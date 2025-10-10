Erfolg durch systematisches Training und Teamgeist – Auszeichnungen in mehreren Kategorien, darunter Bester Pitcher und MVP

Das Baseballteam „Headquarter“ der Shincheonji-Kirche Jesu, dem Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender: Man-Hee Lee) hat in der 2. Liga der 16. nationalen Breitensport-Baseballmeisterschaft um den Pokal des Koreanischen Sportverbands den Sieg errungen.

Die Veranstaltung wurde vom Koreanischen Baseball-Softball-Verband organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hoengseong und dem dortigen Sportverband durchgeführt (mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus, der Koreanischen Sportförderungsorganisation und des Koreanischen Sportverbands). Das Turnier fand vom 20. bis 28. September in Hoengseong in der Provinz Gangwon statt.

Diese Meisterschaft, die sich als das bedeutendste Baseballturnier im Bereich des Breitensports in Korea etabliert hat, vereinte rund 30 Teams und über 800 Teilnehmer aus dem ganzen Land – Amateurspieler, die Baseball und Baseball5 lieben.

Das Team Headquarter besiegte im Viertelfinale das Team _Seoul Blitz_ mit 11:2 und erreichte nach dem Sieg über _Boseong Magic_ im Halbfinale das Finale.

Im Endspiel entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Duell: Headquarter erzielte im ersten Inning zwei Punkte, musste im zweiten Inning einen Punkt abgeben (2:1), baute den Vorsprung jedoch im vierten Inning durch einen Homerun um drei Punkte auf 5:1 aus. Das Team aus Gongju konnte im sechsten Inning durch einen Homerun noch zwei Punkte erzielen, doch Headquarter verteidigte die Führung bis zum Schluss und gewann 5:3.

Das Team errang außerdem mehrere Auszeichnungen, darunter den Preis für den besten Pitcher, den MVP-Titel (Most Valuable Player), den Trainerpreis sowie den Verdienstpreis.

Das aus jungen Mitgliedern der Shincheonji-Kirche Jesu bestehende Team wird von einem Trainerstab professionell geführt und trifft sich zweimal im Monat zu regulären Trainingslagern, um seine Fähigkeiten systematisch zu verbessern. Sowohl in Spielstrategie als auch im Teamwork konnte die Mannschaft bemerkenswerte Fortschritte erzielen und feiert kontinuierliche Erfolge auf der Bühne des Breitensports.

Trainer Ahn Jun-gyeom erklärte:

„Dank der Willenskraft und des perfekten Teamworks unserer Spieler konnten wir diesen Sieg erringen. Wir werden weiterhin stärker werden und künftig auch an internationalen Wettbewerben teilnehmen.“

Die Sportabteilung der Shincheonji-Kirche Jesu fördert durch vielfältige sportliche Aktivitäten die gesunde Glaubenspraxis junger Menschen. Durch regelmäßige Trainings und die Teilnahme an Breitensportturnieren werden nicht nur der Zusammenhalt unter den Gläubigen gestärkt, sondern auch positive Kommunikation und gute Einflüsse in der Gesellschaft verwirklicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreasstamm Zentraldeutschland

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

Deutschland

fon ..: +4915753196081

web ..: http://www.youtube.com/@scj-andrew-jbdi

email : public.relations@jbdi.eu

Andreasstamm Zentraldeutschland

Pressekontakt:

Andreasstamm Zentraldeutschland

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

fon ..: +4915753196081

email : public.relations@jbdi.eu