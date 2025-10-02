Autohaus News: Mehr Autos verkaufen mit gezielter PR und digitaler Sichtbarkeit

Wie Autohäuser mit Pressemitteilungen neue Kunden gewinnen und ihre Reichweite steigern können

Der Wettbewerb in der Automobilbranche ist härter denn je. Autohäuser stehen vor der Herausforderung, nicht nur Fahrzeuge zu verkaufen, sondern auch in der digitalen Welt sichtbar zu bleiben. Klassische Werbung reicht längst nicht mehr aus. Die Lösung: gezielte PR-Strategien und digitale Pressearbeit, die Reichweite, Vertrauen und Kundenkontakte systematisch ausbauen.

Immer mehr Autohäuser entdecken den Wert von Pressemitteilungen – nicht als reine Werbung, sondern als strategisches Kommunikationsinstrument. Über spezialisierte Presseportale wie prnews24.com erreichen Autohäuser nicht nur ihre lokalen Zielgruppen, sondern auch Fachmedien, Investoren und potenzielle Käufer.

Warum Pressearbeit für Autohäuser unverzichtbar ist

Autokäufer informieren sich heute zuerst online – über Suchmaschinen, Fachportale und Social Media. Ein Autohaus, das hier sichtbar ist, erzielt einen klaren Wettbewerbsvorteil. Pressemitteilungen bieten dabei:

Reichweite über 50+ angeschlossene Presseportale

über 50+ angeschlossene Presseportale SEO-Effekte durch hochwertige Backlinks

durch hochwertige Backlinks Relevanz durch thematische Platzierung (Auto, Verkehr, Wirtschaft)

durch thematische Platzierung (Auto, Verkehr, Wirtschaft) Seriosität durch redaktionelle Inhalte statt plakativer Werbung

Autohaus-PR in der Praxis: Inhalte, die verkaufen

Besonders erfolgreich sind Pressemitteilungen, wenn sie echte Informationen und Mehrwert liefern. Dazu zählen zum Beispiel:

Neuvorstellungen von Fahrzeugen (Modelle, Technologien, E-Autos)

(Modelle, Technologien, E-Autos) Angebote und Aktionen (Leasing, Finanzierung, Sonderrabatte)

(Leasing, Finanzierung, Sonderrabatte) Dienstleistungen rund ums Auto (Werkstatt, Zubehör, E-Ladestationen)

(Werkstatt, Zubehör, E-Ladestationen) Unternehmensnachrichten (Neueröffnung, Jubiläum, Kooperationen)

(Neueröffnung, Jubiläum, Kooperationen) Trends & Expertise (z. B. E-Mobilität, Digitalisierung, Gebrauchtwagenmarkt)

Ein Autohaus, das regelmäßig solche Mitteilungen veröffentlicht, baut Autorität in der Branche auf und wird von Google als relevante Quelle eingestuft.

Digitale Sichtbarkeit durch PR-Portale

Die größte Wirkung erzielen Autohäuser, wenn ihre Mitteilungen nicht nur auf der eigenen Website, sondern gezielt auf Presseportalen erscheinen.

Ein Beispiel:

Veröffentlichung auf 50+ Portalen

thematische Kategorien wie Auto & Verkehr, Wirtschaft, Technologie

dauerhafte Indexierung in Suchmaschinen

Verlinkungen zum Autohaus, die Google-Rankings verbessern

Tipp: PR-Portale für die Automobilbranche nutzen

CarPR als Spezialist für Autohaus-PR

Als erster Presseverteiler in Deutschland mit Fokus auf die Automobil- und Mobilitätsbranche bietet CarPR eine maßgeschneiderte Lösung:

Automatisierte Veröffentlichung in Autoportalen

in Autoportalen KI-optimierte Schlagzeilen für bessere CTR

für bessere CTR Tracking & KPI-Reporting für messbare Ergebnisse

für messbare Ergebnisse Texterstellung & Redaktion als Zusatzservice

Damit wird jede Mitteilung nicht nur veröffentlicht, sondern auch sichtbar, relevant und nachhaltig wirksam.

Best Practice: So steigert ein Autohaus die Verkäufe mit PR

Ein Beispiel aus der Praxis zeigt die Wirkung:

Ein regionales Autohaus veröffentlichte monatlich News über Sonderaktionen im Bereich E-Mobilität.

Ergebnis nach 6 Monaten:

+45 % mehr Website-Traffic

Verdoppelung der Probefahrten-Anfragen

Verbesserung des Google-Rankings für lokale Suchbegriffe

Dieses Beispiel unterstreicht, wie wirkungsvoll digitale Pressearbeit für Autohäuser ist – vorausgesetzt, sie wird strategisch genutzt.

FAQ – Autohaus-PR & Pressemitteilungen

1. Warum sollten Autohäuser Pressemitteilungen nutzen?

Weil sie Sichtbarkeit und Reichweite schaffen, die klassische Werbung nicht erreicht.

2. Welche Themen eignen sich für Autohaus-Pressemitteilungen?

Neue Modelle, Aktionen, Werkstattservices, E-Mobilität, Kooperationen.

3. Können Pressemitteilungen Verkäufe steigern?

Ja – über Sichtbarkeit, Vertrauen und mehr Kundenkontakte.

4. Wie oft sollten Autohäuser Mitteilungen veröffentlichen?

Mindestens 1× pro Monat, um Reichweite und Markenbekanntheit nachhaltig auszubauen.

Fazit: Mit Pressearbeit mehr Autos verkaufen

Die Automobilbranche ist im digitalen Wandel – und Autohäuser müssen ihre Kommunikation anpassen. Pressemitteilungen bieten die ideale Möglichkeit, Informationen gezielt zu verbreiten, Google-Rankings zu stärken und neue Kunden zu gewinnen.

Wer seine Autohaus-News regelmäßig über digitale Presseportale veröffentlicht, wird nicht nur sichtbarer, sondern verkauft auch mehr.

Plattformen wie prnews24.com und CarPR setzen dafür neue Maßstäbe.

Über CarPR

CarPR ist ein spezialisierter Presseverteiler für die Automobilbranche. Die Plattform bringt Inhalte aus den Bereichen Auto, Verkehr, Mobilität und Elektromobilität gezielt in Fachmedien, steigert Reichweite und sorgt für digitale Sichtbarkeit.

Pressekontakt

CarPR – Redaktion

E-Mail: redaktion@carpr.de

Web: www.carpr.de

Kurzzusammenfassung

Autohäuser, die mehr Autos verkaufen möchten, profitieren von digitaler PR-Arbeit. Durch Pressemitteilungen auf spezialisierten Portalen steigern sie Reichweite, verbessern Google-Rankings und gewinnen neue Kunden. Autohaus News – Mehr Autos verkaufen mit Pressearbeit. Mit gezielter Autohaus-PR mehr Autos verkaufen: Pressemitteilungen veröffentlichen, Reichweite steigern & digitale Sichtbarkeit sichern.

Copyright Bild: KI

Originalinhalt von News, veröffentlicht unter dem Titel “ Autohaus News: Mehr Autos verkaufen mit gezielter PR und digitaler Sichtbarkeit“, übermittelt durch Carpr.de