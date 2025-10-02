Die Herausforderungen der digitalen Kommunikation erfordern von Unternehmen, dass sie ihre Strategien zur Veröffentlichung von Pressemitteilungen überdenken. Eine effektive Verbreitung führt zu einer signifikanten Erhöhung der Sichtbarkeit. Strategische Entscheidungen werden zum Schlüsselfaktor für den Erfolg.

Wie finden Unternehmen das richtige Presseportal für ihre Mitteilungen?

Jedes Unternehmen, das eine Neuigkeit kommunizieren will, stellt sich früher oder später die gleiche Frage:

Wo Pressemitteilung veröffentlichen, damit sie wirklich Sichtbarkeit erzeugt?

Früher reichte der Versand an eine Handvoll Redaktionen. Heute ist die Welt der Kommunikation digitaler, schneller und komplexer geworden. Unternehmen müssen nicht nur Journalisten erreichen, sondern auch Google-Rankings verbessern und direkt bei Kunden sichtbar werden.

Ein Beispiel zeigt, wie groß die Wirkung sein kann:

Ein mittelständisches Autohaus veröffentlichte seine Mitteilungen über ein Presseportal-Netzwerk. Innerhalb von drei Monaten stieg die Website-Sichtbarkeit bei Google um 38 %, die Anfragen für Probefahrten verdoppelten sich.

Warum digitale Presseportale klassische Kanäle überholen

Printmedien haben Reichweite verloren, während digitale Portale zu starken Multiplikatoren geworden sind.

Die Vorteile:

Automatisierte Veröffentlichung auf 50+ Portalen in passenden Kategorien

auf 50+ Portalen in passenden Kategorien SEO-Boost durch Backlinks

Direkter Zugang zu Journalisten, Bloggern und Lesern

zu Journalisten, Bloggern und Lesern Messbare Erfolge dank Statistik & Reichweitenberichten

Mehr dazu: Pressemitteilung veröffentlichen bei prnews24.com

Vergleich: Wo Pressemitteilung veröffentlichen?

Option Vorteil Nachteil Eigene Website volle Kontrolle kaum Reichweite ohne externe Verteilung Fachmedien hohe Glaubwürdigkeit Veröffentlichung nicht garantiert Kostenlose Portale keine Kosten schwache SEO-Effekte Premium-Portale wie prnews24 Reichweite auf 50+ Portalen, SEO & News geringe Investition notwendig

PR-Pakete & Presseverteiler: Sichtbarkeit zum Festpreis

Viele Unternehmen nutzen heute PR-Pakete, die eine gleichzeitige Veröffentlichung auf zahlreichen Portalen ermöglichen.

Beispiel: prnews24.com verbreitet Inhalte in Kategorien wie Auto & Verkehr, Wirtschaft, Gesundheit, Reisen, Technologie und erreicht damit spezifische Zielgruppen.

„Wer Pressemitteilungen veröffentlicht, muss dort präsent sein, wo Kunden und Journalisten wirklich suchen: online. Ein starkes Presseportal-Netzwerk macht genau das möglich“, betont ein PR-Experte aus Köln.

Best Practices für erfolgreiche Pressemitteilungen

Sachlichkeit statt Werbung: Redaktionen schätzen Fakten, nicht Superlative.

Redaktionen schätzen Fakten, nicht Superlative. Keywords strategisch einsetzen: SEO-Optimierung sichert Google-Sichtbarkeit.

SEO-Optimierung sichert Google-Sichtbarkeit. Zitate nutzen: Aussagen von Geschäftsführern oder Experten schaffen Glaubwürdigkeit.

Aussagen von Geschäftsführern oder Experten schaffen Glaubwürdigkeit. Regelmäßig veröffentlichen: Kontinuität stärkt Markenautorität.

FAQ – Wo Pressemitteilung veröffentlichen?

1. Welche Presseportale sind am besten geeignet?

Professionelle Plattformen mit großem Netzwerk und Google-News-Anbindung, z. B. prnews24.com.

2. Was kostet die Veröffentlichung?

Kostenlose Portale gibt es, Premium-Portale bieten PR-Pakete ab einem Festpreis mit größerer Reichweite.

3. Verbessert eine Pressemitteilung mein Google-Ranking?

Ja – wenn sie auf SEO-optimierten Presseportalen erscheint, die Backlinks setzen und von Suchmaschinen indexiert werden.

4. Wie oft sollte man Pressemitteilungen veröffentlichen?

Mindestens einmal pro Monat, um Sichtbarkeit und Markenreputation langfristig aufzubauen.

Fazit: Digitale Reichweite beginnt mit dem richtigen Presseportal

Die Antwort auf die Frage „Wo Pressemitteilung veröffentlichen?“ ist klar:

Nur über digitale Presseportale erreichen Unternehmen die Reichweite, die sie für Sichtbarkeit, Kundenbindung und Google-Rankings benötigen.

Mit Plattformen wie prnews24.com lassen sich Mitteilungen automatisiert auf über 50 Portalen verbreiten – schnell, effizient und nachhaltig sichtbar.

Über prnews24.com

prnews24.com ist ein führendes Presseportal für Unternehmen, Agenturen und Selbstständige. Mit einem Netzwerk aus über 50 Fachportalen bietet die Plattform maximale Reichweite, SEO-Vorteile und direkte Sichtbarkeit in Google News.

Pressekontakt

PR News 24 – Redaktion

E-Mail: redaktion@prnews24.com

Web: www.prnews24.com

Kurzzusammenfassung

Unternehmen, die sich fragen „Wo Pressemitteilung veröffentlichen?“, finden die Antwort in digitalen Presseportalen. Plattformen wie prnews24.com bieten automatisierte Reichweite auf über 50 Portalen, sorgen für bessere Google-Rankings und stärken nachhaltig die Unternehmenskommunikation.

