Das Triple Play – Rave trifft deGUT: Wirtschaft tanzt, Kultur denkt, Verantwortung lebt.

Komm vorbei – erlebe das neue „Wir“ der Wirtschaft. Wirtschaft darf wieder Mensch sein, oder?

Regionalheld bringt das neue „Wir“ der Wirtschaft auf Deutschlands größte Gründermesse. Die deGUT 2025 steht vor einem Aufbruch, der sich sehen – und fühlen – lassen kann. Mit dem Triple Play bringt die MiU24 kein weiteres Messeformat, sondern eine Idee:

„Wirtschaft darf wieder Mensch sein. Gemeinsam mit _Rave the Planet_ und _Regionalheld_ verwandeln Jürgen und Marco Vito La-Greca von Regionalheld und MiU24, die ARENA Berlin in einen Ort, an dem Unternehmertum, Kultur und Haltung zu einer Bewegung verschmelzen. Zwei Tage voller Energie, Gespräche, Musik und Inspiration – und ein leiser Wink an jene, die meinen, Wirtschaft sei nur Excel und Strategie. Denn manchmal ist sie eben auch Bass, Begegnung und Begeisterung.

Die Möglichmacher*innen mit Macke(n) und Mission

MiU24 ist kein klassischer Aussteller – MiU24 ist eine Haltung mit Handschlag. Ein Hybrid-Unternehmen aus Niedersachsen, das Großhandel, Markenentwicklung, Kommunikation und Beratung so selbstverständlich verbindet, wie andere Kaffee trinken. M_anchmal unkonventionell, immer lösungsorientiert – ein Möglichmacher mit Macke, wie Jürgen La-Greca_ lachend sagt. Bei MiU24 gilt: _“Geht nicht, gibt’s nicht – und wenn doch, dann bauen wir’s halt neu oder anders.“ _Zwischen Großhandel und Geistesblitz entsteht ein Ort, an dem Menschlichkeit und Unternehmertum gemeinsam funktionieren. Hier zählen Klartext statt Klischee, Haltung statt Hochglanz – und das gute Gefühl, dass Wirtschaft auch Spaß machen darf.

Rave trifft deGUT – Beats statt Buzzwords

Am Samstag, den 11. Oktober 2025, ab 15 Uhr übernimmt das Triple Play die Bühne. Dann wird es laut, bunt, ehrlich – und genau richtig. Unter dem Titel „Rave trifft deGUT“ bringen MiU24, Regionalheld und Rave the Planet das, was Wirtschaft manchmal vergisst: Herz und Haltung. Hier wird nicht über Werte gesprochen, sie werden gelebt – tanzbar, fühlbar, unvergesslich. Wenn Bass auf Business trifft und Vision auf Verantwortung, dann ist das keine Show, sondern ein Zeichen: Wirtschaft kann bewegen – im doppelten Sinn. Und ja, man darf dabei lächeln.

Regionalheld – Verantwortung, die bleibt

Verantwortung ist kein Wort für die Schublade. Mit Regionalheld zeigt MiU24, dass Wirtschaft mehr leisten kann, als Bilanzen zu pflegen. Hier geht es um Haltung, Wirkung und Menschen, die handeln, statt nur zu reden. 2025 gibt es keine Wettbewerbe, keine Pokale, keine Rankings. Stattdessen eine bewusste Entscheidung: Rave the Planet wird als Regionalheld 2025 ausgezeichnet. Nicht, weil sie die Größten sind, sondern weil sie Größe zeigen. Regionalheld steht für ehrliches Engagement, nachhaltiges Handeln und das Bewusstsein, dass jeder Wandel lokal beginnt – und menschlich bleibt.

Der Point of Human – Wo Wirtschaft wieder Mensch wird

Während sich andere über künstliche Intelligenz unterhalten, redet MiU24 über echte Intuition. Der Point of Human ist kein Messestand, sondern ein Erlebnisraum, in dem Menschen wieder im Mittelpunkt stehen. Hier geht es nicht um Produkte, sondern um Perspektiven. Nicht um Verkaufszahlen, sondern um Vertrauen. Der Point of Human ist der Ort, an dem Gespräche tiefer gehen, Fragen wichtiger sind als Antworten und Lächeln mehr bewirken als PowerPoint. Ein Ort für Gründerinnen und Gründer, die Wirtschaft nicht nur denken, sondern fühlen wollen – und für alle, die ahnen, dass Zukunft mit einem ehrlichen Gespräch beginnt.

Hybrid Service WholeSale – Alles unter einem Dach, mit Herz

MiU24 ist mehr als Marke – es ist ein Hybrid Service WholeSale, ein ÖkoSystem, das Wirtschaft ganzheitlich denkt. Von den Eigenmarken, Hostingmonster über MiUMiA bis Regionalheld entstehen hier Lösungen, die Produkte, Dienstleistungen, Beratung und Haltung vereinen. MiU24 liefert, begleitet, entwickelt und inspiriert – mit dem Ziel, Wirtschaft einfacher, menschlicher und zugänglicher zu machen. Ob Start-up, Kommune, Verein oder Mittelstand – hier bekommt man keine Standardlösung, sondern Ideen mit Seele. Einmal MiU24, alles unter einem Dach. Oder wie Marco sagt: _“Ein bisschen Baumarkt, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Herz.“ Kurz gesagt: Wirtschaft ohne Blabla – dafür mit Seele._

MiU24 – Markenbotschafter mit Haltung und Augenzwinkern

MiU24 versteht sich als Markenbotschafter der neuen Wirtschaft – ehrlich, kreativ, nahbar. Es geht nicht um Klicks, sondern um Köpfe. Nicht um Reichweite, sondern um Resonanz. In einer Welt, die von Likes lebt, schafft MiU24 Erinnerungen, die bleiben. Das Team macht Marken menschlich und Kommunikation fühlbar. Denn echte Wirkung entsteht nicht auf Bildschirmen, sondern in Begegnungen. MiU24 steht für Authentizität mit Augenzwinkern, für Klartext mit Charme und für Wirtschaft, die lacht, lebt und langfristig inspiriert.

Ausgezeichnet: MiU24 gewinnt den German Web Award 2025

Als Pionier im Bereich hybrider Unternehmenslösungen wurde MiU24 bei den German Web Awards 2025 als Gewinner in der Kategorie „Großhandel/Agentur“ gekürt. Der Award honoriert das, wofür MiU24 seit Jahren steht: die gelungene Symbiose aus Kreativität, technologischer Expertise und praktischer Wirtschaftskraft. Die Jury lobt insbesondere die Fähigkeit, „innovative Lösungen mit hoher Praxisrelevanz zu kombinieren und Unternehmen nachhaltig zu stärken“. (Quelle: German Web Awards)

Der Gewinn ist mehr als eine Auszeichnung – er ist ein Signal. Ein Beleg dafür, dass dein Ansatz funktioniert: Markenentwicklung, Werbetechnik, digitale Produkte und Strategien in einem hybriden System zu vereinen “ nicht als Luxus, sondern als neue Alltagspraxis. Bei MiU24 gilt: Wirtschaft darf klug, mutig und menschlich sein “ und dieses Credo wird nun national sichtbar gewürdigt.

Also: Komm vorbei! Trink einen „Kaffee“ mit uns, lach mit uns, sprich mit uns über das, was dich bewegt – und entdecke, wie Wirtschaft klingen kann, wenn sie mit Herz gemacht wird. Rave trifft deGUT – am 10. & 11. Oktober 2025 in der ARENA Berlin. Wir freuen uns auf dich. Auf dein Lächeln. Auf dein „Ich mach’s einfach!“

