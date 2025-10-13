Nordsee Tourismus Report 2025: 13,2 % weniger Urlauber – höhere Preise

Laut dem neuen Nordsee Tourismus Report 2025 (NTR25) verzeichnet die deutsche Nordseeküste aktuell ein signifikant abnehmendes Besucherinteresse.

Nach der im vierten Jahr erscheinenden statistischen Erhebung hat das Urlauberpotential der deutschen Nordseeküste im Zeitverlauf von 2022 bis 2025 um 13,2 Prozent abgenommen. Eine erste Hochrechnung für das Jahr 2026 geht von weiteren prozentualen Rückgängen in zweistelliger Höhe aus. Damit ist die deutsche Nordseeküste nach Angaben des neuen NTR25 jedoch nicht alleine: Auch die dänischen und niederländischen Nordseeküstenregionen sowie die deutsche Ostseeküste verzeichnen deutliche Abnahmen des Urlauberpotentials. Die neuen Ergebnisse des NTR25 lassen den Schluss zu, dass sich die deutschen Küstenregionen einem strukturellen Wandel der Urlaubsinteressen gegenübersehen, bei dem die Wünsche von Stammgästen und Erstbesuchern auseinanderdriften und auf den Tourismusverantwortliche zügig und konsequent reagieren müssen.

Zwei Gästegruppen zeigen Zukunftspotenzial

„Wenn der Nordsee-Tourismus genauso weitermacht wie bisher, bekommt er ein massives Problem, denn die Zeiten des Massentourismus gehen ihrem Ende entgegen“, sagt Holger Herweg, Geschäftsführer Pathfinding AG und Herausgeber des Nordsee Tourismus Report. „Deutsche Nordsee-Urlauber wollen einerseits mehr Exklusivität und andererseits mehr Naturerlebnis sowie steigende Familienfreundlichkeit – das belegt deutlich unser neuer Nordsee Tourismus Report 2025.“ Die NTR-Daten weisen über vier Jahre hinweg eine wachsende Gästegruppe nach, die bewusst Qualität vor Quantität setzt und für weniger Trubel und mehr Exklusivität höhere Preise akzeptiert. Daneben verdeutlicht der NTR25 durch den Vergleich von Urlaubsfaktoren, die für Stammgäste und Erstbesucher besonders wichtig sind, eine zweite Gästegruppe an der deutschen Nordseeküste, deren zentrale Markenwerte in mehr Naturerlebnis und Familienfreundlichkeit liegen.

Neues Gleichgewicht von Exklusivität und Spaßurlaub

Die zukünftige Ausrichtung des Nordseetourismus muss Herweg zufolge einen Weg finden, beides – Exklusivität und preisliche Attraktivität – miteinander zu verbinden. „Die deutsche Nordseeküste braucht ein neues Gleichgewicht zwischen Highend-Urlaubsangeboten und preiswerten Ferienmöglichkeiten. Rückläufige Besucherzahlen treffen derzeit auf sich verändernde Gästewünsche, jetzt ist es höchste Zeit, den Nordseetourismus strategisch neu zu justieren.“

