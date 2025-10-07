Cinnamon Dhonveli & Velifushi Maldives gewinnen Gold bei den South Asian Travel Awards (SATA) 2025

Cinnamon Hotels & Resorts Maldives feiert doppelte Erfolge: Zwei der Resort-Inseln erhalten Gold-Auszeichnungen bei den renommierten South Asian Travel Awards 2025 in Colombo.

Colombo/Malé, 21. September 2025 – Zwei Resorts der renommierten Hotelgruppe Cinnamon Hotels & Resorts Maldives wurden bei der 9. Verleihung der South Asian Travel Awards (SATA) 2025 mit Gold prämiert: Cinnamon Dhonveli Maldives erhielt die Auszeichnung als Leading Surf Resort, während Cinnamon Velifushi Maldives den Titel Leading Beach Resort errang.

Die feierliche Preisverleihung fand am 20. September 2025 im Cinnamon Grand Colombo statt und würdigte herausragende Leistungen in der Reise- und Tourismusbranche Südasiens. Insgesamt wurden 53 Gold- sowie 113 Silberauszeichnungen vergeben. Die Veranstaltung brachte führende Vertreterinnen und Vertreter der Branche aus Sri Lanka, Indien, Malediven, Nepal, Bhutan und Bangladesch zusammen.

Cinnamon Dhonveli Maldives, gelegen im Nord-Malé-Atoll, wurde bereits zum siebten Mal als Leading Surf Resort ausgezeichnet, davon zum dritten Mal in Folge. Das Resort genießt international hohes Ansehen, insbesondere durch seinen legendären Surfspot „Pasta Point“, der als einer der besten und exklusivsten Surfspots des Indischen Ozeans gilt. Neben Surferlebnissen bietet das Resort ein umfangreiches Angebot an Wassersportarten, Spa-Einrichtungen sowie kulturelle Erlebnisse, die eine perfekte Symbiose mit dem maledivischen Lifestyle ergeben.

Für Cinnamon Velifushi Maldives markiert der Gewinn des Titels Leading Beach Resort einen bedeutenden Meilenstein. Das auf einer Privatinsel gelegene Resort lockt seine Gäste mit einem türkisblauen Hausriff, weißen Sandstränden und einer exklusiven Auswahl an Strand- und Überwasservillen. Ergänzt wird das Angebot durch ein hochwertiges Wellnesskonzept, Gourmetrestaurants sowie familienfreundliche Aktivitäten, die ein umfassendes Urlaubserlebnis schaffen.

Sanjeeva Perera, Area General Manager von Cinnamon Hotels & Resorts Maldives, äußerte sich zur Doppel-Auszeichnung wie folgt:

„Diese beiden Auszeichnungen spiegeln sowohl eine langjährige Erfolgsgeschichte als auch einen bedeutenden Fortschritt wider. Cinnamon Dhonveli Maldives mit seinem ikonischen Pasta Point bestätigt erneut seine Rolle als Herzstück der Surfszene in Südasien. Gleichzeitig markiert die erstmalige Gold-Auszeichnung für Cinnamon Velifushi Maldives einen wichtigen Moment, der die natürliche Schönheit der Insel und das Engagement unserer Teams für außergewöhnliche Urlaubserlebnisse würdigt. Beide Erfolge unterstreichen die Position von Cinnamon Hotels & Resorts Maldives als einen Ort, an dem Abenteuer und Erholung aufeinandertreffen.“

Die Cinnamon Hotels & Resorts Gruppe steht dabei nicht nur für außergewöhnliche und luxuriöse Urlaubsgenüsse, sondern setzt sich auch aktiv für den nachhaltigen Aspekt von Fernreisen ein. So bekommen Gäste jeweils personalisierte Trinkflaschen, um Plastikmüll zu reduzieren und wo immer es möglich ist, setzt sich die Gruppe für die Regeneration der umliegenden Unterwasserwelt ein.

Die South Asian Travel Awards gelten als eine der wichtigsten Plattformen zur Anerkennung von Qualität und Innovation in der Tourismusbranche der Region. Neben den Erfolgen der Cinnamon-Resorts wurde auch die Destination Malediven bei den SATA 2025 ausgezeichnet, unter anderem als Leading Adventure Destination. Bhutan erhielt den Titel Leading Heritage Destination.

Die aktuellen Auszeichnungen stärken die Marke Cinnamon Hotels & Resorts Maldives nachhaltig und festigen deren Ruf als führender Anbieter einzigartiger Urlaubserlebnisse in der Region.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: +49 6202 9453085

web ..: https://marketing-nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Unternehmensprofil – Cinnamon Hotels & Resorts Maldives

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine führende Hotelmarke im südasiatischen Raum und betreibt mehrere preisgekrönte Resorts auf den Malediven. Die Häuser zeichnen sich durch ihre Lage, ihr authentisches Angebot und ihren hohen Servicestandard aus. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Gastfreundschaft und Innovation bietet Cinnamon unvergessliche Reiseerlebnisse für verschiedenste Zielgruppen.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Herr Sandharu Ferdinando

Vauxhall Street 186

02 Colombo

fon ..: (+94) 77 335 5053

email : sandharu@cinnamonhotels.com