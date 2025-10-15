Wenn Kinder leer ausgehen sollen: Pflichtteilsumgehung durch kreative Gestaltung im Erbrecht

Wer Pflichtteilsansprüche gezielt reduzieren will, braucht kreative und rechtssichere Strategien. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich Vermögen schützen lässt – ohne Gesetze zu umgehen.

Nicht jede Familienkonstellation ist harmonisch. Gerade im Bereich des Erbrechts äußern viele Mandanten den Wunsch, bestimmte Angehörige – häufig Kinder aus früheren Beziehungen – nicht am Nachlass zu beteiligen. Doch das deutsche Pflichtteilsrecht macht einen vollständigen Ausschluss nahezu unmöglich. Trotzdem lassen sich Pflichtteilsansprüche zumindest wirtschaftlich reduzieren – mit durchdachter Gestaltung und Fingerspitzengefühl.

Ein aktueller Beratungsfall zeigt, wie komplex, aber auch lösbar solche Situationen sein können: Ein Ehepaar ohne gemeinsame Kinder, der Ehemann mit einem Sohn aus erster Ehe, den er ausdrücklich enterben möchte. Die Eheleute besitzen ein umfangreiches Immobilienvermögen, aus dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Der Wunsch: Der Neffe der Ehefrau soll später einmal alles erben, der Sohn aber möglichst leer ausgehen.

Zunächst wurden typische Modelle geprüft: Schenkungen an Stiftungen, Treuhandlösungen, vorweggenommene Erbfolge mit Nießbrauch, Auslandsstiftungen – doch überall gab es entscheidende Haken: Entweder blieb die wirtschaftliche Kontrolle erhalten (und damit auch die Pflichtteilsergänzungsgefahr nach § 2325 BGB) oder die Versorgung des Paares wäre nicht mehr gesichert gewesen.

Die schließlich umgesetzte Lösung war ein kreatives Verkaufskonzept: Der Ehemann veräußerte eine Immobilie an den Neffen – mit vollem Verkehrswert, reduziert um ein lebenslanges Nießbrauchsrecht für sich und seine Frau. Der Kaufpreis wurde gestundet bis zum Tod beider Ehepartner. Zugleich wurde der Anspruch auf diesen Kaufpreis vertraglich an die Ehefrau abgetreten – verbunden mit einem Erlass im Testament für den Fall, dass sie vorverstirbt.

Das Ergebnis:

o Lebenslange Versorgung durch Mieteinnahmen

o Keine Pflichtteilsergänzung, da echter Verkauf

o Der Neffe erhält später das Vermögen steueroptimiert

o Der Sohn kann nur auf das verbleibende Vermögen zugreifen

Solche Lösungen erfordern Präzision und juristisches Know-how. Einfach ist das nicht – aber gerade darin liegt oft der Reiz. Wer eine kluge und rechtssichere Strategie sucht, ist gut beraten, sich frühzeitig individuell begleiten zu lassen.

