Rauchmelder und Feuerlöscher – Organisationssoftware Wartungsplaner plant die Prüftermine

Alles in einer Wartungsplaner – Software vereint

Verwalten Sie Ihre Brandschutzeinrichtung so komfortabel und rechtskonform wie nie zuvor und vergessen Sie keine Prüftermine und Prüfungen mehr.

Die Brandschutzsoftware Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung kann hier voll umfänglich und professionell unterstützen.

Hierzu gehören unter anderen Brandmeldeanlagen und Alarmsysteme, maschinelle Anlagen zur Rauchabsaugung, automatische fest installierte Feuerlöschanlagen bis hin zum einfachen Feuerlöscher.

Die Durchführung und Dokumentation von Wartungen und Sachkundeprüfungen war noch nie so einfach!

Mit dem Wartungsplaner steigern Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen

Bei den wiederkehrenden Prüfterminen wie z.B. der Brandschutzprüfung geht es um die Sicherheit Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter. Mit unserer Software-Lösung Wartungsplaner behalten Sie stets den Überblick über Ihr Feuerlöscher, Rauchmelder und Brandmeldeanlagen.

Die Software zeigt Ihnen, wann ein die Prüfung ansteht.

Mit dem Wartungsplaner die Prüffristen im Brandschutz einhalten

Um im Falle eines Brandes das einwandfreie Funktionieren der betreffenden Brandschutzeinrichtungen und -anlagen zu gewährleisten, sind regelmäßige Prüfungen erforderlich.

Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfintervalle im Überblick behalten

Der Gesetzgeber und andere Prüforgane schreiben für Brandschutzeinrichtungen und -anlagen regelmäßige Prüfungen und Wartungen vor. Als Betreiber oder Unternehmer verliert man schnell den Überblick über die prüfpflichtigen Betriebsmittel und deren Standorte, wie zum Beispiel die Feuerlöscher. Auch die Prüftermine und die Vorschriften gilt es im Blick zu behalten. Die Zuständigkeiten für die Inspektionen und Wartungen sind ebenfalls zu regeln. Ohne eine entsprechende digitale Unterstützung kommt der zuständige Sicherheitsbeauftragte schnell an seine Grenzen.

Prüffristen- und Wartungsmanagement rechtssicher dokumentieren

Mit dem Wartungsplaner lässt sich das Prüffristen- und Wartungsmanagement für alle prüfpflichtigen Betriebsmittel leicht organisieren und verwalten. Mit der für den Wartungsplaner entwickelten Smartphone-App können sämtliche prüfpflichtigen Betriebsmittel auch mobil erfasst werden.

Dokumentieren Sie die Brandschutzbegehung schnell, einfach und rechtssicherer.

Alle Daten zur Brandschutzbegehung sind in der Software immer und überall verfügbar.

Des Weiteren dokumentiert die Software sämtliche Prozesse rechtssicher und grenzt Wartungen, Prüfungen und Reparaturen der prüfpflichtigen Betriebsmittel voneinander ab. Via eMail kann dann an die Prüf- und Wartungstermine automatisch erinnert werden.

Fazit

Auf Basis einer digitalisierten Wartungsplanung kann ein Unternehmen effizienter arbeiten und seine Produktivität entsprechend steigern. Zudem werden gesetzliche Vorschriften automatisiert rechtssicher eingehalten. Die Prüfberichte müssen nicht erst aus verschiedenen Ordnern zusammengesucht werden. Mit dem Wartungsplaner sind alle Nachweise und damit für alle Zuständigen transparent an einem Ort gespeichert. Externe Prüfungen stellen damit kein Problem mehr dar.

Im Internet finden Sie unter https://www.Wartungsplaner.de/ zahlreiche Informationen und nützliche Tipps zum Thema Wartungsplanung und Prüffristenmanagement von Brandschutzeinrichtungen – Feuerlöschern, Brandschutzbegehung , Brandschutzprüfung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland

fon ..: 0610465327

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@Wartungsplaner.de

Die Hoppe Unternehmensberatung gehört zu den bekanntesten deutschen Anbietern von Brandschutzsoftware zur Verwaltung der Feuerlöscher, Rauchmelder und Brandmeldeanlagen. Mehr als 35 Jahre Erfahrung stecken in der modernen Organisationssoftware für Planung von Feuerlöscherprüfungen. Die Wartungsplaner Software dokumentiert alle Prüfungen und Wartungen.

Hinweis:

Der Wartungsplaner wurde mit den Innovationspreis „Best of IT“ der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. Weiterhin wurde die Software mit dem Industriepreis prämiert.

