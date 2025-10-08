Über 250 Seiten geballte Expertise, Lösungen und Neuheiten

EMC-direct stellt neuen Katalog Industrie & Fahrzeugbau 2025/26 vor

Dorsten, 8. Oktober 2025 – Mit dem neuen Katalog „Industrie & Fahrzeugbau 2025/26“ bündelt EMC-direct (Dorsten) erstmals seine umfassende Expertise und langjährige Erfahrung für diese beiden Anwendungsbereiche – von der Befestigungstechnik über den Kabelschutz bis zu Premium-Werkzeugen. Der Katalog bildet somit einen wichtigen Meilenstein für die weitere Entwicklung des 2001 gegründeten Unternehmens.

Auf über 250 Seiten führt der Katalog klar strukturiert Lösungen und Services für Industrie und Fahrzeugbau zusammen. Entlang zentraler Produktkategorien finden die Anwender somit systematische Orientierung rund um Kabelschutz, Kabelmanagement und Verbindungstechnik – inklusive umfassender technischer Daten, Auswahlhilfen und praktischer Hinweise für Planung, Montage und Instandhaltung.

Neuheiten im Fokus

Neben etablierten und bewährten Sortimenten enthält der Katalog zahlreiche Neuheiten:

* Das Spezialkabelbinder-Programm umfasst neue Varianten, die auf besonders hohe Hitzebeständigkeit ausgelegt sind und Anwendungen abdecken, in denen kurzfristig erhöhte Betriebstemperaturen auftreten können. Hinzu kommen Ausführungen mit ausgeprägter Chemikalienbeständigkeit – ideal für Einsatzbedingungen, in denen Öle, Reiniger oder andere Medien zum Alltag gehören. Für den Langzeiteinsatz im Außenbereich steht zusätzlich eine Ausführung mit 15-jähriger UV-Stabilität zur Verfügung.

* Das neue, breit gefächerte Befestigungsclips-Programm ermöglicht eine sichere Leitungsführung unter fordernden Bedingungen. In Verbindung mit dem Sonderteile-Service lassen sich projektspezifische Geometrien und Haltekonzepte realisieren, die anwendungsgerecht von Standardlösungen abweichen.

* Ebenfalls neu ist ein umfassendes Textilschlauch-Programm, das die gängigen Anwendungen in Industrie und Fahrzeugbau adressiert – von scheuerfestem Schutz in bewegten Anwendungen bis zu geräuschmindernden Einsätzen in vibrationsreichen Umgebungen.

* Neue Werkzeuge der Qualitätsmarke TOOLOVA® für Kabelbinder, Textilschläuche, Wellrohre und weitere Kabelschutzschläuche runden das breite Portfolio ab. Dazu zählt die Crimpzange Crimptool TF Plus mit wechselbaren Einsätzen und Schnellverriegelung. Für den Fahrzeugbau wird das Werkzeug als Set angeboten, das vier Einsätze und eine Presseinsatzhalterung umfasst.

Industrie-Wellrohre für raue Bedingungen

Einen weiteren Schwerpunkt des Katalogs bilden Industrie-Wellrohre, die speziell für die Anforderungen im Nutzfahrzeugbau und im Maschinenbau ausgelegt sind. Im Vordergrund stehen exzellente Brandschutzeigenschaften und eine hohe Hitzebeständigkeit, wie sie in Nähe von Motorräumen, an Aggregaten oder in produzierenden Anlagen gefordert sind. Das Programm deckt zahlreiche Größen ab und ist in drei Konstruktionsarten erhältlich: als ungeschlitzte Ausführungen für maximalen Rundumschutz, als geschlitzte Varianten für die nachträgliche Installation an bereits konfektionierten Leitungen sowie als zweiteilig verschließbare Systeme.

Services und Kundenbetreuung nach Maß

Abgerundet wird die Sortimentsvielfalt durch ebenso umfassende und führende Services: Dazu zählen kundenindividuelle Lösungen, der Abruf-Service mit stabilen Konditionen und Planungssicherheit in der Beschaffung, ein jederzeit persönlicher Kundenservice, schnelle Verfügbarkeit und höchste Liefertreue.

Strategisches Wachstum

Industrie und Fahrzeugbau zählen seit vielen Jahren zu den wichtigsten Pfeilern von EMC-direct, erklärt Geschäftsführer Thaddäus Nagy: „Mit dem neuen Gesamtkatalog bündeln wir unsere Aktivitäten noch stärker und schaffen eine weitere zentrale Säule neben der Photovoltaik. Wir sind überzeugt, dass aus Fokussierung und gelebter Kundenorientierung nachhaltiger Wert entsteht – für unsere Kunden und für uns selbst.“ Gerade in einer Zeit, in der Industrie und Fahrzeugbau im deutschsprachigen Raum mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert sind, leisten die Lösungen einen Beitrag zu höherer Effizienz, Kosteneinsparung und Wettbewerbsfähigkeit, so Thaddäus Nagy weiter: „Wir gehen diese Aufgabe mit Zuversicht und großem Engagement an.“

Der Gesamtkatalog „Industrie & Fahrzeugbau 2025/26“ ist als PDF per E-Mail an info@emc-direct.de erhältlich. Eine gedruckte Ausgabe wird zur Fachmesse Agritechnica im November vorliegen.

Über EMC-direct

EMC-direct ist ein technischer Großhändler und Entwicklungspartner für Kabelmanagement, Kabelschutz und elektrotechnische Werkzeuge. Seit über 20 Jahren beliefert das Unternehmen Kunden aus Industrie, Fahrzeugbau, Photovoltaik und Handwerk im gesamten DACH-Raum. 2025 erzielte EMC-direct in seiner jährlichen Kundenzufriedenheitsumfrage Spitzenwerte – mit 99 % Zufriedenheit bei der Produktqualität und 98 % bei Lieferpünktlichkeit. Diese Werte spiegeln den Anspruch wider, Technik, Service und Wirtschaftlichkeit konsequent zu verbinden. Durch schlanke Prozesse, hohe Produktkompetenz und persönliche Betreuung stärkt EMC-direct die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden – Tag für Tag, partnerschaftlich und zuverlässig.

Mehr Informationen unter: https://www.emc-direct.de

