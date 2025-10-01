News suchen
Suche
MedienMedien und KommunikationNEWS

Das ABC der Pressemitteilungen: So erstellen Sie Inhalte, die in der Presse gut ankommen

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

106mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Das ABC der Pressemitteilungen bietet Ihnen wertvolle Richtlinien für die erfolgreiche Erstellung. In diesem Artikel helfen wir Ihnen, die grundlegenden Elemente zu verstehen, die Journalisten erwarten. Lernen Sie, welche Formulierungen und Strukturen sich bewährt haben.

Wie schreibt man eine Pressemitteilung, die Redaktionen überzeugt?

Das Schreiben einer Pressemitteilung gehört zu den wichtigsten Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit. Doch viele Unternehmen wissen nicht, dass es feste journalistische Regeln gibt, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Eine Pressemitteilung ist keine Werbung, sondern ein sachlicher Informationstext, der Journalisten, Lesern und Suchmaschinen einen echten Mehrwert bietet.

Grundlagen und Regeln für Pressemitteilungen

Eine gute Pressemitteilung beantwortet die zentralen W-Fragen:

  • Wer ist beteiligt?
  • Was ist passiert?
  • Wann hat es stattgefunden?
  • Wo ist es geschehen?
  • Warum ist es relevant?

Nur wenn diese Fragen beantwortet werden, wird eine Pressemitteilung von Redaktionen aufgegriffen und veröffentlicht.

„Eine Pressemitteilung ist dann erfolgreich, wenn sie Informationen sachlich, klar und präzise aufbereitet – ohne übertriebene Werbung“, erklärt ein PR-Experte von prnews24.com.

Struktur einer professionellen Pressemitteilung

  • Überschrift (H1): kurz, prägnant, mit Haupt-Keyword
  • Einleitung: die wichtigsten Fakten direkt im ersten Absatz
  • Hauptteil: Hintergründe, Zitate, Zahlen, Fakten
  • Schlussteil: klare Zusammenfassung der Relevanz
  • Boilerplate: kurze Vorstellung des Unternehmens
  • Kontaktangaben: für Rückfragen von Journalisten

Beispiele für Inhalte von Pressemitteilungen

  • Neue Produkte oder Dienstleistungen
  • Patente und Innovationen
  • Standorteröffnungen oder Jubiläen
  • Kooperationen und Partnerschaften
  • CSR- und Nachhaltigkeitsprojekte

Über prnews24.com

prnews24.com ist ein führendes Online-Presseportal für Unternehmen, Agenturen und Selbstständige. Mit automatisierter Veröffentlichung auf über 50 angeschlossenen Fachportalen unterstützt die Plattform dabei, Reichweite, Sichtbarkeit und Reputation durch professionelle Pressemitteilungen aufzubauen.

Pressekontakt

PR News 24 – Redaktion
E-Mail: redaktion@prnews24.com
Web: www.prnews24.com

Kurzzusammenfassung

Eine Pressemitteilung muss sachlich, präzise und klar strukturiert sein. Wer beim Schreiben die journalistischen Regeln beachtet und PR-Portale wie prnews24.com nutzt, steigert seine Chancen auf Veröffentlichung, Reichweite und bessere Google-Rankings erheblich. Pressemitteilung schreiben: Aufbau und Beispiele Perfekte Pressemitteilung schreiben lassen

Pressemitteilung schreiben KI

Originalinhalt von Onprnews, veröffentlicht unter dem Titel “ Pressemitteilung schreiben: So gelingt eine erfolgreiche Veröffentlichung“, übermittelt durch Carpr.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Das ABC der Pressemitteilungen: So erstellen Sie Inhalte, die in der Presse gut ankommen

Vorheriger Artikel
PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mülheim an der Ruhr mit zertifizierter Datenvernichtung
Die PR-Profis
Die PR-Profishttps://www.carpr.de/
Nachrichten veröffentlichen mit dem KI-basierten Presseverteiler Nachrichten effizient veröffentlichen: Nutzen Sie unseren KI-basierten Presseverteiler, den ersten in Deutschland. Mit nur einer Pressemitteilung erreichen Sie über 50 Online-Presseportale. Unsere KI generiert mehr als 50 einzigartige Titel und Teaser, um doppelte Inhalte zu vermeiden und Ihre Meldung optimal bei Google zu platzieren. Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit, sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten – alles mit einem Klick. - https://www.carpr.de/

Artikel teilen:

Das ABC der Pressemitteilungen: So erstellen Sie Inhalte, die in der Presse gut ankommen

Inhalt verbergen

Aktuelle Themen

Copyright © 2006 - 2025 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.