Verlässlich und schnell: Autoentsorgung in München mit kostenfreier Abholung und umweltgerechter Verschrottung

In diesem Artikel erfahren Sie, wie you damit umgehen können, wenn Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Auto bequem in München entsorgen können, ohne zusätzliche Kosten. Nutzen Sie die kostenfreie Abholung und lassen Sie Ihr Fahrzeug umweltgerecht entsorgen.

Defekte oder alte Fahrzeuge werden in München zunehmend zum Problem: hohe Standkosten, fehlender TÜV und fehlender Platz. Der Autoschrottplatz München bietet eine schnelle und rechtssichere Lösung: kostenlose Abholung direkt vor Ort, zertifizierte Autoverwertung mit Verwertungsnachweis und Sofortzahlung bei Restwert.

Rechtssichere Entsorgung in München

Die Entsorgung von Altfahrzeugen ist in Deutschland streng geregelt. Nur zertifizierte Betriebe dürfen ein Fahrzeug verschrotten. Der Verwertungsnachweis ist Pflicht, damit die endgültige Abmeldung bei der Zulassungsstelle erfolgen kann. Ohne Nachweis bleiben Versicherung und Steuer bestehen.

Ablauf der Verschrottung

  1. Kontaktaufnahme über auto-schrottplatz.de/muenchen
  2. Kostenfreie Abholung auch für nicht fahrbereite Autos
  3. Zertifizierte Verwertung von Metall, Glas und Kunststoffen
  4. Verwertungsnachweis für die rechtssichere Abmeldung
  5. Sofortankauf möglich, wenn Restwert vorhanden ist

Welche Fahrzeuge werden angenommen?

  • Unfallwagen und Totalschäden
  • Autos mit Motorschaden oder Getriebeschaden
  • Fahrzeuge ohne TÜV
  • PKW, Kleintransporter und leichte Nutzfahrzeuge

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Autoverwertung in München sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und umweltkritische Stoffe fachgerecht entsorgt werden. Damit wird die Umwelt geschützt und die Kreislaufwirtschaft gestärkt.

Pressekontakt:

Bochumer Autohandel
Anod Kahil
Diesel Straße 33
44805 Bochum – Deutschland

Telefon: +49 152 313 444 44
E-Mail: info@auto-schrottplatz.de
Web: https://auto-schrottplatz.de/

Der Autoschrottplatz München bietet eine einfache Lösung, alte Fahrzeuge sicher und nachhaltig zu entsorgen. Kostenfreie Abholung, Verwertungsnachweis und Sofortankauf machen den Service attraktiv für alle, die ihr Auto schnell loswerden möchten.

Copyright Bild: freepik-KI

Originalinhalt von Autoschrottplatz, veröffentlicht unter dem Titel “ Autoschrottplatz München – Kostenlose Abholung und Sofortankauf“, übermittelt durch Carpr.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

