Innovation und Zuverlässigkeit für die Kennzeichnung in Industrie und Logistik

Der PMG RFID-Looptag: robust, flexibel und ideal für Kabel, Rohre & Schläuche. Erhöht Effizienz & Transparenz in Industrie & Logistik.

_Pfaffenhofen, Oktober 2025_ – Die Plöckl Media Group GmbH, ein führender Anbieter für moderne Kennzeichnungslösungen, erweitert ihr Sortiment um eine neue Generation des innovativen PMG RFID-Looptags. Mit diesem flexiblen Schlaufenetikett setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für die Identifikation und Nachverfolgung von Objekten in anspruchsvollen Industrie- und Logistikumgebungen.

Der PMG RFID-Looptag wurde speziell für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Schläuchen entwickelt, wo traditionelle Etiketten oft an ihre Grenzen stoßen. Dank seines robusten und flexiblen Designs bietet der PMG RFID-Looptag eine zuverlässige und langlebige Lösung, die den besonderen Herausforderungen auf Großbaustellen oder in industriellen Umgebungen standhält.

Technologische Highlights für maximale Effizienz

Der PMG RFID-Looptag ist mit einem integrierten RFID ausgestattet, der eine optimale Lesbarkeit gewährleistet. Dadurch ermöglicht er eine schnelle und fehlerfreie Datenerfassung, was sowohl die Effizienz in der Logistik als auch die Transparenz entlang der gesamten Lieferkette steigert. Mit seiner RFID-Technologie bietet der PMG RFID-Looptag eine moderne Alternative zu herkömmlichen Barcode-Etiketten, indem er eine kontaktlose Identifikation und eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Zusätzlich kann der PMG RFID-Looptag mit handelsüblichen TTR-Druckern bedruckt werden.

Vielseitig einsetzbar und individuell anpassbar

Der PMG RFID-Looptag ist in zwei Längen verfügbar, 114 mm (S) und 200 mm (L) und lässt sich dadurch flexibel an unterschiedliche Objekte sowie verschiedene Außendurchmesser anbringen. Die Lieferung erfolgt auf Rolle, was eine einfache Handhabung und schnelle Anbringung ermöglicht. Kunden können zwischen bedruckten und unbedruckten Varianten wählen, um den PMG RFID-Looptag individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen.

„Mit dem PMG RFID-Looptag haben wir ein Produkt entwickelt, das den wachsenden Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit in der Industrie gerecht wird. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zuverlässige und innovative Lösungen anzubieten, die sie in ihrem Arbeitsalltag wirklich weiterbringen“, erklärt der Geschäftsführer Roman Plöckl.

Neue Maßstäbe in der Kennzeichnungstechnologie

Durch die Einführung des PMG RFID-Looptags unterstreicht die Plöckl Media Group ihre Position als Vorreiter in der Entwicklung moderner Kennzeichnungslösungen. Das Unternehmen, das sich seit Jahren durch höchste Qualität und Innovationskraft auszeichnet, reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen und flexiblen Kennzeichnungsmöglichkeiten in Industrie und Logistik.

Mit seiner Kombination aus technischer Raffinesse, Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit ist der PMG RFID-Looptag eine ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig den höchsten Standards entsprechen möchten.

Weitere Informationen zum PMG RFID-Looptag finden Sie auf der Website der Plöckl Media Group unter www.be-pmg.de/looptag-wickelfahne.

Hochqualitative, spezialresistente Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die Plöckl Media Group GmbH bietet professionelle Lösungen zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Produkte oder Waren. Von der Idee bis zur automatisierten Applikation bieten wir Ihnen unsere volle Unterstützung an. Mit unseren RFID-Labels, Barcode-Labels, aber auch Spezial-Labels, welche individuell auf ihre Anwendungswünsche angepasst werden, sind wir ihr perfekter Kennzeichnungspartner.

Das Unternehmen Plöckl Media Group entwickelte sich aus der klassischen Druckvorstufe (Typodata GmbH) und High-End-Digitaldruck (DigiDruck GmbH) und deren spezifischen Veredelungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. Besonders in der Herstellung von hochqualitativen, spezialresistenten Labels für verschiedenste Anwendungsbereiche sind wir führend auf dem Markt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und im offenen Dialog mit unseren Kunden die beste Produktlösung zu entwickeln.

Die Plöckl Media Group steht für Kompetenz rund ums Label! www.be-pmg.de

