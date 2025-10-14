Neues Menschenverständnis für Coaches & Therapeuten – Subtle Body Balance als Schlüssel zu innerer Stabilität

Das neue Coaching-Konzept der Göthert-Methode nutzt neueste Erkenntnisse über den Feinstoffkörper, um Menschen effektiv dabei zu unterstützen, ihre Resilienz zu stärken.

Diese Pressemitteilung ist Teil 4 einer Reihe von insgesamt sieben Beiträgen zur Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach nach der Göthert-Methode. Hier finden Sie den dritten Teil „HRV-Messungen bestätigen: Subtle Body Balance wirkt direkt auf das vegetative Nervensystem und den Vagusnerv„.

Wer beruflich Menschen begleitet – ob als Coach, Pädagogin, Therapeut oder Berater – kennt die Herausforderung: Klient:innen kommen oft mit Themen wie Erschöpfung, innerer Unruhe oder Orientierungslosigkeit. Was viele nicht wissen: Die Ursache liegt häufig an unerwarteter Stelle – im sogenannten Feinstoffkörper. Genau hier setzt die Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach nach der Göthert-Methode an. Sie vermittelt einen strukturierten, praxisnahen Zugang zu dieser feinen Ebene des Menschen und eröffnet neue Möglichkeiten, Menschen auf ihrem Weg zu innerer Ordnung, Klarheit und Selbstermächtigung zu begleiten.

Eine Ausbildung mit klarer Wirkung – für andere und für sich selbst

Was diese Ausbildung besonders macht: Sie ist nicht nur eine berufliche Qualifikation, sondern verändert auch die eigene Haltung. Teilnehmende lernen, wie sich feinstoffliche Belastungen frühzeitig erkennen und lösen lassen – noch bevor sie sich in festgefahrenen Mustern oder körperlichen Symptomen zeigen. Das bedeutet für Klient:innen: schneller zu innerer Ruhe finden, stabiler in sich selbst werden und ihre eigenen Ressourcen wieder bewusst nutzen.

Menschen ermutigen, sich selbst wieder zu spüren

Subtle Body Balance Coaching ist ein Coaching, das nicht auf das Problem fokussiert, sondern auf das, was im Menschen wieder lebendig werden will. Es geht nicht darum, Symptome zu analysieren – sondern darum, den Zugang zu sich selbst und der inneren Kraft zu stärken, aus dem sich vieles neu entfalten kann: freier atmen, klarer entscheiden, besser schlafen, tiefer leben. Viele der teilnehmenden Therapeut:innen und Coaches nutzen dieses Coaching als Erweiterung ihres Angebots. Ein Coach etwa kann damit präventiv ansetzen, ein Therapeut seine Klienten zusätzlich stärken.

Fundiert, praxisnah und erweiternd

Die Ausbildung umfasst sieben Live-Module (online) plus begleitendes Selbststudium und Training in kleinen Gruppen. Sie ist so aufgebaut, dass sie sich in bestehende Berufsfelder nahtlos integrieren lässt – ohne Vorkenntnisse in Energie- oder Feinstoffarbeit. Ob in Coaching-Praxis, Therapie oder pädagogischer Arbeit: Subtle Body Balance-Coaching ergänzt bestehende Methoden um eine Ebene, die Klient:innen nachhaltig stärkt.

Mehr als Prävention – ein neuer Qualitätsstandard

Durch die fundierte Methodik, die wissenschaftlich bestätigte Wirksamkeit (z. B. über HRV-Messungen) und die persönliche Entwicklung der Teilnehmenden setzt die Ausbildung einen neuen Qualitätsstandard im Bereich Präventionsarbeit.

In Teil 5 „Selbstfürsorge beginnt mit Wahrnehmung – wie die Ausbildung zum Subtle Body Balance-Coach die Resilienz stärkt“ geht es um innere Stabilität und Klarheit – für Klienten und auch für den Coach selbst.

Mehr Informationen zur Methode, zur Ausbildung und zu den nächsten Startterminen:

www.sbb-coach.de

