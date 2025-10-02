Immobilien 2025 – Digitale Pressearbeit verändert den Hausverkauf

Wie Eigentümer und Makler mit Online-Pressemitteilungen Käufer schneller erreichen

Der Immobilienmarkt bleibt in Bewegung: steigende Baukosten, steigende Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden und ein immer digitalerer Verkaufsprozess. Für Eigentümer und Makler wird digitale Pressearbeit zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Mit Pressemitteilungen auf Portalen wie PRNews24.com lassen sich Häuser, Wohnungen und Neubauprojekte zielgerichtet präsentieren – und das mit nachweisbarer Reichweite.

Warum PR den Immobilienmarkt verändert

Früher dominierten Anzeigen in Zeitungen und Exposés die Vermarktung. Heute beginnt die Immobiliensuche im Netz – bei Google, in Fachportalen und sozialen Medien.

Pressemitteilungen bieten dafür drei zentrale Vorteile:

Sichtbarkeit : Immobilienprojekte werden über 50 Portale verbreitet und in Google indexiert.

: Immobilienprojekte werden über 50 Portale verbreitet und in Google indexiert. Vertrauen : Redaktionelle Inhalte wirken seriöser als Werbeanzeigen.

: Redaktionelle Inhalte wirken seriöser als Werbeanzeigen. Reichweite: Mit Schlagworten wie Haus verkaufen Köln oder Wohnung kaufen München werden Zielgruppen direkt erreicht.

Best Practice: Hausverkauf mit PR

Ein Makler aus München nutzte PRNews24.com, um ein energieeffizientes Mehrfamilienhaus zu bewerben.

Ergebnis:

+48 % mehr Anfragen innerhalb von 2 Monaten

innerhalb von 2 Monaten bessere Google-Sichtbarkeit für das Projekt

für das Projekt schnellerer Verkauf durch zielgerichtete Reichweite

Welche Immobilien-News funktionieren am besten?

Angebote: Hausverkauf, Eigentumswohnungen, Neubauten

Hausverkauf, Eigentumswohnungen, Neubauten Trends: Nachhaltigkeit, Smart Homes, Energieeffizienz

Nachhaltigkeit, Smart Homes, Energieeffizienz Makler-News: Standorteröffnungen, Kooperationen, digitale Besichtigungen

Standorteröffnungen, Kooperationen, digitale Besichtigungen Studien & Daten: Entwicklung der Immobilienpreise in Regionen

FAQ – Immobilien & Pressearbeit

1. Eignet sich PR für Privatpersonen?

Ja – Eigentümer können ihr Haus oder Grundstück durch Pressemitteilungen präsentieren.

2. Warum sollte ein Makler PR nutzen?

Weil Presseportale Reichweite und Google-SEO kombinieren – und so mehr Anfragen generieren.

3. Was kostet die Veröffentlichung?

Auf Portalen wie PRNews24.com gibt es Pressepakete zum Festpreis, die Veröffentlichung auf über 50 Plattformen beinhalten.

Immobilien-PR als Erfolgsbooster

Ob Einfamilienhaus, Neubauprojekt oder Luxusimmobilie – die Vermarktung wird digital und pressegetrieben. Mit gezielter Pressearbeit können Eigentümer und Makler heute ihre Immobilien schneller, effizienter und sichtbarer vermarkten.

PRNews24.com bietet dafür die ideale Plattform: 50+ Portale, SEO-Optimierung und messbare Reichweite.

Über PRNews24.com

PRNews24.com ist ein führendes Presseportal für digitale PR-Veröffentlichungen. Mit Fokus auf Immobilien, Auto, Gesundheit, Wirtschaft und Technik sorgt die Plattform für nachhaltige Sichtbarkeit und Reichweite im DACH-Raum.

Pressekontakt

PRNews24 – Redaktion

E-Mail: redaktion@prnews24.com

Web: www.prnews24.com

Copyright Bild: KI

Kurzzusammenfassung

Immobilien verkaufen sich heute digital. Mit Pressemitteilungen über PRNews24.com können Makler und Eigentümer ihre Angebote gezielt verbreiten, Reichweite aufbauen und Käufer schneller finden. Immobilien 2025 – Pressemitteilungen für Hausverkauf & Makler. Immobilien verkaufen mit Pressearbeit: PRNews24.com bringt Häuser & Wohnungen auf 50+ Portalen online. Mehr Reichweite, Sichtbarkeit & Anfragen.

Immobilien Pressearbeit

Originalinhalt von News, veröffentlicht unter dem Titel “ Immobilien 2025 – Digitale Pressearbeit verändert den Hausverkauf“, übermittelt durch Carpr.de