Mehr Reichweite für Autohäuser – Mit Pressemitteilungen Autos erfolgreich verkaufen und ankaufen

Wie Autohäuser durch digitale Pressearbeit Sichtbarkeit, Kunden und Verkäufe steigern

Der Automobilmarkt verändert sich rasant. Autohäuser stehen vor der Herausforderung, Fahrzeuge nicht nur im Showroom, sondern vor allem online sichtbar zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in strategisch eingesetzter PR-Arbeit. Durch gezielte Pressemitteilungen können Autohäuser heute sowohl beim Autoverkauf als auch beim Ankauf neue Kunden gewinnen und ihre digitale Reichweite ausbauen.

Während klassische Anzeigenkampagnen an Wirkung verlieren, schaffen digitale Presseportale eine direkte Verbindung zwischen Autohaus, Suchmaschinen und Lesern. Die Ergebnisse: mehr Reichweite, besseres Ranking in Google & Co. sowie eine stärkere Kundenbindung.

Warum Pressemitteilungen für Autohäuser unverzichtbar sind

Eine Pressemitteilung ist mehr als Werbung – sie ist eine seriöse Informationsquelle, die von Journalisten, Bloggern und Kunden gleichermaßen genutzt wird. Für Autohäuser bietet sie entscheidende Vorteile:

Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen durch Sichtbarkeit in Google

durch Sichtbarkeit in Google Ankauf von Fahrzeugen durch gezielte Ansprache lokaler Zielgruppen

durch gezielte Ansprache lokaler Zielgruppen Reichweite über 50+ Presseportale

über 50+ Presseportale SEO-Effekte durch hochwertige Backlinks

durch hochwertige Backlinks Vertrauen durch redaktionelle Inhalte statt Werbesprache

Tipp: Über prnews24.com/auto-und-verkehr erreichen Autohäuser gezielt ihre Zielgruppen in Auto- und Mobilitätskategorien.

Autohaus-Pressearbeit in der Praxis

1. Fahrzeuge erfolgreich verkaufen

Autohäuser nutzen Pressemitteilungen, um neue Modelle, Sonderaktionen oder Finanzierungsangebote zu präsentieren. Kunden, die online nach „Neuwagen-Angeboten“ oder „Leasing-Aktionen“ suchen, stoßen so direkt auf das Autohaus.

2. Fahrzeuge erfolgreich ankaufen

Auch beim Fahrzeugankauf sind Pressemitteilungen ein starkes Werkzeug. Mit Schlagzeilen wie „Autohaus X kauft Gebrauchtwagen aller Marken – schnell & fair“ erreichen Autohäuser gezielt Menschen, die ihr Fahrzeug verkaufen möchten.

3. Sichtbarkeit steigern

Durch Veröffentlichung auf Fachportalen wird die Meldung automatisch von Google indexiert – mit dauerhaftem Effekt für Sichtbarkeit und Reputation.

Digitale Reichweite über Presseportale

Die Reichweite von Pressemitteilungen vervielfacht sich, wenn sie über digitale Presseportale veröffentlicht werden.

Vorteile der Verteilung über Plattformen wie CarPR oder prnews24:

Automatisierte Veröffentlichung auf 50+ Portalen

auf 50+ Portalen Indexierung in Google News

Verlinkung zur Autohaus-Website

Reichweite in relevanten Kategorien (Auto, Wirtschaft, Mobilität)

Best Practice: Autohaus mit PR-Erfolg

Ein Beispiel zeigt die Wirkung:

Ein Autohaus in Köln veröffentlichte regelmäßig Pressemitteilungen zu Gebrauchtwagen-Ankauf und E-Mobilitäts-Angeboten.

Ergebnis nach 6 Monaten:

+38 % Website-Besucher

Verdoppelung der Ankauf-Anfragen

Stärkere Präsenz in regionalen Suchanfragen bei Google

FAQ – Autohaus PR & Pressemitteilungen

1. Warum sind Pressemitteilungen für Autohäuser so effektiv?

Weil sie Reichweite, SEO-Effekte und Sichtbarkeit kombinieren – mit messbarem Einfluss auf Verkäufe und Ankäufe.

2. Welche Themen eignen sich für Autohaus-PR?

Neue Modelle, Sonderaktionen, Fahrzeugankauf, Werkstattservices, E-Mobilität.

3. Wie oft sollten Autohäuser Pressemitteilungen veröffentlichen?

Mindestens einmal pro Monat, um Sichtbarkeit und Vertrauen kontinuierlich aufzubauen.

4. Können Pressemitteilungen den Fahrzeugankauf unterstützen?

Ja – durch gezielte Ansprache von Kunden, die ihr Fahrzeug verkaufen möchten.

Mit Pressearbeit Reichweite und Verkäufe steigern

Die Automobilbranche ist digital geworden – und Autohäuser müssen hier sichtbar sein.

Pressemitteilungen bieten die ideale Lösung, um Reichweite zu gewinnen, Fahrzeuge zu verkaufen und gleichzeitig Ankauf-Anfragen zu steigern.

Mit PR-Portalen wie prnews24.com und CarPR steht Autohäusern ein starkes Netzwerk zur Verfügung: 50+ Portale, SEO-Optimierung und dauerhafte Sichtbarkeit.

So wird aus jeder Mitteilung ein Instrument für Verkaufssteigerung, Kundenbindung und Markenstärkung.

Über CarPR

CarPR ist ein spezialisierter Presseverteiler für die Automobilbranche. Mit Fokus auf Auto, Verkehr, Mobilität und E-Mobilität bringt CarPR Inhalte gezielt in Fachmedien, steigert Reichweite und sorgt für digitale Sichtbarkeit von Autohäusern.

Pressekontakt

CarPR – Redaktion

E-Mail: redaktion@carpr.de

Web: www.carpr.de

Kurzzusammenfassung

Autohäuser, die ihre Reichweite steigern und Autos erfolgreich verkaufen oder ankaufen möchten, profitieren von digitaler PR-Arbeit. Über Pressemitteilungen auf spezialisierten Portalen wie prnews24.com erreichen sie neue Kunden, verbessern Google-Rankings und sichern langfristigen Erfolg. Autohaus Reichweite – Mit Pressemitteilungen verkaufen & ankaufen. Mehr Reichweite für Autohäuser: Mit Pressemitteilungen Autos verkaufen & ankaufen. Sichtbarkeit steigern, Kunden gewinnen & Google-Ranking verbessern.

Copyright Bild: KI

Originalinhalt von Die PR-Profis, veröffentlicht unter dem Titel „Mehr Reichweite für Autohäuser – Mit Pressemitteilungen Autos erfolgreich verkaufen und ankaufen„, übermittelt durch Prnews24.com