Zwanzig Schlager in einem Jahr

Nadine Sieben ist Schlagersängerin. Nicht nur, aber auch. Auf die Frage „Welches Genre singst Du?“ antwortet sie gern „Heute Schlager, morgen vielleicht etwas anderes, ich lege mich da nicht fest“.

Und so ist es – neben ihren erfolgreichen Titeln für Kinder, die sie unter dem Namen „Nadine Sieben KIDS!“ veröffentlicht (z.B. „Überall ist Musik“, über 2,8 Mio. YouTube-Aufrufe, dem Duett „Abendgold“ gemeinsam mit Kindermusik-Ikone Rolf Zuckowski und zuletzt der KIDS!-Version der Mike Krüger Nummer „Man sollte niemals Zebras schleifen“) tritt sie live auf und singt neben klassischen Arien auch mal Musical-Hits aus „Phantom der Oper“ oder „Cats“, interpretiert Pop Songs mit ihrer sympathischen, gut ausgebildeten Stimme und … ja, eben: präsentiert Schlager. Und davon gab es in den letzten zwölf Monaten ganze zwanzig Stück. Im Oktober 2024 bringt sie mit dem in Schlagerkreisen extrem erfolgreichen Kölner Plattenfirma Fiesta Records das Album „Schlagerparty“ heraus. 16 Songs plus ein Bonus Track, darunter zahlreiche bekannte Schlager-Hits in ihrer eigenen gesanglichen Variante, aber auch eigene Titel, wie ihr ESC-Bewerbungstitel „Higher love“ oder der wunderbar eingängige Discofox-Schlager „Was wäre wenn“ (mit dem Text von Bernd Meinunger, dem langjährigen Autorenpartner von Ralph Siegel). Und noch viele weitere Titel, die begeistern. Seitdem folgten noch zwei Singles: „Heute schon geküsst“ und „Au revoir“.

Heute verkündet sie ihre neueste Überraschung – nicht ein, sondern gleich zwei Schlager werden im Oktober 2025 veröffentlicht. Es beginnt mit dem Herbert Grönemeyer-Kultsong „Männer“, den sie – als Frau – natürlich ganz anders, süffisant und durch die mitreißenden Discofox-Beats perfekt tanzbar, vorlegt. Und nur zwei Wochen später erscheint am 24.10.2025 der Lucilectrik-Song „Mädchen“. Männer und Mädchen also, wenn das keine Garantie für Nadine Sieben Titel und eine volle Tanzfläche ist, was dann?

Insgesamt bringt es Nadine Sieben damit in den letzten zwölf Monaten auf 20 (zwanzig!) Veröffentlichungen im Schlager-Bereich. Fleißig. Also ab auf die Tanzfläche damit!

Hintergrund: Nadine Sieben ist Vollblutmusikerin aus purer Leidenschaft. Schon mit sechs Jahren verkündete sie mitten in der Hamburger Staatsoper „Ich werde Sängerin“ und an diesen Vorsatz hat sie sich gehalten. Nach der klassischen Gesangsausbildung folgen Konzerte und Theaterproduktionen. Ihr außergewöhnlich vielseitiges Repertoire reicht von Klassik über Musical, Pop und Schlager bis zu Musik für Kinder, denen sie neben ihren anderen Veröffentlichungen liebevoll viele Titel widmet. Ihre musikalischen Leistungen werden immer wieder vom Publikum, der Presse, aber auch bei Wettbewerben gewürdigt. So erhielt sie u.a. 2022 gleich sechs mal den ersten Preis beim Deutschen Rock- und Pop Musikwettbewerb, u.a. als „Beste Schlagersängerin“. Neben ihrer musikalischen Tätigkeit als Solistin kümmert sich die Mutter von drei Kindern um ihr eigenes Musikinstitut, in der sie Gesang, Tanz, Schauspiel und musikalische Frühförderung anbietet.

