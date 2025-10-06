3 Tipps für Ihre Regalprüfung – Jetzt an die Prüfung der Regal denken

So organisieren Sie als Regalprüfer die Regalprüfung

Regelmäßige Regalprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben.

Wöchentliche Sichtkontrollen der Regalanlagen und jährliche Experteninspektionen

In den berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) 234 sowie in der DIN EN 15635 gilt bei Lagerregalen grundsätzlich die Inspektionspflicht. Hierbei sind wöchentliche Sichtkontrollen der Regalanlagen und jährliche Experteninspektionen durchzuführen. Die Prüfungen sind zu dokumentieren und Mängel müssen an die zuständige Stelle im Betrieb weitergegeben werden. Bei akuten Gefahrstellen ist unverzüglich einzuschreiten sowie geeigneten Maßnahmen einzuleiten.

Um dies effizient umzusetzen, sollten Sie sich durch eine professionelle Software, wie dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung, unterstützen lassen. Das Tool erinnert an fällige Regalprüfungen und dokumentiert zuverlässig sowie revisionssicher.

Darüber hinaus wird die Regalprüfung mit der mobilen Wartungsplaner-App „Prüfungen im Arbeitsschutz“ noch effizienter. Mit der App können Sie die Prüfprotokolle direkt vor Ort ausfüllen und per Datenimport in die Software übertragen. Auch können dem Prüfprotokoll zum Beispiel Mängelfotos angehängt und übertragen werden. Der Wartungsplaner ist damit die ideale Praxissoftware für Ihre Lagersicherheit. Das Tool ist ein wichtiges Instrument für Transparenz und revisionssichere Dokumentation.

Welche Regale müssen regelmäßig geprüft werden?

Es gibt wesentliche Unterschiede über die Art und Weise wie eine Regalprüfung durchgeführt werden soll. Die DGUV Regel 108-007 definiert Lagereinrichtungen und Regale als Arbeitsmittel – somit unterliegen Sie den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Die Betriebssicherheitsverordnung verpflichtet Arbeitgeber dazu, sämtliche Lagereinrichtungen und Regale systematisch und regelmäßig durch einen Regalprüfer zu prüfen.

Wie ist das Protokoll einer Regalprüfung aufgebaut?

Das Prüfprotokoll der Regalprüfung beinhaltet eine Dokumentation aller Mängel. Das Protokoll wird nach der Prüfung vor Ort erfasst und an den Prüfbericht im Wartungsplaner als Dateianhang angehängt.

Welche Anforderungen gelten bei internen Regalprüfungen?

Zu Beginn ist zu überprüfen ob das Regal entsprechend der Montageanleitung aufgebaut wurde. Wichtig ist, dass die Verbände vorhanden und an der richtigen Stelle angeordnet sind. Jede Veränderung an den Fachhöhen und Feldweiten beeinträchtigt die Tragfähigkeit. Es ist bei der Regalprüfung darauf zu achten, dass die Tragfähigkeitsangaben aus der Montageanleitung eingehalten werden.

Fazit

Der Wartungsplaner optimiert Ihren gesamten Wartungsprozess. Die Software erinnert an fällige Regalprüfungen und dokumentiert zuverlässig sowie revisionssicher. Mit dem Tool sind die Verantwortlichen jederzeit in der Lage das gesamte Prüffristenmanagement im Griff zu behalten.

Kostenloses Infomaterial und Testversion mit weiteren Informationen:

https://www.wartungsplaner.de

Was können Sie von der Wartungsplaner Testversion erwarten?

Während dieser 3 Wochen haben Sie Zugriff auf Ihre eigene Umgebung. Wir liefern Ihnen sogar einen kompletten Datenbestand mit zahlreichen typischen Beispielen.

Dazu gehören z. B. Maschinen, Stapler, Regale mit den Regalprüfungen, Leitern und Tritte mit dem Leiterprüfungen, UVV-Prüfungen, Feuerlöscher Brandschutzeinrichtungen, Facility Management, Elektroprüfungen gemäß der DGUV 3. Gerne können auch eine Baumstruktur Ihrer eigenen prüfpflichtigen Betriebsmitteln erstellen.

Wir werfen Sie natürlich nicht ins kalte Wasser.

Während der Testphase können Sie uns direkt kontaktieren. Rufen Sie uns an Telefon: +49(0)6104/65327 – wir beantworten gerne Ihre Fragen und senden Ihnen gerne eine Reihe von nützlichen Tipps und Tricks. So werden Sie im Handumdrehen zum erfolgreichen Anwender und können das Programm vollständig entdecken.

Auf diese Weise erhalten Sie viel Erfahrung dieser Anwendung.

Diese Testversion hat keine Einschränkungen. Sie können alle Funktionen nutzen, die wir derzeit bieten. Dazu gehören die Datenerfassung, das Dashboard, Reports, Analysen aber auch die eMail Benachrichtigungen.

Ein weiterer Vorteil:

Wenn Sie Daten bereits im Excel-Format vorliegen haben, können Sie diese mit dem Import-Export Assistenten auch in der Testversion im Wartungsplaner übernehmen. Alle wertvollen angesammelten Daten gehen daher nicht verloren.

Versäumte Regalprüfungen und Wartungen – Theorie und Praxis

Der Fachkräftemangel und steigende Anforderungen an die Arbeitssicherheit stellen vielen Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Doch Digitalisierung kann hier den entscheidenden Unterschied machen.

Wir bieten einen effektiven Wartungsplaner für den direkten Einsatz in Ihren Betrieb.

Unsere Experten zeigen anhand realer Use Cases, wie Ihnen der Sprung von der Theorie in die Praxis gelingt.

In unseren Schulungen erhalten Sie wertvolle Tipps aus der Praxis für Regalprüfungen.

Mit dem Wartungsplaner stellt Hoppe ein leistungsstarkes und praxisbewährtes Tool zur Verfügung, das weit über die klassische Prüfverwaltung der Regale hinausgeht – ein echter Mehrwert für jede Organisation.

