisen durch Europa. Mit sieben Schiffen geht VIVA Cruises in die Saison 2027, dazu kommen für die neue und exklusivere Produktlinie VIVA Boutique die VIVA BEYOND mit der Premiere im Mai 2026 ab Paris und die VIVA UNIQUE ab Mai 2027 für Flusskreuzfahrten ab und bis Venedig durch die Lagune und auf dem Po.

* Neu in der Saison 2027: Neue Routen ab Basel, Dresden und Amsterdam

Ebenfalls neu sind drei Routen: VIVA Cruises startet erstmalig auf den Strecken ab Basel nach Brüssel, Dresden bis Prag sowie ab Amsterdam nach Nürnberg.

Dank der hohen Nachfrage für die große Europareise zwischen Amsterdam und Budapest gibt es in 2027 für diese 15-tägige Flussreise zusätzliche Termine. Auch für weitere sehr erfolgreichen Routen und Zielgebiete steigert VIVA Cruises das Angebot im Jahr 2027.

Umfangreich auch das Programm auf dem Douro: Der Neubau PORTO MIRANTE startet erstmals die gesamte Saison 2027 exklusiv für VIVA Cruises zu 32 Reisen ab Porto in Portugal. Die PORTO MIRANTE ist somit zu 100 Prozent Bestandteil der Flotte des Düsseldorfer Veranstalters, erscheint nicht mehr im Programm anderer Anbieter.

„Wir sind sehr stolz, dass wir so früh ein so facettenreiches und umfangreiches Programm für modernen Urlaub auf dem Fluss präsentieren können“, so CEO und Co-Founderin Andrea Kruse. „Wir sprechen mit VIVA Cruises ein deutlich jüngeres und auch internationales Publikum für Flusskreuzfahrten an, das sich für feine Kulinarik und Lifestyle begeistert und schaffen so eine unverwechselbar positive Stimmung an Bord.“

* Neu ab der Saison 2027: VIVA UNIQUE erschließt ab Venedig mit der Premierenfahrt entlang der Lagune und auf dem Po ein ganz neues Fahrtgebiet

Höhepunkt des neuen Programms 2027 sind die Taufe und Premierenfahrt der neuen VIVA UNIQUE im Mai 2027. Das zweite Schiff der noch hochwertigeren Produktlinie VIVA Boutique hebt die Flusskreuzfahrt auf ein außergewöhnliches Niveau: Mit erlesenen Gourmet-Menüs und gleich drei verschiedenen Restaurants an Bord. Vom Fine Dining auf Sterne-Niveau bis zu landestypischen Speisen. Mehr als die Hälfte der Kabinen sind Suiten. Das zweite schwimmende Boutique-Hotel der Flotte startet ab Venedig und erschließt ein ganz neues Fahrtgebiet entlang der Lagune und vor allem des Po, das Italiens Kunst, Kultur und Kulinarik vereint.

* VIVA Cruises startet 2027 ganzjährig, keine Winterpause wie andere Anbieter

VIVA Cruises mit ganzjährigem Angebot: Während andere Anbieter in den Wintermonaten pausieren, legen die Neubauten VIVA ONE, VIVA TWO, VIVA ENJOY und auch die VIVA BEYOND bereits im Januar 2027 in Deutschland, Österreich und Frankreich ab. Kurz darauf folgen die VIVA TIARA und VIVA RUBY, ab März auch die VIVA MOMENTS und die PORTO MIRANTE, bevor im Mai 2027 die Premiere der VIVA UNIQUE ab Venedig gefeiert wird. Mit diesem wiederholten ganzjährigen Einsatz der Flotte ist VIVA Cruises Vorreiter in der gesamten Branche. In den Wintermonaten auch mit speziellen Kurzreisen, die ein deutlich jüngeres Publikum oder Gäste ansprechen, die erstmals eine Flussreise ausprobieren.

* VIVA Cruises setzt neue Maßstäbe für Kulinarik, Lifestyle und begrüßt internationales Publikum an Bord

Neue Maßstäbe auf dem Fluss setzt VIVA Cruises auch im Bereich Kulinarik und Lifestyle: Mit mehrgängigen Gourmet-Menüs, dem hochwertigen und stets inkludierten Angebot VIVA All-Inclusive, modernem Design und abendlichem Entertainment, das ein jüngeres Publikum anspricht. Mittlerweile sind mehr als 50 Prozent der Gäste von VIVA Cruises aus verschiedenen Ländern Nordeuropas und der gesamten Welt.

Die neuen Flusskreuzfahrten 2027 sind ab sofort buchbar, noch bis Mitte November 2025 gewährt VIVA Cruises Frühbucher-Vorteile.

Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50

Reisebeispiele:

VIVA ONE ab und bis Düsseldorf mit Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Dordrecht und Arnheim, mit VIVA All-Inclusive, mehrere Termine, ab 1.950 Euro in der 2-Bett-Außenkabine

VIVA UNIQUE ab und bis Venedig, eine Woche an Bord inklusive erlesenen Gourmet-Menüs und Fine Dining auf Sterne-Niveau ab 2.295 Euro pro Person in der Balkonkabine und bis zu 4.595 Euro in der Unique Suite

Schiffe und Fahrtgebiet VIVA Cruises:

VIVA TIARA: Rhein, Main, Mosel, Donau

VIVA MOMENTS: Rhein, Mosel

VIVA ONE: Rhein, Mai, Mosel

VIVA TWO: Rhein, Donau

VIVA ENJOY: Rhein, Donau

VIVA PORTO MIRANTE: Douro

VIVA RUBY: Rhein, Elbe Spree und Ostseeküste

Schiffe und Fahrtgebiet VIVA Boutique:

VIVA BEYOND: Paris, Seine

VIVA UNIQUE: Venedig, Lagune Venedig und Po

VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.

Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com

