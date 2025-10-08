Natürlich, edel, nachhaltig – Typographus erweitert Sortiment um Avery R Crush Grape

Natürlich, edel und nachhaltig: Mit dem neuen Etikettenmaterial Avery R Crush Grape bietet Typographus jetzt ein hochwertiges Papier mit natürlicher Haptik – auch für kleine Auflagen.

Mit dem neuen Material Avery R Crush Grape bietet die Typographus GmbH ab sofort ein weiteres hochwertiges Etikettenpapier mit natürlichem Erscheinungsbild an – jetzt auch schon ab kleiner Serie. Damit unterstreicht das Berliner Druckunternehmen seine Kompetenz nicht nur in der industriellen Kennzeichnung, sondern auch in den Bereichen Food & Beverage sowie Kosmetik.

Das Etikettenmaterial Avery R Crush Grape wird teilweise aus Rückständen der Weinproduktion hergestellt. Die feine, organische Struktur und die sanft beige Farbgebung verleihen Produkten eine authentische, nachhaltige und handwerkliche Anmutung, die besonders bei Manufakturen, Feinkostherstellern, Weingütern und Naturkosmetikmarken gefragt ist.

„Wir sehen eine klare Entwicklung hin zu natürlichen Materialien, die Nachhaltigkeit auch visuell transportieren“, sagt Andreas Nies, Geschäftsführer der Typographus GmbH. „Mit Avery R Crush Grape erweitern wir unser Sortiment gezielt um ein Material, das edle Haptik mit verantwortungsbewusster Herstellung verbindet – und das bereits ab kleinen Stückzahlen. So können auch kleine Marken mit großem Anspruch ihre Produkte hochwertig präsentieren.“

Das neue Material ist ab sofort im Online-Shop verfügbar und kann für individuelle Etiketten, Aufkleber oder Branding-Lösungen bestellt werden. Die Produktion erfolgt klimaneutral am Berliner Standort.

Mehr zum Naturpapier Avery R Crush Grape

Über Typographus

Die Typographus GmbH ist eine Berliner Online-Druckerei mit Schwerpunkt auf hochwertigen Aufklebern, Etiketten und Folientexten für Industrie, Gewerbe und Markenhersteller. Das Unternehmen produziert mit modernster Digitaldrucktechnik und bietet Kunden aus ganz Deutschland flexible Lösungen – von der Kleinserie bis zur industriellen Serienfertigung.

Typographus GmbH – Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de

