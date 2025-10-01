News suchen
CitySafes setzt Deutschland-Expansion fort: Neuer Schließfachstandort in Frankfurt am Main

Frankfurt als Schlüsselstandort für CitySafes

BildCitySafes, Europas größter unabhängiger Anbieter von Schließfächern, eröffnet einen neuen Standort in der Finanzmetropole Frankfurt. Mit der Filiale in der Bleichstraße 2-4, unweit des Bethmannparks, setzt das Unternehmen seine Expansion in Deutschland fort.

Frankfurt als Schlüsselstandort für CitySafes

Frankfurt ist für CitySafes ein zentraler Standort: Als Finanzmetropole und Banken-Hotspot bietet die Stadt das perfekte Umfeld für die Deutschland-Expansion. Mit der neuen Filiale im Herzen Frankfurts erhalten Privat- und Geschäftskunden Zugang zu einer sicheren und diskreten Lösung für die Aufbewahrung ihrer Wertsachen.

CitySafes rückt damit bewusst in das direkte Umfeld der Banken. Während Schließfächer früher vor allem für physische Bankenprodukte wie Sparbücher oder Wertpapiere genutzt wurden, stehen heute persönliche Gegenstände im Mittelpunkt – etwa Schmuck, Erbstücke oder wichtige Dokumente. Die Nachfrage nach sicheren Aufbewahrungsmöglichkeiten von Kunden ist somit unverändert hoch, gleichzeitig möchten Banken die hohen Kosten und Risiken (Einbruch, Wasser, Brand, Compliance) nicht mehr tragen, für ein Produkt, dass zunehmend weniger mit dem Banken-Kerngeschäft zusammenhängt.

Hier setzt die Partnerschaft mit CitySafes an: Banken können ihren Kunden weiterhin Schließfächer anbieten – über einen verlässlichen Partner, der Sicherheit, Vertrauen und echten Mehrwert schafft.

Jaap Zeeuw van der Laan, CEO CitySafes & Co-Founder von De Nederlandse Kluis: „Viele Banken konzentrieren sich zunehmend auf ihr Kerngeschäft und suchen nach Partnern wie CitySafes für physische Dienstleistungen wie Schließfächer. Genau hier setzen wir seit 13 Jahren an, mit einem verlässlichen Angebot, das Sicherheit und persönlichen Service in den Mittelpunkt stellt.“

Vera Nonn, Managing Director Germany CitySafes: „Mit Frankfurt eröffnen wir einen Standort im Herzen der deutschen Bankenwelt. Das unterstreicht unsere Ambition, in Deutschland weiter zu wachsen und unsere Lösung für alle Menschen zugänglich zu machen.“

Wachstumsstrategie und Ausblick

Mit der Eröffnung in Frankfurt setzt CitySafes seine europäische Wachstumsstrategie konsequent fort. Nach dem erfolgreichen Markteintritt in Deutschland mit Standorten in Köln, Bergisch Gladbach und Braunschweig sowie der Expansion nach Belgien in Partnerschaft mit ING DiBa (2022) und nach Dänemark mit Danske Bank (2024) ist Frankfurt ein weiterer strategisch wichtiger Schritt. Ziel ist es, in den kommenden Jahren weitere Standorte in ganz Europa aufzubauen und Sicherheit mit persönlicher Betreuung für alle europäischen Bürger anzubieten, mit besonderem Fokus auf Deutschland.

An allen Standorten setzt CitySafes auf persönliche Betreuung: Jeder Besuch wird von einem Mitarbeiter begleitet. Die Tresorräume sind mit VdS-C-zertifizierten Alarmsystemen ausgestattet und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Preise beginnen bereits ab 8,95 Euro im Monat und machen das Angebot sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäftskunden attraktiv.

Nach der Eröffnung in Frankfurt plant CitySafes bis 2026 auf insgesamt acht Filialen in Deutschland zu wachsen sowie zusätzliche internationale Standorte zu eröffnen. Damit treibt das Unternehmen seine Mission voran, Schließfächer für alle in Deutschland und Europa zugänglich zu machen.

Weitere Informationen unter: https://citysafes.com/de-de/

Über CitySafes:
CitySafes ist der größte unabhängige Schließfachanbieter Europas mit über 70 Standorten in Deutschland, den Benelux-Ländern und Dänemark, gemeinsam mit De Nederlandse Kluis. Das Unternehmen wurde 2012 in den Niederlanden gegründet und ist seit 13 Jahren ohne Sicherheitsvorfall tätig. CitySafes nutzt ehemalige Bankgebäude mit VdS-C zertifizierten Alarmanlagen in Tresorräumen und bietet Schließfächer zu transparenten Preisen ab 8,95 EUR pro Monat. Eigentümergeführt, ohne Private-Equity-Beteiligung, steht CitySafes für langfristige Sicherheit, Diskretion und persönlichen Service. Außerdem liegt der Net-Promoter-Score des Unternehmens bei 75, was auf eine hohe Wertschätzung durch die Kundschaft hinweist. Das Unternehmen verfolgt die Mission, Sicherheit für jeden europäischen Staatsbürger mit persönlicher Betreuung anzubieten.

