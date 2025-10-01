Das ABC der Pressemitteilungen: So erstellen Sie Inhalte, die in der Presse gut ankommen

Das ABC der Pressemitteilungen bietet Ihnen wertvolle Richtlinien für die erfolgreiche Erstellung. In diesem Artikel helfen wir Ihnen, die grundlegenden Elemente zu verstehen, die Journalisten erwarten. Lernen Sie, welche Formulierungen und Strukturen sich bewährt haben.

Wie schreibt man eine Pressemitteilung, die Redaktionen überzeugt?

Das Schreiben einer Pressemitteilung gehört zu den wichtigsten Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit. Doch viele Unternehmen wissen nicht, dass es feste journalistische Regeln gibt, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Eine Pressemitteilung ist keine Werbung, sondern ein sachlicher Informationstext, der Journalisten, Lesern und Suchmaschinen einen echten Mehrwert bietet.

Grundlagen und Regeln für Pressemitteilungen

Eine gute Pressemitteilung beantwortet die zentralen W-Fragen:

Wer ist beteiligt?

ist beteiligt? Was ist passiert?

ist passiert? Wann hat es stattgefunden?

hat es stattgefunden? Wo ist es geschehen?

ist es geschehen? Warum ist es relevant?

Nur wenn diese Fragen beantwortet werden, wird eine Pressemitteilung von Redaktionen aufgegriffen und veröffentlicht.

„Eine Pressemitteilung ist dann erfolgreich, wenn sie Informationen sachlich, klar und präzise aufbereitet – ohne übertriebene Werbung“, erklärt ein PR-Experte von prnews24.com.

Struktur einer professionellen Pressemitteilung

Überschrift (H1): kurz, prägnant, mit Haupt-Keyword

kurz, prägnant, mit Haupt-Keyword Einleitung: die wichtigsten Fakten direkt im ersten Absatz

die wichtigsten Fakten direkt im ersten Absatz Hauptteil: Hintergründe, Zitate, Zahlen, Fakten

Hintergründe, Zitate, Zahlen, Fakten Schlussteil: klare Zusammenfassung der Relevanz

klare Zusammenfassung der Relevanz Boilerplate: kurze Vorstellung des Unternehmens

kurze Vorstellung des Unternehmens Kontaktangaben: für Rückfragen von Journalisten

Beispiele für Inhalte von Pressemitteilungen

Neue Produkte oder Dienstleistungen

Patente und Innovationen

Standorteröffnungen oder Jubiläen

Kooperationen und Partnerschaften

CSR- und Nachhaltigkeitsprojekte

Kurzzusammenfassung

Eine Pressemitteilung muss sachlich, präzise und klar strukturiert sein. Wer beim Schreiben die journalistischen Regeln beachtet und PR-Portale wie prnews24.com nutzt, steigert seine Chancen auf Veröffentlichung, Reichweite und bessere Google-Rankings erheblich.

