Von Angestellter zur Vollzeit-Fotografin: Wie Michele P. dank Elias Kaltenberger 8.000 EUR Umsatz erzielt

Viele Fotografen kennen die Situation: viel Arbeit, aber am Ende des Monats bleibt kaum etwas übrig. Gerade in der Hochzeitsfotografie arbeiten viele Kreative hart, doch der Verdienst spiegelt den Aufwand nicht wider.

Genau hier setzt Elias Kaltenberger an. Der Fotograf und Business-Coach aus Österreich begleitet seit 2019 mit seinem Team kreative Köpfe dabei, ein Business aufzubauen, das nicht nur künstlerisch erfüllt, sondern auch finanziell funktioniert.

Die Geschichte von Michele P.

Michele P. stand vor einer großen Entscheidung: Neben ihrem Hauptjob fotografierte sie Hochzeiten, doch die Doppelbelastung wurde immer stärker. Nach nur sechs Monaten im Coaching mit Elias traf sie einen entscheidenden Schritt. Sie kündigte ihren Job und konzentriert sich seither ausschließlich auf ihre Fotografie.

Heute erzielt sie als Hochzeitsfotografin rund 8.000 EUR Umsatz im Monat mit deutlich mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein.

„Vor allem das Mindset-Coaching hat für mich den Unterschied gemacht“, erzählt Michele. „Ich habe gelernt, meinen eigenen Wert zu erkennen und das Prinzip hinter echter Selbstständigkeit zu verstehen.“

Was sie besonders schätzt: Elias war stets erreichbar, hatte immer einen Tipp parat, den sie sofort umsetzen konnte. Genau diese Kombination aus Nähe und Strategie machte für sie den Durchbruch möglich.

Die Methode von Elias Kaltenberger

Das Coaching basiert auf einem klaren 4-Schritte-System, das schon viele Fotografen in die Selbstständigkeit geführt hat:

Mindset

Den eigenen Wert erkennen und verstehen, warum professionelle Fotos und Videos weit mehr wert sind, als viele Kreative bisher verlangen. Dieses Fundament ist die Basis für jedes erfolgreiche

Business.

Klarheit für Angebot & Positionierung

Mit einer klaren Angebotsstruktur und strategischer Positionierung entsteht ein Business, das sich deutlich von Mitbewerbern abhebt und genau die Kunden anzieht, die wirklich passen.

Marketing: Sichtbarkeit & Anfragen generieren

Über 15 erprobte Strategien sorgen dafür, dass regelmäßig passende Anfragen eingehen – ohne dass man dafür eine riesige Reichweite braucht.

Wertekommunikation & Kundengewinnung

Mit einer Verkaufsstruktur, die speziell für Fotografen und Videografen entwickelt wurde, gelingt es, zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Das System stellt den Wert der Dienstleistung in den Vordergrund und schafft Situationen, in denen Kunden gerne buchen.

Stimmen von Teilnehmern

Die Erfahrungen bestätigen das Konzept. Renate Steinberger etwa berichtet, dass sie dank Elias Kaltenberger nun Shootings für über 1.000 Euro verkaufen kann, nachdem sie lange Zeit bei 290 Euro feststeckte. David Pomberger konnte sein Fotostudio in einer Kleinstadt so neu positionieren, dass er selbstbewusst höhere Preise durchsetzt.

Auch Fabienne Felder aus der Schweiz hebt hervor, wie schnell die Umsetzung wirkt: „Dadurch, dass ich Elias als Trainer engagiert habe, geht einfach alles viel schneller, und ich muss keine großen Umwege mehr machen. Es spart mir enorm viel Zeit.“

Premium, aber authentisch

Elias Kaltenberger unterscheidet sich von vielen klassischen Business-Coaches: Bei ihm geht es nicht um starre Verkaufsformeln oder oberflächliche Inszenierung, sondern um eine authentische und praxisnahe Begleitung.

Teilnehmer lernen, wie sie ihr Business so aufstellen, dass es wirklich zu ihrem Leben passt. Dazu gehört, den eigenen Wert klar zu erkennen, selbstbewusst zu vertreten und gleichzeitig nahbar zu bleiben. Wer bei Elias im Coaching ist, soll nicht „jemand anderes werden“, sondern lernen, die eigene Persönlichkeit und den eigenen Stil sichtbar zu machen und damit die Kunden anzuziehen, die genau darauf Wert legen.

Viele Fotografen berichten, dass sich dadurch nicht nur ihr Einkommen verändert hat, sondern auch ihr Selbstverständnis: weg vom „Auftragsabarbeiter“ hin zum Unternehmer, der stolz auf seine Arbeit ist und diese erfolgreich am Markt positionieren kann.

Fazit

Die Geschichte von Michele P. zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Fotografen nicht länger planlos arbeiten, sondern mit einer klaren Strategie vorgehen. In nur sechs Monaten gelang ihr der Sprung von der Doppelbelastung zwischen Hauptjob und Fotografie hin zu einem selbstbestimmten Vollzeit-Business mit 8.000 EUR Monatsumsatz.

Das Besondere daran: Es war nicht „mehr Arbeit“, die den Unterschied machte, sondern die Kombination aus Mindset, Klarheit, Marketing und Wertekommunikation also genau den vier Schritten, die Elias Kaltenberger seit 2019 erfolgreich vermittelt.

Für viele Kreative bedeutet dieses Coaching deshalb weit mehr als eine Weiterbildung. Es ist der Wendepunkt, an dem sie lernen, stolz auf ihre Arbeit zu sein, ihren Wert klar zu vertreten und ein Business aufzubauen, das Freiheit, Planbarkeit und Erfüllung vereint.

Weitere Informationen unter: www.eliaskaltenberger.com

Wer ist Elias Kaltenberger?

Elias Kaltenberger ist Fotograf, Unternehmer und Coach aus Österreich. Mit seiner Firma Kaltenberger Media & Consulting GmbH begleitet er Foto- und Videografen dabei, sich klar am Markt zu positionieren, stabile Strukturen aufzubauen und dauerhaft von ihrer Leidenschaft leben zu können. Durch seine eigene Erfahrung als erfolgreicher Hochzeitsfotograf verbindet er Praxisnähe mit einem klaren Coaching-System, das bereits zahlreiche Fotografen nachhaltig transformiert hat.

Firmendaten:

Kaltenberger Media & Consulting GmbH

Geschäftsführer: Elias Kaltenberger

Adresse: Josefstraße 46A/4, 3100 St. Pölten, Österreich

Telefon: +43 664 2176621

E-Mail: elias@eliaskaltenberger.com

Facebook: Elias Kaltenberger

Instagram: elias_kaltenberger

Website: www.eliaskaltenberger.com

