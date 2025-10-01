Kraftwerk-Shop erweitert Sortiment um bproauto Wartungs- und Verschleißteile

Ab sofort sind im Kraftwerk-Shop hochwertige Wartungs- und Verschleißteile von bproauto erhältlich – darunter Bremsscheiben, Bremsbeläge und Kraftstoffpumpen für zahlreiche US-Modelle.
Der US-Car-Spezialist Kraftwerk aus Hünfeld baut sein Produktsortiment konsequent aus und führt ab sofort eine große Auswahl an Wartungs- und Verschleißteilen der Marke bproauto.
Mit dieser Erweiterung deckt der Online-Shop nun noch stärker den Bereich zuverlässiger Ersatzteile für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM ab.
Die Marke bproauto ist Teil von Stellantis und wurde entwickelt, um Fahrzeughaltern im Aftermarket-Bereich hochwertige Ersatzteile mit originalgetreuer Passform und geprüfter Qualität anzubieten.
Die Produkte entsprechen den strengen Anforderungen moderner OEM-Standards und bieten eine attraktive Alternative zu Originalteilen.
Im Fokus stehen dabei insbesondere die Komponenten, die für Sicherheit und Zuverlässigkeit im Alltag entscheidend sind:
o Bremsbeläge für verschiedene Modellvarianten und Baujahre, ausgelegt auf eine zuverlässige Bremsleistung.
o Bremsscheiben, die für eine optimale Wärmeableitung, lange Lebensdauer und präzises Bremsverhalten sorgen.
o Kraftstoffpumpen, die für eine stabile Versorgung leistungsstarker Motoren stehen.
Mit der Integration dieser Produktgruppen in das Sortiment unterstreicht Kraftwerk seinen Anspruch, US-Car-Fahrern im deutschsprachigen Raum eine umfassende Lösung aus einer Hand zu bieten – von Performance-Teilen über Tuningkomponenten bis hin zu klassischen Verschleiß- und Wartungsteilen. Damit erhalten Kunden die Möglichkeit, sowohl Performance-Upgrades als auch alltägliche Instandhaltung zuverlässig und schnell über eine Plattform abzuwickeln.
Die neuen bproauto Produkte sind bereits im Online-Shop verfügbar und werden kontinuierlich um weitere Artikelgruppen ergänzt.
Durch kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung und ein stetig wachsendes Angebot positioniert sich Kraftwerk einmal mehr als führender Ansprechpartner für US-Car-Enthusiasten, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Fahrspaß legen.
Weitere Informationen und das vollständige Sortiment finden Interessierte unter:
www.kraftwerk-shop.cc
