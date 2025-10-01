News suchen
Wie Sie Ihr Fahrzeug in Köln umweltgerecht und einfach verschrotten können: Kostenlose Abholung und sofortige Zahlung

Von: Die PR-Profis

Der Autoschrottplatz in Köln bietet Ihnen eine effiziente Lösung zur Fahrzeugentsorgung. Unser Service gewährleistet eine kostenlose Abholung und eine sofortige Zahlung. Lassen Sie sich von unserer umweltbewussten Vorgehensweise überzeugen und erfahren Sie, wie unkompliziert alles sein kann.

Autoschrottplatz Köln – Abholung & Sofortankauf.

Auto verschrotten in Köln: Kostenfreie Abholung, Recycling & Sofortzahlung bei Restwert. Zertifizierter Autoschrottplatz mit Verwertungsnachweis.

Wie entsorgt man ein Auto in Köln sicher und unkompliziert?

Ob Unfallwagen, Motorschaden oder fehlender TÜV – viele Fahrzeuge in Köln sind nicht mehr fahrbereit und nehmen wertvollen Platz weg. Der Autoschrottplatz Köln bietet eine schnelle, sichere und nachhaltige Lösung: kostenlose Abholung, zertifizierte Entsorgung mit Verwertungsnachweis und Sofortankauf bei Restwerten.

Rechtssichere Autoverschrottung in Köln

Die Fahrzeugentsorgung ist in Deutschland streng geregelt. Nur zertifizierte Betriebe dürfen Altfahrzeuge verwerten. Ein Verwertungsnachweis ist Pflicht, damit die Abmeldung bei der Zulassungsstelle erfolgen kann. Ohne diesen Nachweis drohen weiterlaufende Versicherungskosten oder sogar Bußgelder.

So läuft die Fahrzeugentsorgung ab

  1. Kontaktaufnahme über auto-schrottplatz.de/koeln
  2. Kostenfreie Abholung direkt beim Halter, auch bei nicht fahrbereiten Fahrzeugen
  3. Zertifizierte Autoverwertung mit Recycling von Metall, Glas und Kunststoff
  4. Verwertungsnachweis zur Vorlage bei der Zulassungsstelle
  5. Sofortankauf bei Fahrzeugen mit Restwert

Welche Fahrzeuge werden angenommen?

  • Unfallwagen und Totalschäden
  • Fahrzeuge mit Motorschaden oder Getriebeschaden
  • Autos ohne TÜV oder Zulassung
  • PKW, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Autoverwertung in Köln trägt zur Ressourcenschonung bei. Wertvolle Rohstoffe wie Stahl oder Aluminium gelangen zurück in den Produktionskreislauf, während Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden.

Pressekontakt:

Bochumer Autohandel
Anod Kahil
Diesel Straße 33
44805 Bochum – Deutschland

Telefon: +49 152 313 444 44
E-Mail: info@auto-schrottplatz.de
Web: https://auto-schrottplatz.de/

Autoschrottplatz

Der Autoschrottplatz Köln bietet eine zuverlässige Lösung für die Fahrzeugentsorgung. Mit kostenfreier Abholung, rechtssicherem Verwertungsnachweis und Sofortankauf ist der Service schnell, transparent und nachhaltig.

Originalinhalt von Autoschrottplatz, veröffentlicht unter dem Titel “ Autoschrottplatz Köln – kostenlose Abholung und Sofortankauf“, übermittelt durch Carpr.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich.

