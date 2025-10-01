Führungswechsel bei Baggenstos: Renato Petrillo wird neuer CEO

Baggenstos, einer der führenden Cloud- und Managed Service Provider, gibt einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt. Renato Petrillo übernimmt per 1. Oktober 20

Mit diesem Schritt stellt Baggenstos die Weichen für weiteres Wachstum und die Erschliessung neuer Geschäftsfelder. Renato Petrillo (41) bringt umfassende Führungserfahrung aus der IT-Branche mit: Er war massgeblich am Aufbau der UMB beteiligt und leitete dort unter anderem ein 300-köpfiges Team als Head of Customer Services. Seine breite Expertise wird insbesondere den weiteren Ausbau des Managed Services Geschäfts von Baggenstos stärken.

Michael Kistler bleibt dem Unternehmen in zentraler Rolle erhalten: Als Executive Account Director wird er sich künftig auf strategische Projekte sowie auf die Akquise und Betreuung von Projekt- und Managed Service Kunden konzentrieren. Zudem bleibt er Verwaltungsrat und Aktionär von Baggenstos.

Michael Kistler sagt:

«Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben. Der Zeitpunkt für einen Führungswechsel ist ideal – aus einer Position der Stärke. Mit Renato haben wir einen modernen, erfahrenen Leader gefunden, der den Weg der Erneuerung und des Wachstums fortführen wird.»

Renato Petrillo ergänzt:

«Baggenstos hat eine starke Marktposition und ein beeindruckendes Know-how. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Team und unseren Kunden die nächste Wachstumsphase zu gestalten – innovativ, partnerschaftlich und konsequent kundenorientiert.»

Der Wechsel an der Spitze unterstreicht den Anspruch von Baggenstos, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und als agiler Partner für KMU im digitalen Wandel voranzugehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A. Baggenstos & Co. AG

Herr Thomas Baggenstos

Neugutstrasse 14a

8304 Wallisellen

Schweiz

fon ..: +41 44 832 66 66

web ..: http://www.baggentos.ch

email : info@baggenstos.ch

Die Firma Baggenstos ist einer der führenden Schweizer Cloud- und Managed Service Provider und beschäftigt rund 70 ICT-Spezialisten. Mit ihren auf Microsoft basierenden Cloudlösungen und Mana-ged Services begleitet das Unternehmen ihre Kunden in die Cloud und schafft damit die Vorausset-zungen für mehr Geschäftserfolg und Produktivität.

Pressekontakt:

A. Baggenstos & Co. AG

Herr Thomas Baggenstos

Neugutstrasse 14a

8304 Wallisellen

fon ..: +41 44 832 66 66

web ..: http://www.baggentos.ch

email : info@baggenstos.ch