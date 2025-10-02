Rente mit 55? Rehberg & Nahar zeigen, wie Führungskräfte mit Immobilieninvestments früher durchstarten können

Rehberg & Nahar zeigen Führungskräften, wie sie mit dem Immobilien-Autopilot ohne Mehraufwand neben dem Beruf ein stabiles Vermögen und echte Freiheit aufbauen.

Der Gedanke, Jahre vor dem regulären Renteneintritt aus dem Arbeitsleben auszusteigen, klingt für viele Führungskräfte wie ein ferner Traum. 60-Stunden-Wochen, hoher Leistungsdruck und familiäre Verpflichtungen lassen kaum Raum, sich mit langfristigem Vermögensaufbau zu beschäftigen erst recht nicht mit dem komplexen Thema Immobilieninvestments.

Doch genau hier setzt das System von Rehberg & Nahar Consulting an: Es bietet keine schnellen Versprechen, sondern eine klar strukturierte Strategie, die finanzielle Unabhängigkeit, Frühverrentung und Freiheit planbar macht.

Frühverrentung: Wunsch oder realistische Option?

„Viele glauben, die Rente mit 55 sei nur ein Luxus für wenige,“ erklärt Moritz Rehberg, Geschäftsführer von Rehberg & Nahar.

„In Wahrheit hängt es nicht vom Zufall oder vom Markt ab, sondern von Struktur. Mit dem richtigen System lässt sich dieser Wunsch sehr konkret planen.“

Das Herzstück dieses Systems ist der sogenannte Immobilien-Autopilot: Ein Prozess, der von der ersten Analyse bis zur langfristigen Betreuung sämtliche Schritte abdeckt. Statt sich selbst durch Banken, Portale und endlose Recherche zu kämpfen, übernehmen Rehberg & Nahar für ihre Mandanten die komplette Struktur: von der Objektauswahl über die Finanzierung, oft sogar ohne Eigenkapital, bis hin zur Vermietung und Verwaltung.

Doch darüber hinaus werden vorallem die Ziele in den Vordergrund gesetzt. Denn auch eine Immobilie ist nur ein Mittel zum Zweck. Die Rentenlücke schließen, Früher in Rente gehen, sich vom Gehalt unabhängig zu machen um mehr Zeit für Familie, Hobbys und Freune zu haben. Das sind die Dinge die im Vordergrund stehen und genau darauf wir der Fokus gelegt.

Der Hebel für Gutverdiener

Typisch für die Mandanten von Rehberg & Nahar ist ein hohes Einkommen und wenig Zeit. Führungskräfte, Projektmanager, leitende Angestellte. Menschen, die im Beruf stark eingebunden sind, aber früh mehr Freiheit wollen. Das System ermöglicht ihnen, Jahr für Jahr weitere Objekte ins Portfolio aufzunehmen, ohne dass es zusätzlichen Aufwand erzeugt.

„Unsere Mandanten sind keine Spekulanten, sie sind Strategen,“ betont Karrar Nahar. „Wir liefern das System, das funktioniert und zwar nicht einmalig, sondern wiederholbar.“

Was das in der Praxis bedeutet

Jonas Hofmann, Industriemechaniker, kam mit dem Ziel, acht Jahre früher in den Ruhestand zu gehen. Gemeinsam mit Rehberg & Nahar entwickelte er eine klare Finanzierungsstrategie, kaufte seine erste Kapitalanlage und ist auf Kurs, bis 55 ein Vermögen von über 800.000 EUR aufzubauen.

Niclas Glöde, Produktionsleiter, wollte seine Altersvorsorge unabhängig von der gesetzlichen Rente gestalten. Über das Autopilot-Modell kaufte er seine erste Immobilie und baut das Portfolio nun systematisch aus. Prognose: zusätzliche 1.300 EUR monatlich im Ruhestand und langfristig ein Immobilienvermögen von rund 1,3 Mio. EUR.

