Roadtrip der anderen Art: Spaceship-Camper für Neuseeland bleiben ein Dauerbrenner

Seit 2008 arbeitet TMC Reisen mit Spaceships Neuseeland zusammen – kompakte Campervans für flexible Roadtrips durch eines der schönsten Reiseziele der Welt.

TMC Reisen – seit 2008 Partner von Spaceships Campervans in Neuseeland

Neuseeland gilt als eines der schönsten Reiseländer der Welt – und als perfektes Ziel für einen Roadtrip. Doch nicht jeder möchte mit einem großen Wohnmobil unterwegs sein. Die kompakten Spaceships Campervans, die sich wie ein Auto fahren und wie ein Wohnmobil schlafen lassen, bieten eine clevere Alternative für alle, die Freiheit und Komfort kombinieren wollen.

Bereits seit 2008 arbeitet TMC Reisen eng mit Spaceships Neuseeland zusammen und gehört damit zu den ältesten Partnern in Europa. Über die deutschsprachige Buchungsplattform neuseeland.spaceship-camper.de vermittelt der Anbieter das komplette Angebot der beliebten Campermarke – mit persönlicher Beratung, transparenten Preisen und langjähriger Expertise im Camper-Tourismus.

Kompakt, wendig und perfekt für Neuseelands Straßen

Die Fahrzeuge von Spaceships sind speziell für die Bedingungen in Neuseeland entwickelt. Dank ihrer handlichen Größe lassen sie sich leicht manövrieren, sind sparsam im Verbrauch und passen auf nahezu jeden Parkplatz – ideal für spontane Stopps an Stränden, Aussichtspunkten oder auf landschaftlich reizvollen Campingplätzen.

Trotz der kompakten Außenmaße überzeugen sie mit durchdachter Ausstattung: ein großes Doppelbett, Gaskocher, Kühlschrank, Küchenutensilien, Sitzgelegenheit im Innenraum sowie praktischer Stauraum machen den Camper zum funktionalen Reisebegleiter. Alle Fahrzeuge sind automatik, einfach zu fahren und verfügen über moderne Sicherheitsstandards.

Freiheit auf Rädern – individuell reisen mit Sicherheit und Service

Über TMC Reisen profitieren Reisende nicht nur von deutschsprachiger Beratung, sondern auch von einer transparenten Buchungsabwicklung ohne versteckte Kosten. Ob Nord- oder Südinsel, Einwegmiete oder Rückgabe am gleichen Ort – Spaceships bietet zahlreiche flexible Optionen.

Für viele Kundinnen und Kunden ist die Mischung aus Auto-Komfort und Camping-Erlebnis das entscheidende Argument. „_Der Spaceship fährt sich wie ein Pkw – das nimmt vielen die Hemmschwelle, sich in Neuseeland selbst ans Steuer zu setzen_“, erklärt Uli Edelmann, Geschäftsführer von TMC Reisen.

„_Zugleich bietet er alles, was man für den Alltag auf Tour braucht – Bett, Küche und jede Menge Freiheit._“

Ideal für Paare, Freunde und Einsteiger

Besonders beliebt ist das Konzept bei jungen Paaren, Freundesgruppen oder Neuseeland-Einsteigern, die das Land flexibel erkunden wollen. Ob zwei Wochen auf der Nordinsel oder ein ganzer Monat durch beide Inseln – mit einem Spaceships Camper bleibt die Reise spontan planbar.

Auf der Website neuseeland.spaceship-camper.de finden Interessierte nicht nur Fahrzeugbeschreibungen und Preisbeispiele, sondern auch Routenvorschläge und praktische Tipps für das Reisen im Camper.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TMC Reisen

Herr Uli Edelmann

Nelkenweg 15

83109 Großkarolinenfeld

Deutschland

fon ..: 08031-9019833

fax ..: 08031-9019834

web ..: https://neuseeland.spaceship-camper.de/

email : info@tmc-reisen.de

TMC Reisen ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für Individualreisen und Campervermietung in Australien, Neuseeland, Nordamerika, der Südsee und im südlichen Afrika. Seit über 20 Jahren vermittelt das Unternehmen hochwertige Mietfahrzeuge und Rundreisen mit persönlicher Beratung und direktem Ansprechpartner in Deutschland.

Mit der Marke Spaceships Camper Neuseeland betreut TMC Reisen seit über 15 Jahren einen der innovativsten Anbieter im Campermarkt – und gilt heute als einer der erfahrensten europäischen Partner von Spaceships.

