Professionelle Unterstützung beim Hausverkauf durch WHG Immobilien

WHG Immobilien begleitet Eigentümer mit jahrzehntelanger Expertise durch den gesamten Verkaufsprozess

Der Verkauf einer Immobilie ist ein komplexer Prozess, der fundierte Marktkenntnisse und professionelles Know-how erfordert. WHG Immobilien unterstützt Eigentümer seit 1986 mit umfassender Expertise bei der erfolgreichen Vermarktung ihrer Immobilien und sorgt für eine reibungslose Abwicklung aller Verkaufsschritte.

Der Immobilienverkauf stellt Eigentümer vor vielfältige Herausforderungen: Von der korrekten Wertermittlung über die professionelle Vermarktung bis hin zur rechtssicheren Abwicklung sind zahlreiche Aspekte zu beachten. Besonders wichtig ist dabei eine realistische Einschätzung des Marktwertes, da dieser die Basis für eine erfolgreiche Vermarktung bildet.

„Eine fundierte Marktwertermittlung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf“, erklärt Heidi Pfuderer, Inhaberin von WHG Immobilien. „Als DEKRA zertifizierte Sachverständige ermitteln wir den realistischen Wert der Immobilie anhand aktueller Marktdaten und jahrzehntelanger Erfahrung in der Region.“

Die Experten von WHG Immobilien erstellen für jedes Objekt ein professionelles Vermarktungskonzept. Dazu gehören hochwertige Objektfotos, detaillierte Exposés sowie eine zielgruppengerechte Präsentation in relevanten Immobilienportalen. Durch ihr umfangreiches Netzwerk und ihre genaue Kenntnis des lokalen Marktes erreichen sie schnell geeignete Interessenten.

Ein besonderer Fokus liegt auf der sorgfältigen Auswahl potenzieller Käufer. WHG Immobilien führt ausführliche Vorgespräche und Bonitätsprüfungen durch, um die Seriosität und Zahlungsfähigkeit der Interessenten sicherzustellen. Dies verhindert zeitraubende Besichtigungen mit ungeeigneten Interessenten und beschleunigt den Verkaufsprozess.

Bei der Vertragsgestaltung und -abwicklung profitieren Eigentümer von der langjährigen Erfahrung des Teams. Die Makler begleiten die Verkäufer bis zum erfolgreichen Notartermin und stehen auch danach bei der Objektübergabe unterstützend zur Seite. Dabei achten sie besonders darauf, dass alle rechtlichen Aspekte korrekt berücksichtigt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WHG Immobilien

Frau Heidi Pfuderer

Friedenstraße 25

71691 Freiberg am Neckar

Deutschland

fon ..: 07141 / 75501

fax ..: 07141 / 74111

web ..: https://www.whg-immobilien.de/

email : info@whg-immobilien.de

Das Unternehmen WHG Immobilien, gegründet 1986, hat seinen Sitz in Freiberg am Neckar. Geschäftsführerin Heidi Pfuderer bietet umfassende Dienstleistungen für den Verkauf, die Vermietung und die Suche von Immobilien in Freiberg am Neckar, in Ludwigsburg, in Bietigheim-Bissingen und der Region. Mit fundierter Marktkenntnis, einem leistungsstarken Netzwerk und einem erfahrenen Team steht WHG Immobilien für einen umfassenden und persönlichen Service. Kunden profitieren von einer individuellen und professionellen Betreuung, die alle Schritte von der Immobilienbewertung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe umfasst.

