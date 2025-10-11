Human Edge 2.0 – Wenn Stimme zur neuen Führungsqualität wird

In Kooperation mit Dr. Jan Michalski hilft Herzig EQ Führungskräften, ihre Wirkung jetzt auch hörbar zu verbessern

Duisburg, 11. Oktober 2025. In einer Zeit, in der der „Human Edge“, also die menschliche Komponente im Leadership zunehmend über Erfolg und Scheitern entscheidet, erweitert Herzig EQ, die Boutique-Beratung für emotionale Intelligenz, ihr Portfolio um ein innovatives Format: Voice Profiling. Gemeinsam mit Dr. Jan Michalski, Experte für akustische Persönlichkeitsdiagnostik unterstützt Inhaberin Isabella Herzig Führungskräfte dabei, ihre Wirkung jetzt auch gezielt über die Stimme zu steuern und das empathisch, charismatisch und authentisch.

„Unsere Stimme ist kein Zufallsprodukt, sie ist das akustische Spiegelbild unserer Persönlichkeit in einem bestimmten Kontext“, sagt Herzig. „Gerade in Zeiten von hybrider Führung, virtuellen Meetings und zunehmender Reizüberflutung wird die Stimme zum Schlüssel für Vertrauen und Präsenz. Sie entscheidet, ob wir gehört werden und ob wir andere berühren.“

Das neue Diagnostikinstrument „Voice Profiling“ rundet das Portfolio der Beratungsleistung rund um emotionale Intelligenz als Erfolgsfaktor für Führungskräfte ab sofort ab. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Stimme, Sprache und Persönlichkeit zusammenwirken und wie sich dieses Zusammenspiel gezielt trainieren lässt.

Dr. Jan Michalski erläutert:

„Stimme ist mehr als Klang. Sie transportiert Emotion, Haltung und Authentizität. Wer seine eigene Stimmwirkung kennt, kann bewusst führen, Beziehungen gestalten und Resonanz erzeugen.“

Das Programm umfasst eine individuelle Stimmanalyse und persönliche Profil-Auswertung. Ziel ist es, Führungskräften ein hörbares Bewusstsein ihrer eigenen Wirkung zu vermitteln und damit die Brücke zu schlagen zwischen rationaler Kompetenz und emotionaler Verbindung.

Neue Podcast-Serie: „Jede Stimme zählt“

Begleitend zum Launch des neuen Angebots haben Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski den Podcast „Jede Stimme zählt“ gestartet.

Auf allen gängigen Plattformen verfügbar, beleuchtet die Serie Themen rund um Stimme, Wirkung und emotionale Intelligenz. Von nonverbaler Kommunikation über Resonanzführung bis hin zu psychologischen Mechanismen hinter charismatischer Präsenz.

„Wir möchten zeigen, wie Stimme und Emotion im Business untrennbar miteinander verbunden sind“, erklärt Herzig. „Jede Stimme hat eine Geschichte und jede Stimme kann verändern.“

Ausgezeichnete Qualität und Zukunftsorientierung

Herzig EQ wurde wiederholt 2025 als „Unternehmen der Zukunft“ ausgezeichnet, ein Prädikat, das innovative Firmen würdigt, die durch Menschlichkeit, Transformation und Nachhaltigkeit überzeugen.

Darüber hinaus ist Herzig EQ TÜV Rheinland-zertifiziert, was die hohe Qualität und methodische Professionalität der Weiterbildungs- und Coachingformate unterstreichen.

Mit der Einführung von Voice Profiling und dem Podcast „Jede Stimme zählt“ positioniert sich Herzig EQ einmal mehr als Vorreiterin im Bereich neurointelligenter Führungskompetenz.

„Führung ohne Menschlichkeit wird in Zukunft nicht mehr funktionieren“, betont Herzig. „Wer Vertrauen schaffen will, muss resonant führen und Resonanz hängt sehr stark mit der Stimme.“

Über Herzig EQ

Herzig EQ ist eine Boutique-Beratung für den Mittelstand, ihre Gründerin Isabella Herzig zählt zu den Pionierinnen der emotionalen Intelligenz in Deutschland und begleitet Unternehmen, Führungskräfte und Teams dabei, mit Empathie, Klarheit sowie wissenschaftlicher Basis zu führen.

Das Portfolio umfasst Coachings, Trainings, Vorträge sowie Online- und Präsenzprogramme rund um emotionale Intelligenz, Mimikresonanz, Körpersprache und diagnostische Verfahren. Ziel ist es, Führung menschlicher, wirksamer und zukunftsfähiger zu gestalten.

Über Dr. Jan Michalski

Dr. Jan Michalski ist promovierter Linguist, Stimmexperte und Spezialist für akustische Persönlichkeitsdiagnostik.

Er forscht an der Schnittstelle von Sprache, Charisma und Empathie und gilt als einer der führenden Experten für Voice Profiling im deutschsprachigen Raum.

Mit seiner wissenschaftlichen Expertise verbindet er Forschung und Praxis – und macht die Wirkung der Stimme im Führungskontext hörbar, messbar und entwickelbar.

