Betterspace mit neuem Unternehmensbild im Jubiläumsjahr

Im zehnten Jubiläumsjahr weist Betterspace mit einem neuen Logo in die Zukunft und zeigt damit sein gewachsenes Unternehmensbild.

Den Wandel vom Spezialisten digitaler Lösungen für Hotels hin zur wegweisenden IoT-Plattform für alle Nichtwohngebäude bringt die neue Bildmarke deutlich zum Ausdruck. War das bisherige Logo eher verspielt, freundlich und vermittelte Technologie und Perspektive, so verkörpert das Re-Design die gewachsene Neuausrichtung als skalierbare Plattform für Energie- und Gebäudemanagement. Form- und Farbgebung spiegeln Struktur, Skalierbarkeit, Transparenz sowie Partnerschaft auf Augenhöhe. Kubisch, klar und offen symbolisiert das neue Logo die zukunftsgerichtete, branchen- und technologieoffene Ausrichtung von Betterspace. Die optimierten Grüntöne betonen Umweltbewusstsein, Wachstum und den Fokus auf Nachhaltigkeit. Nähe und Kompetenz vermittelt die reduzierte Typografie des Schriftzugs und passt so perfekt zum erweiterten Einsatzbereich des Unternehmens: der Entwicklung und Anwendung von Softwarelösungen für smarte Gebäude.

„Die neue Bildmarke zeigt, wohin wir gehen“

„Unser altes Logo hat uns lange begleitet – wie ein treuer Hoodie, der zwar gemütlich ist, doch mittlerweile etwas ausgebeult aussieht. Es war Zeit für etwas, das uns und unserer Vision heute gerecht wird: digitaler, klarer, markanter. Ein Logo, das zeigt, wofür wir stehen und wohin wir gehen“, erklärt Benjamin Köhler, Managing Director bei Betterspace. „Vor über 10 Jahren haben wir angefangen mit einer klaren Idee: Digitale Lösungen für Hotels entwickeln, die den Energieverbrauch senken, Prozesse automatisieren und das Gästeerlebnis verbessern. Doch uns wurde klar: Was wir für Hotels entwickelt haben, ist viel zu gut, um es nur dort einzusetzen. Wir sind heute mehr als ein Spezialist für eine Branche – wir sind Anbieter einer IoT-Plattform für mehr Energieeffizienz und Partner für alle Nichtwohngebäude.“

Vernetzte Räume reduzieren Aufwand, Kosten und CO2

So liegt auch der zukünftige Fokus von Betterspace auf den Bereichen Effizienz, Integration und Partnerschaft. Ziel des Unternehmens ist es, mehr zu leisten als Energie zu sparen: „Wir wollen Abläufe vereinfachen, Systeme integrieren, Menschen entlasten, die Produktivität steigern und den Komfort erhöhen“, erklärt Köhler. Hierfür entwickelt Betterspace Tools, die sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügen und automatisch das tun, was früher mühevoll und zeitraubend per Hand erledigt werden musste, wie beispielsweise die Heizungs- und Klimasteuerung. Mit smarten Anwendungen wie der Energiespar-Softwarelösung better.energy und der Open API-Plattform better.integrations bietet Betterspace komfortable und funktionale Systeme, die Aufwand, Kosten und CO2-Emissionen reduzieren. „Wir verstehen Gebäude nicht als starre Hülle, sondern als vernetzte Räume voller Potenzial“, sagt Köhler. „Genau dies drückt unser neues Logo aus.“

