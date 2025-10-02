Endlich die richtige (orthopädische) Matratze kaufen bei Rückenschmerzen

Innovation Austria präsentiert: Revolutionäre Lösungen gegen Rückenschmerzen

In einer Zeit, in der Rückenschmerzen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen zählen und Millionen von Menschen den Alltag erschweren, setzt Innovation Austria neue Maßstäbe in der Schlafforschung. Basierend auf bahnbrechenden Erkenntnissen des renommierten Proschlaf-Instituts in Salzburg lanciert das Unternehmen in Kooperation mit schlafTEQ eine innovative Serie orthopädischer Matratzen, die speziell für Betroffene von chronischen Rückenschmerzen entwickelt wurden. Diese Matratzen versprechen nicht nur Linderung, sondern eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität durch gezielte Wirbelsäulenstütze und erholsamen Schlaf.

Rückenschmerzen sind ein Massenphänomen: Laut aktuellen Studien leiden in Europa über 60 Prozent der Erwachsenen regelmäßig darunter, wobei chronische Formen bis zu 25 Prozent der Bevölkerung betreffen. Ursachen wie Bandscheibenvorfälle, Skoliose oder alltägliche Belastungen durch langes Sitzen werden oft durch ungeeignete Schlafunterlagen verschärft. „Viele Menschen unterschätzen, wie entscheidend die Matratze für die nächtliche Regeneration ist“, erklärt Dr. Elena Müller, leitende Schlafforscherin am Proschlaf-Institut. „Unsere Forschungen zeigen, dass bis zu 35 Prozent der Rückenschmerzen auf Fehlpositionen im Schlaf zurückzuführen sind. Mit den neuen schlafTEQ-Modellen können wir das ändern.“

Die Kerninnovation liegt in der zonalen Technologie, die die Matratze in präzise Abschnitte unterteilt, um den Körper anatomisch optimal zu stützen. Die Serie umfasst drei Modelle, die auf über 25 Jahren Expertise basieren und von Medizinern sowie Physiotherapeuten mitentwickelt wurden:

Level 8: Als Einstiegsmodell ab 999 EUR ideal für leichte Beschwerden. Mit acht anpassbaren Stützrollen und einem orthopädischen Kern entlastet es Schlüsselbereiche wie Schultern und Lendenwirbelsäule, reduziert nächtliche Umlagerungen und fördert tiefe Erholungsphasen.

Level 20: Für mittlere Belastungen ab 1.299 EUR konzipiert, bietet diese Variante 20 Zonen mit ergonomischen Schichten. Sie eignet sich hervorragend für Personen mit asymmetrischen Problemen, wie Skoliose, und sorgt für eine fein abgestimmte Druckverteilung, die Muskelverspannungen löst.

Level 24: Das Flaggschiff ab 1.599 EUR mit 24 Stützstempeln und einem innovativen PhysioPad-Schultermodul. Perfekt für schwere Fälle wie Bandscheibenprobleme, ermöglicht es hyperpersonalisierte Einstellungen und minimiert Druckpunkte um bis zu 70 Prozent.

Alle Modelle integrieren hochwertige Materialien wie atmungsaktiven Kaltschaum, natürlichen Latex und Kokosfasern, die für Allergikerfreundlichkeit und Langlebigkeit (bis zu 12 Jahre) sorgen. Zertifiziert nach Öko-Tex-Standards, regulieren sie Temperatur und Feuchtigkeit, um ein gesundes Mikroklima zu schaffen. „Unsere Matratzen sind mehr als Produkte – sie sind medizinische Helfer, die den Schlaf in eine Therapie verwandeln“, betont Simone Kullack, Standortleiterin bei schlafTEQ in München. „Kunden berichten von spürbarer Schmerzlinderung innerhalb weniger Wochen.“

Der Kaufprozess ist kundenorientiert: Über den patentierten Liege-Simulator von schlafTEQ wird in einer 30- bis 45-minütigen Beratung ein individuelles Körperprofil erstellt. Basierend auf Gewicht, Proportionen und Schlafgewohnheiten entsteht ein Prototyp, der vor Ort getestet und angepasst wird. Mit einer 100-Prozent-Service-Garantie inklusive sechsmonatiger Nachjustierung ist Zufriedenheit garantiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SchlafTEQ GmbH

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

Österreich

fon ..: +43664/42 68 448

web ..: https://schlafteq.com

email : ilyas.merl@schlafteq.com

SchlafTEQ GmbH

Welser Straße 42/H

4060 Leonding +43/664/42 68 448

E-Mail: office@schlafTEQ.com



Pressekontakt:

SchlafTEQ GmbH

Herr Ilyas Merl

Welser Straße 42/H

4060 Leonding

fon ..: +43664/42 68 448

web ..: https://schlafteq.com

email : office@schlafTEQ.com