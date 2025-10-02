Künstliche Intelligenz verändert Pressearbeit – So nutzen Unternehmen 2025 KI für Reichweite und Sichtbarkeit

Wie Unternehmen durch KI-gestützte Pressemitteilungen Leser gewinnen und ihre Marken digital stärken

Pressearbeit steht vor einem Wendepunkt: Mit der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) verändert sich die Art, wie Unternehmen ihre Nachrichten schreiben, veröffentlichen und verbreiten. Immer mehr Firmen setzen auf KI-gestützte PR-Strategien, um Reichweite, Sichtbarkeit und Kundenbindung zu verbessern.

Plattformen wie PRNews24.com nutzen intelligente Systeme, um Pressemitteilungen gezielt auf über 50 Fachportalen auszuspielen. Das Ergebnis: höhere Platzierungen bei Google, mehr Leser und messbare Reichweite für Unternehmen aller Branchen – von Automobil und Immobilien bis hin zu Gesundheit, Mode und Technik.

Warum KI die Pressearbeit revolutioniert

Gezielte Reichweite: Pressemitteilungen werden auf passenden Portalen platziert – ohne Streuverluste.

Messbarer Erfolg: Tracking-Tools liefern Unternehmen klare Kennzahlen zu Reichweite und Sichtbarkeit.

„Unternehmen, die KI in ihre Pressearbeit integrieren, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Sie erreichen ihre Zielgruppe präziser und bauen nachhaltige digitale Sichtbarkeit auf“, so ein Branchenexperte.

Beispiel: Autohaus-PR mit KI

Ein Autohaus in NRW veröffentlichte mithilfe von KI-optimierten Pressemitteilungen seine News zu E-Mobilitäts-Angeboten.

Ergebnisse:

+42 % Website-Besucher in nur drei Monaten

Verdoppelung der Fahrzeug-Anfragen

Stärkere Sichtbarkeit in Google News

Welche Branchen profitieren?

Automobilbranche: Verkaufsaktionen, Fahrzeugankauf, Werkstatt-Services

Immobilien: Marktberichte, Hausverkauf, Neubauprojekte

Gesundheit: Innovationen, Studien, Patienteninfos

E-Commerce: Produkt-Launches, Trends, Bewertungen

KI macht Pressearbeit skalierbar und relevant – für Konzerne genauso wie für Mittelständler und Start-ups.

FAQ – KI in der Pressearbeit

1. Ersetzt KI Journalisten?

Nein – KI unterstützt, indem sie Texte strukturiert und optimiert. Der kreative Kern bleibt beim Menschen.

2. Was bringt KI im Vergleich zur klassischen Pressearbeit?

Schnelligkeit, bessere Auffindbarkeit in Google und mehr Reichweite auf Fachportalen.

3. Ist KI-gestützte PR auch für kleine Unternehmen geeignet?

Ja, gerade KMU profitieren von der Effizienz und der gezielten Verbreitung.

Fazit: KI ist der neue Motor für PR-Erfolg

Pressearbeit bleibt das Fundament der Unternehmenskommunikation – doch 2025 entscheidet Künstliche Intelligenz über den digitalen Erfolg.

Mit Portalen wie PRNews24.com können Unternehmen ihre Pressemitteilungen nicht nur veröffentlichen, sondern gezielt in den richtigen Medien sichtbar machen – unterstützt durch KI, SEO und eine Reichweite über 50 Plattformen.

Wer im digitalen Wettbewerb bestehen will, kommt an KI-gestützter Pressearbeit nicht vorbei.

