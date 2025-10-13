Elektrorollstuhl rechtzeitig winterfest machen

Tipps von Freedomchair, wie Sie auch in der kalten Jahreszeit mit Ihrem Hilfsmittel sicher und komfortabel unterwegs sind.

Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer, Straßen und Wege nasser. Für viele Nutzerinnen und Nutzer von Elektrorollstühlen ist das eine besondere Herausforderung. Akkus verlieren bei Kälte an Leistung, Schnee und Eis auf den Straßen erhöhen die Rutschgefahr und Dunkelheit erschwert die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Wer rechtzeitig vorbeugt, bleibt auch im Winter sicher und mobil.

„Ein gründlicher Technikcheck ist die beste Vorbereitung“, rät Bettina Haberl, Marketingleiterin FreedomChair. Neben Batterie und Beleuchtung erfordern vor allem auch Reifen und bewegliche Teile besondere Aufmerksamkeit. Ebenso wichtig: die richtige Kleidung und kleine Extras für eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Besonders tückisch sind oft die kleinen Dinge, die im Alltag leicht übersehen werden: etwa ein zu niedriger Reifendruck, der im Winter zu schlechterem Bremsverhalten führt, oder Handschuhe, die zwar warmhalten, aber die Steuerung am Joystick erschweren. Schon wenige Anpassungen können im Ernstfall entscheidend sein – sei es für die Sicherheit im Straßenverkehr oder für die Reichweite der Batterien.

Welche Maßnahmen im Einzelnen sinnvoll sind, und worauf E-Rolli-Fahrer in den kommenden Monaten besonders achten sollten, lesen Sie im ausführlichen Ratgeber auf der Internetseite von Freedomchair: https://www.freedomchair.de/winterfit/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Help 24 GmbH

Frau Bettina Haberl

Percostraße 15

1220 Wien

Österreich

fon ..: +43 (0)1 270 61 08

web ..: http://www.help-24.at

email : info@help-24.at

Die HELP-24 GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf den Import und Vertrieb innovativer Hilfsmittel und Medizinprodukte im deutschsprachigen Raum spezialisiert hat. Als Generalimporteur bietet HELP-24 ein breites Sortiment an innovativen Produkten, die den Alltag von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erleichtern und ihre Lebensqualität verbessern.

Das Sortiment umfasst unter anderem die faltbaren Elektro-Rollstühle von FreedomChair, der sich durch sein geringes Gewicht und seine einfache Handhabung auszeichnet. Mit verschiedenen Modellen bietet HELP-24 maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Elektrorollstühle der Marke immer-mobil sind mit einer deutschen Hilfsmittelnummer gelistet, was eine Kostenübernahme durch Krankenkassen erleichtert.

Zusätzlich vertreibt HELP-24 den Arnie Travelhero, eine praktische Anhängekupplung für Rollstuhlfahrer, die das Mitführen von Gepäck oder Einkäufen nicht nur erleichtert, sondern oft erst möglich macht. Die Airbag-Weste FALL SAFE erkennt dank intelligenter Sensorik Stürze in Sekundenschnelle und beugt so Verletzungen vor. Der Cynteract Reha-Handschuh ermöglicht durch Gamification einen spielerischen Therapieerfolg.

Der Vertrieb erfolgt über ein etabliertes Netzwerk von Sanitätshäusern und Fachhändlern in Deutschland und Österreich. HELP-24 legt großen Wert auf einen erstklassigen Service und schnellen Support. Mit seinem engagierten Team und langjähriger Erfahrung im Hilfsmittel- und Medizinproduktehandel steht die HELP-24 GmbH für Qualität, Innovation und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Sanitätshäusern.



Pressekontakt:

neoskript – Volker Neumann

Herr Volker Neumann

Benninghausen 37

51399 Burscheid

fon ..: 021747328034

web ..: http://www.neoskript.de

email : info@neoskript.de