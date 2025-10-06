Online-Händler setzt auf ReplyX: KI-gestützte Kundenservice-Software

Seit dem 01.09.2025 wird die neue Kundenservice-Software ReplyX bei einem führenden Versandhändler eingesetzt: Die Antwort auf stetig wachsende Anfragen im Kundenservice.

Einer der führenden Versandhändler in Deutschland, hat am 01.09.2025 die neue Kundenservice-Software ReplyX eingeführt. Ziel ist es, die stetig wachsenden Anfragen zu Lieferungen und zur Pflege von Pflanzen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und Generative AI (GenAI) schneller und besser zu beantworten.

Warum setzt unser Kunde auf ReplyX?

Seit 2005 nutzt unser Kunde unsere Kundenservice-Lösungen. Ausgangspunkt war die klassische Bearbeitung von E-Mails und Bestellungen. Über die Jahre wurde die Lösung kontinuierlich erweitert – bis zur CRM-Anbindung und flexiblen Skalierung von Userlizenzen, um im Frühjahr dem saisonal stark wachsenden Anfragevolumen gerecht zu werden.

Mit ReplyX verfolgt er das Ziel, den Kundenservice auf ein neues Niveau zu heben:

? Schnellere Beantwortung von Kundenanfragen durch den Einsatz von GenAI

? Bessere Servicequalität dank KI-gestützter Vorschläge und Antworten

? Neue User Experience (UX) für Mitarbeiter mit intuitiver Oberfläche

? Skalierbarkeit in Hochlastzeiten wie der Pflanzsaison

Welche Vorteile bringt ReplyX für die Kunden des Online-Händlers?

Kunden profitieren von:

? Schnelleren Antworten auf Fragen zu Lieferungen und Pflanzenpflege

? Individuelleren Informationen, die mit Hilfe von KI noch passgenauer erstellt werden

? Stabiler Servicequalität, auch in Spitzenzeiten

Mitarbeiter profitieren von:

? Einer modernen UX, die die tägliche Arbeit erleichtert

? Automatisierten Workflows, die Routineaufgaben abnehmen

? Zukunftsfähigen Funktionen, die kontinuierlich erweitert werden

Blick nach vorn: Kundenservice mit KI weiter ausbauen

Die Einführung von ReplyX ist für unseren Kunden ein wichtiger Schritt, um die digitale

Serviceorganisation langfristig zu stärken. Weitere Entwicklungen und Innovationen

sind bereits geplant.

„Wir freuen uns sehr über die langjährige Partnerschaft und den erfolgreichen Start von ReplyX. Dieses Projekt zeigt, wie Unternehmen ihre Serviceorganisation Schritt für

Schritt transformieren können – von der E-Mail-Bearbeitung bis hin zum Einsatz

modernster KI-Technologie. Gemeinsam gestalten wir den Kundenservice der

Zukunft“, sagt Sven Kolb, CEO von Sematell.

FAQ – E-Commerce & ReplyX

Was ist ReplyX?

ReplyX ist eine KI-gestützte Kundenservice-Software, die Unternehmen dabei

unterstützt, Anfragen schneller, präziser und kundenorientierter zu beantworten.

Warum nutzen Online-Händler ReplyX?

Um die wachsende Zahl an Kundenanfragen rund um Lieferungen und Pflege

effizienter zu bearbeiten und gleichzeitig die Mitarbeiter mit einer neuen UX zu

entlasten.

Welche Rolle spielt KI dabei?

Die Generative AI (GenAI) von ReplyX liefert den Kundenservice-Mitarbeitern

Vorschläge, mit denen Antworten schneller, präziser und konsistenter erstellt werden

können.

Mehr erfahren Sie über ReplyX unter: https://www.sematell.com/produkt/replyx/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sematell GmbH

Herr Sven Kolb

Neugrabenweg 1

66123 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: +49 681 857 67 0

web ..: https://www.sematell.com/

email : info@sematell.com

Sematell ist ein führender Anbieter von KI-basierten Kundenservice-Lösungen mit über 20 Jahren Erfahrung und versteht sich als Pionier des „Machine Learnings“. Sematell hat die Vision, den Kundenservice einfach und profitabel zu machen. KI ist seit Stunde eins der Grundstein aller Entwicklungen und mündet jetzt in der neuen Plattform ReplyX auf einem neuen Level.

Pressekontakt:

Sematell GmbH

Sven Kolb

Neugrabenweg 1

66123 Saarbrücken

fon ..: +49 681 857 67 0

web ..: https://www.sematell.com/

email : presse@top-ranking.com