Von den Bergtieren – Ein Naturbuch mit Pastellbildern voller Poesie

„Von den Bergtieren“ zeigt die alpine Tierwelt in 40 Pastellbildern von Loes Botman. Mit faszinierenden Texten begeistert das Buch seine jungen Leser*innen. Perfekt für Kitas, Familien und Schulen.

Ein Kinder- und Familienbuch, das Kunst, Wissen und Natur verbindet_

Freiburg, 10.10.2025 – Mit _“Von den Bergtieren“_ erscheint ein außergewöhnliches Kinder- und Familienbuch, das die alpine Tierwelt in Bild und Wort lebendig werden lässt. Die niederländische Künstlerin Loes Botman hat über 40 großformatige Pastellbilder geschaffen, die die Eleganz und Kraft von Wildkatze, Schneehase, Alpensteinbock und vielen weiteren Tieren in leuchtenden Farben einfangen.

Die begleitenden Texte eröffnen spannende Geschichten und vermitteln kindgerecht Wissen über Lebensräume, Eigenarten und Besonderheiten der Tiere. So wird das Buch zu einer Einladung, die Bergwelt mit staunenden Augen zu entdecken – und zu einem Appell, sie zu bewahren.

„Kinder lernen durch Begeisterung“, erklärt Verleger Gernot Körner. „Mit diesem Buch möchten wir jungen Leserinnen und Lesern die Faszination für die Tiere der Berge nahebringen. Denn nur was wir kennen und lieben, sind wir auch bereit zu schützen.“

Die Entstehung des Buches war ein aufwendiger Prozess: Originale von bis zu 1,50 Metern Breite wurden von Reprofotograf Markus Straub bei Meyle + Müller in Pforzheim aufgenommen und in enger Abstimmung mit der Künstlerin drucktechnisch umgesetzt. Mehrstufiges Lektorat, sorgfältige Gestaltung und farbverbindliche Proofs sichern die hohe Qualität der Ausgabe.

Mit seiner einzigartigen Verbindung aus Kunst, Naturvermittlung und kindgerechter Sprache ist _“Von den Bergtieren“_ ein stimmungsvolles Geschenk- und Lesebuch für Familien, Schulen und Naturfreund:innen.

Buchinformationen

Titel: Von den Bergtieren

Illustrationen: Loes Botman

Text: Gernot Körner

Verlag: Oberstebrink, Freiburg

Umfang: 68

Format: 29 x 26 cm

Ausstattung: Hardcover, durchgehend farbig illustriert

Preis: 25 EUR

ISBN: 978-3-96304-049-8

Die Körner Medien UG vereint mit Oberstebrink, BurckhardtHaus, Optimind Media sowie spielen und lernen mehrere Imprints unter einem Dach. Ziel des Unternehmens ist es, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, damit sie selbstbewusst ihr Leben gestalten, Verantwortung für sich und andere übernehmen und Urteilsfähigkeit entwickeln – als Grundlage für die aktive Mitgestaltung unserer Gesellschaft. Zentrales Leitmotiv ist die Überzeugung, dass Kinder sich im freien Spiel am besten entfalten. Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftler:innen und erfahrenen Praktiker:innen entstehen Kinderbücher, Elternratgeber und Fachliteratur für Pädagog:innen, Lehrkräfte und Therapeut:innen – Bücher, die Freude bereiten und zugleich die Entwicklung von Kindern nachhaltig fördern.

