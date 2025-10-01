Das ABC der Pressemitteilungen: So erstellen Sie Inhalte, die in der Presse gut ankommen

Das ABC der Pressemitteilungen bietet Ihnen wertvolle Richtlinien für die erfolgreiche Erstellung. In diesem Artikel helfen wir Ihnen, die grundlegenden Elemente zu verstehen, die Journalisten erwarten. Lernen Sie, welche Formulierungen und Strukturen sich bewährt haben.
Wie schreibt man eine Pressemitteilung, die Redaktionen überzeugt?
Das Schreiben einer Pressemitteilung gehört zu den wichtigsten Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit. Doch viele Unternehmen wissen nicht, dass es feste journalistische Regeln gibt, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Eine Pressemitteilung ist keine Werbung, sondern ein sachlicher Informationstext, der Journalisten, Lesern und Suchmaschinen einen echten Mehrwert bietet.
Grundlagen und Regeln für Pressemitteilungen
Eine gute Pressemitteilung beantwortet die zentralen W-Fragen:
- Wer ist beteiligt?
- Was ist passiert?
- Wann hat es stattgefunden?
- Wo ist es geschehen?
- Warum ist es relevant?
Nur wenn diese Fragen beantwortet werden, wird eine Pressemitteilung von Redaktionen aufgegriffen und veröffentlicht.
„Eine Pressemitteilung ist dann erfolgreich, wenn sie Informationen sachlich, klar und präzise aufbereitet – ohne übertriebene Werbung“, erklärt ein PR-Experte von prnews24.com.
Struktur einer professionellen Pressemitteilung
- Überschrift (H1): kurz, prägnant, mit Haupt-Keyword
- Einleitung: die wichtigsten Fakten direkt im ersten Absatz
- Hauptteil: Hintergründe, Zitate, Zahlen, Fakten
- Schlussteil: klare Zusammenfassung der Relevanz
- Boilerplate: kurze Vorstellung des Unternehmens
- Kontaktangaben: für Rückfragen von Journalisten
Beispiele für Inhalte von Pressemitteilungen
- Neue Produkte oder Dienstleistungen
- Patente und Innovationen
- Standorteröffnungen oder Jubiläen
- Kooperationen und Partnerschaften
- CSR- und Nachhaltigkeitsprojekte
