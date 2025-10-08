Der Kieler Schlüsseldienst Sicherheitstechnik Fuchs stellt sich gegen Abzocker in der Branche. Mit fairen Preisen, transparenter Arbeit und echter Hilfe setzt das Unternehmen neue Maßstäbe.

Kieler Schlüsseldienst kämpft gegen Abzocker in der Branche

Überteuerte Notdienste, falsche Versprechen und aggressive Werbung: Kaum eine Branche kämpft so sehr mit schwarzen Schafen wie die der Schlüsseldienste.

Der Kieler Fachbetrieb Sicherheitstechnik Fuchs stellt sich entschieden dagegen – mit fairen Preisen, ehrlicher Arbeit und echter Hilfe für Menschen in Not.

Wenn Hilfe zur Falle wird

Wer sich aussperrt, befindet sich oft in einer Notsituation – und genau das nutzen unseriöse Anbieter aus.

„Wir erleben immer wieder, dass Kunden von dubiosen Hotlines abgezockt werden – mit Anfahrtskosten aus anderen Bundesländern oder Fantasiepreisen von mehreren hundert Euro für einfache Türöffnungen“, sagen Marco Fuchs und Niko Wolk, die Gründer und Inhaber von Sicherheitstechnik Fuchs aus Kiel.

Um das zu ändern, setzt das Unternehmen auf volle Transparenz:

Jeder Kunde erfährt den Preis bereits vor der Anfahrt – verbindlich, ohne Sternchen oder Kleingedrucktes.

Faire Türöffnungen, ehrliche Beratung

Sicherheitstechnik Fuchs bietet 24-Stunden-Schlüsselnotdienst in Kiel, Rendsburg, Plön und Neumünster.

Dabei gilt ein Grundprinzip: so günstig und beschädigungsfrei wie möglich.

„Viele Türen lassen sich ohne jede Beschädigung öffnen, wenn man das richtige Werkzeug und Know-how hat. Wir wollen beweisen, dass Ehrlichkeit und Fachwissen immer die bessere Lösung sind“, so Fuchs.

Neben Türöffnungen bietet das Unternehmen auch:

Installation von Schließanlagen und Zusatzsicherungen

Einbruchschutz-Beratung

Notöffnungen von Autos, Tresoren und Briefkästen

Sicherheitsmodernisierungen in Haus & Gewerbe

Ein Unternehmen mit Haltung

Der Anspruch von Sicherheitstechnik Fuchs geht über schnelle Hilfe hinaus:

„Wir wollen das Vertrauen in unsere Branche wiederherstellen. Menschen sollen wissen: Wenn sie in Not sind, gibt es ehrliche Handwerker, die helfen – nicht ausnutzen“, erklärt Fuchs.

Mit seiner klaren Haltung hat sich das Unternehmen mittlerweile einen Ruf als seriösester Schlüsseldienst in Kiel und Umgebung erarbeitet und ist ein gerngesehener Partner von Polizei, Feuerwehr, Zoll, Gerichtsvollziehern, Studentenwerk, Immobilienverwaltungen und Seniorenresidenzen.

Viele Kunden kommen über Weiterempfehlungen oder positive Bewertungen auf Plattformen wie ProvenExpert oder Google.

Über Sicherheitstechnik Fuchs

Sicherheitstechnik Fuchs ist ein inhabergeführter Schlüsseldienst aus Kiel. Das Unternehmen wurde gegründet, um Kunden in Notlagen fair zu helfen – und um ein Zeichen gegen die unseriösen Praktiken vieler Notdienste zu setzen.

Heute bietet Sicherheitstechnik Fuchs neben Türöffnungen auch umfassende Sicherheitslösungen für Privat- und Gewerbekunden im Raum Kiel, Rendsburg, Plön und Neumünster an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sicherheitstechnik Marco Fuchs UG

Herr Marco Fuchs

Wittland 2-4

24109 Kiel

Deutschland

fon ..: 03165709080

web ..: https://www.sicherheitstechnik-fuchs.de

email : info@sicherheitstechnik-fuchs.de