Moritz Wilhelm, Projektmanager, stand vor der typischen Hürde: null Zeit und keine Erfahrung. Innerhalb von zwölf Monaten erwarb er mit Unterstützung des Teams zwei Objekte und hat nun nicht nur Vermögen aufgebaut, sondern auch Sicherheit im Umgang mit Kapitalanlage-Immobilien gewonnen.

Struktur statt Zufall

Der entscheidende Unterschied liegt in der Vorgehensweise: Kein Bauchgefühl, keine Spekulation, sondern ein klarer Fahrplan. Nach einem kostenlosen Erstgespräch folgt eine detaillierte Analyse: Einkommen, Bonität, Ziele, Zeithorizont. Darauf aufbauend werden passende Immobilien ausgewählt, Bankenverhandlungen geführt, Verträge geprüft und auch nach dem Kauf die Themen Miete, Verwaltung und Steuern begleitet. Außerdem wird im Detail geprüft, wie viel Geld nach Inflation, Steuern etc. tatsächlich benötigt wird, um den Lebensstandard beizubehalten.

„Zeitmangel ist kein Hindernis, sondern genau der Grund, warum unser System funktioniert,“ sagt Moritz Rehberg. „Wir nehmen helfen bei jedem Schritt und sorgen dafür, dass unsere Mandanten sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihre Ziele.“

Fazit: Freiheit ist planbar

Frührente mit 55 ist kein Traum, sondern das Ergebnis konsequenter Umsetzung. Wer bereit ist, seine finanziellen Möglichkeiten strategisch zu nutzen, kann mit Immobilieninvestments ein Portfolio aufbauen, das monatlich Einkommen generiert und damit Jahre an Freiheit gewinnt.

Wer herausfinden möchte, ob Rehberg & Nahar auch für die eigene Situation den passenden Fahrplan entwickeln können, kann sich für ein kostenloses Strategiegespräch bewerben.

Wer ist Rehberg & Nahar Consulting?

Die Rehberg & Nahar Consulting GmbH ist spezialisiert auf die Begleitung von Arbeitnehmern und leitenden Angestellten mit mindestens 3000EUR Netto-Einkommen, die in Immobilien investieren wollen, aber wenig Zeit haben. Das Unternehmen hat ein System entwickelt, das den Einstieg ins Immobilieninvestment radikal vereinfacht. Ziel ist es, Mandanten innerhalb von 30 Tagen zur ersten Immobilie zu führen, ohne Eigenkapitaleinsatz, ohne komplizierte Theorie und ohne zeitlichen Mehraufwand neben dem Beruf.

Die Beratung erfolgt individuell, persönlich und immer mit einem klaren Ziel: messbare Ergebnisse statt leere Versprechen. Statt auf Massenabfertigung setzt die GmbH auf persönliche Begleitung, geprüfte Immobilien und durchdachte Strategien, die zur Lebenssituation und finanziellen Ausgangslage passen. Das Besondere: Die Rehberg & Nahar Consulting GmbH hilft nicht nur bei der Objektauswahl, sondern begleitet den gesamten Prozess von der ersten Finanzierungsanalyse über die Kaufabwicklung bis weit nach dem Notartermin. Auch Themen wie Mietersuche, Verwaltung, steuerliche Optimierung und langfristige Portfolioplanung werden vollständig abgedeckt.

Ein klar strukturierter Prozess, der sich immer wiederholt. Denn mit einer Immobilie ist das Ziel in der Regel nicht erreicht. Die meisten Mandanten verfolgen einen langfristigen Plan. Sie wollen trotz beruflicher Auslastung ein Immobilienportfolio aufbauen, zusätzliche Einkommensquellen schaffen und die finanzielle Absicherung im Alter stärken. Grundlage ist dabei keine Glückssache, sondern eine durchdachte Strategie mit System.

Mandanten müssen sich weder um Papierkram noch um Fachfragen kümmern. Sie werden durch alle Schritte geführt, von der Bonitätsprüfung über das Bankgespräch bis zur Unterschrift beim Notar. Und auch danach bleibt das Team an ihrer Seite, um eine nachhaltige Vermögensstrategie umzusetzen.

