Füllfederhalter Cleo Patra – Ab sofort bei MiaSkribo erhältlich: Eine symbolische Verbindung zur Schreibkunst

Von MiaSkribo kommt der Füllfederhalter Cleo Patra, ein exklusives Modell, das ab sofort bestellbar ist. Diese limitierten Stücke bieten den Liebhabern des Schreibens eine symbolische Verbindung zur Kunst des Schreibens. Jörg Stroisch hebt die handwerkliche Tradition und die einzigartigen Eigenschaften hervor, die dieses Produkt besonders machen.

Er ist da: Zwei Exemplare des streng limitierten Füllfederhalters Cleo Patra von Cleo Skribent sind nun beim Kölner Schreibwarenhändler MiaSkribo eingetroffen – und können bei Bestellung direkt geliefert werden.

„Der Füllfederhalter Cleo Patra von Cleo Skribent ist schon in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes“, beschreibt Jörg Stroisch, Geschäftsführer des Kölner Schreibwarenhändlers MiaSkribo, das Jubiläumsprodukt der Schreibgerätemanufaktur aus dem brandenburgischen Bad Wilsnack.

Er ist eine Erinnerung an die Gründung des Unternehmens vor 80 Jahren und deshalb auf exakt 80 Exemplare limitiert. Zudem ist er aus dem Randbereich des eigentlich im Kern dunklen Ebenholzes produziert. Dieses Holz hat besonders schöne sandfarbene Nuancen. Und ist besonders schwer zu verarbeiten, womit Cleo Skribent wieder die hohe Handfertigkeit ihrer Produktion „Hand-made in Germany“ unter Beweis stellt.

Viele exklusive Details beim Füllfederhalter Cleo Patra

Natürlich ist der Füllfederhalter Cleo Patra auch so sehr exklusiv: Eine verbaute 18-Karat-Goldfeder, das Griffstück ebenfalls aus Holz, die gut sichtbare Nummerierung, altägyptische Schriftzeichen auf den Beschlagteilen. Das sind nur einige Details. „Besonders schön ist auch die Verpackung und die Holzablage zum Füller“, sagt Stroisch.

Er ist dabei eine Erinnerung an die Geschichte der Schreibgerätemanufaktur. Einerseits war der erste selbst produzierte Füllfederhalter aus Holz. Andererseits hatte dieser den Namen „Cleopatra“, aus dem sich auch der heutige Firmennamen von Cleo Skribent ableitet.

Füllfederhalter Cleo Patra nun bei MiaSkribo bestellbar

Soviel Geschichte und Exklusivität hat auch seinen Preis: Der Füller kann nun für 1.200 Euro direkt bei MiaSkribo geordert werden. Zwei Stücke liegen hier (zunächst) direkt lieferbar auf Lager, und zwar in der Federbreite M. Natürlich kann er auch in anderen Federbreiten bestellt werden.

In einem unboxed-Video wird der Füllfederhalter Cleo Patra genauer vorgestellt.

„Bei mir ist das oft ein Bauchgefühl“, sagt Stroisch. „Wenn ich von einem Schreibgerät begeistert bin, kaufe ich es direkt für MiaSkribo.“ Das kommt ab und an vor. „Beim Cleo Patra begeistert mich die Geschichte, das Material und das Drumherum gleichermaßen“, so Stroisch.

Der dazugehörige Produkttext ist entsprechend verfasst. Stroisch ist von Hause aus Journalist und legt großen Wert auf gute Inhalte rund um seine hochwertigen Schreibgeräte, schreibt zum Beispiel auch Reportagen zur Herstellung und publiziert einmal im Monat eine neue Episode seines Podcasts „Na, schreibst Du schön?“

Zudem bietet er in Köln und Umgebung auch einer persönliche Schreibgeräte-Beratung an. Dort können dann verschiedene Füller und andere Schreibgeräte direkt ausprobiert werden, „was ich immer besonders wichtig finde“, so Stroisch, „gerade bei Füllfederhaltern“.

