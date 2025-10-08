bbw Privatschulen Berlin starten im modernen Tierpark Center durch

Am 17. Oktober 2025 öffnen wir erstmals die Türen unseres neuen Standorts im Tierpark Center Berlin. Lernen Sie unseren modernen Campus kennen!

Berlin, 8. Oktober 2025 – Die bbw Privatschulen Berlin haben einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Nach vielen erfolgreichen Jahren am Standort Karlshorst sind sie nun in das Tierpark Center Berlin umgezogen. Das neue Zuhause im Herzen von Lichtenberg überzeugt durch seine Modernität, seine zentrale Lage und die inspirierende Atmosphäre, die Lernen, Leben und urbane Vielfalt ideal miteinander verbindet.

Das Tierpark Center bietet den Schulen nicht nur eine verkehrsgünstige Lage direkt am Berliner Tierpark, sondern auch ein Umfeld, das Maßstäbe setzt. Mit der U-Bahn-Linie U5 und zahlreichen Bus- und Straßenbahnverbindungen vor der Tür sind die bbw Privatschulen bequem aus allen Richtungen erreichbar. Hinzu kommt die Vielfalt des Centers selbst: Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomieangebote und Serviceleistungen machen es zu einem lebendigen Ort, an dem Bildung und Alltag perfekt ineinandergreifen. Wer hier lernt, profitiert nicht nur von moderner Ausstattung, sondern auch von einem Umfeld, das inspiriert, motiviert und für Abwechslung sorgt.

„Der neue Standort im Tierpark Center eröffnet uns viele Chancen: Unsere Schülerinnen und Schüler profitieren von modernen, lichtdurchfluteten Räumen, einer hervorragenden Erreichbarkeit und einer Umgebung, die Lernen und Leben perfekt verbindet. Wir freuen uns, dass wir ihnen hier einen Ort bieten können, der Motivation und Freude am Lernen spürbar unterstützt“, erklärt Frau Schulz, Schulleiterin der bbw Privatschulen Berlin.

Auch die Geschäftsführung der bbw Gruppe hebt den Schritt hervor. „Mit dem Umzug der bbw Privatschulen ins Tierpark Center setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität unseres Bildungsangebots. Der neue Standort steht für Modernität, Nähe zu den Menschen und beste Bedingungen für erfolgreiche Bildung. Damit schaffen wir eine Umgebung, die nicht nur den heutigen Anforderungen gerecht wird, sondern auch Raum für weiteres Wachstum und neue Ideen bietet“, sagt Herr Dirk Radtke, Geschäftsführer der bbw Gruppe.

Ein besonderer Vorteil des neuen Standorts ist die Nähe zum Berliner Tierpark, die einzigartige Möglichkeiten für tiergestützte Pädagogik schafft. Diese innovative Lernform bereichert die pädagogische Arbeit und sorgt für praxisnahe Erfahrungen, die es so kaum ein zweites Mal gibt.

Die bbw Privatschulen Berlin bieten ein breites Bildungsangebot mit zukunftsweisenden Schwerpunkten. Ob eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher oder zur staatlich anerkannten Erzieherin, zum staatlich geprüften Sozialassistenten oder zur staatlich geprüften Sozialassistentin, oder das Abiturientenprogramm zum Kaufmann oder zur Kauffrau im Einzelhandel – hier finden junge Menschen praxisorientierte Wege in eine sichere berufliche Zukunft. Offene Lernzonen, Rückzugsräume und Fachräume für Hauswirtschaft, Pflege, Kunst, Musik und Motorik schaffen ein modernes Lernumfeld. Mit digitaler Ausstattung wie Smartboards und Lernplattformen wird Lernen auf der Höhe der Zeit gewährleistet – innovativ, individuell und praxisnah.

Mit dem Umzug ins Tierpark Center positionieren sich die bbw Privatschulen nicht nur räumlich neu, sondern stärken auch ihre Rolle als moderner Bildungsanbieter in Berlin. Das Tierpark Center ist somit künftig der lebendige Mittelpunkt für schulische Bildung innerhalb der bbw Gruppe.

Am 17. Oktober 2025 ist es soweit: Von 10 bis 14 Uhr laden die bbw Privatschulen herzlich zum Tag der offenen Tür in die neuen Räumlichkeiten im Tierpark Center ein. An diesem besonderen Tag öffnen die Schulen nicht nur ihre Türen, sondern geben allen Interessierten auch einen Einblick in die Zukunft des Lernens – modern, praxisnah und voller Möglichkeiten.

Das Tierpark Center Berlin wird so zum neuen Symbol für zeitgemäße Bildung: ein Ort, an dem Schule, Stadtleben und Inspiration auf einzigartige Weise zusammentreffen.

