News suchen
Suche
Bauen und Wohnen

TERRANO-FLEX Aluminium Unterkonstruktion - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

93mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Brandsichere, seewasserfeste und verrottungsfreie Terrassenunterkonstruktion für Dachterrassen, Balkone, Hotelanlagen und Gewerbeflächen für Dachdecker, Baustoffhändler, Architekten und Galabauer

BildMit TERRANO-FLEX präsentiert sich eine fortschrittliche Terrassenunterkonstruktion, die neue Maßstäbe im modernen Terrassenbau setzt. Das innovative System ist speziell für Dachterrassen, Besucherterrassen, Hotel-und Gewerbeterrassen sowie Balkone entwickelt worden. Es vereint höchste Bandsicherheit, Seewasserfestigkeit und absolute Verrottungsfreiheit mit nur vier perfekt abgestimmten Systemteilen. Gleichzeitig überzeugt TERRANO-FLEX durch seine leichte Verarbeitung und maximale Langlebigkeit.

Maximale Sicherheit und Haltbarkeit für jede Terrasse:

TERRANO-FLEX bietet entscheidende Vorteile für anspruchsvolle Bauprojekte.
Brandsichere Terrassenunterkonstruktion gefertigt aus nicht brennbaren Materialien – ideal für öffentliche und gewerbliche Projekte.
Seewasserfeste Aluminium-Unterkonstruktion widersteht selbst extremen Küstenklima ohne Korrosion, Verbindungen bestehen aus V4A Schrauben.
Verrottungsfreie hoch belastbare Lösung für Balkone und Dachterrassen, keine Schwächen wie bei Holz oder Kunststoff – dauerhaft stabil und sicher.
Wartungsfreirevisionsoffen und langlebig, spart Bauherren und Betreibern langfristig Kosten und Zeit.

Effizienz durch ein System mit nur vier Komponenten:

Die TERRANO-FLEX Unterkonstruktion besteht aus lediglich vier durchdachten Bauteilen
1. Tragprofil aus Aluminium für höchste Stabilität
2. Höhenausgleichselement für einfache Anpassung an unebene Untergründe
3. Verbindungsmodul für schnelle, sichere Montage ohne Spezialwerkzeug
4. Randprofil für einen optisch sauberen und geschützten Abschluss

Architekten und Planer profitieren besonders:

Ein entscheidender Vorteil von TERRANO-FLEX, Geländer lassen sich direkt an die Unterkonstruktion anschließen – ganz ohne aufwändige Wanddurchbrüche. Für Architekten bedseutet dies enorme Planungsfreiheit, vereinfachte Bauabläufe und ästhetische Gestaltungsoptionen für moderne Terrassenanlagen.

Vielseitig einsetzbar mit hochgradig relevanten Vorteilen:

Ob als Unterkonstruktion für Dachterrassen, Aluminium-Unterkonstruktion für Balkone, brandsichere Unterkonstruktion für Hotelterrassen oder hoch belastbare Unterkonstruktion für Gewerbeterrassen – TERRANO-FLEX ist die Lösung für Bauherren, Dachdeckerbetriebe, Architekten und Baustoffhändler, die auf Qualität, Sicherheit und Effizienz setzen.

Nachhaltige Zukunftslösung im Terrassenbau:

TERRANO-FLEX besteht aus umweltfreundlichen, wieder verwertbaren Materialien und setzt damit auf eine nachhaltige Bauweise. Es bietet Sicherheit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit in einem System und definiert damit die Zukunft moderner Terrassenunterkonstruktionen.

Händler profitieren besonders von der Platz sparenden Lagerkapazität – lediglich vier Profile werden benötigt, um das gesamte System abzubilden. Dies reduziert Logistikkosten und vereinfacht die Bevorratung erheblich.

Dachdecker und Verarbeiter profitieren zudem vom computergestütztem Verlegeplan, der nach individuellem Aufmaß erstellt wird. Dies erleichtert die Planung, spart Zeit auf der Baustelle und sorgt für eine präzise Umsetzung der Projekte.

Eine verlängerte Garantie, hinterlegt bei dem Zentralverband des Dachdeckerhandwerks rundet das Angebot ab. Entdecken Sie jetzt die Vorteile von TERRANO-FLEX – Ihrer Unterkonstruktion für Dachterrassen, Balkone und Gewerbeflächen. Besuchen Sie unsere Webseiten https://terrano-flex.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Direktmarketing
Herr Karsten Wendt
Dibberser Dorfstraße 13
27321 Thedinghausen
Deutschland

fon ..: 042046898023
web ..: https://dirma.de
email : info@dirma.de

TERRANO-FLEX Aluminium Unterkonstruktion

Sie können diese Pressemitteilung auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Direktmarketing
Herr Karsten Wendt
Dibberser Dorfstraße 13
27321 Thedinghausen

fon ..: 042046898023

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

TERRANO-FLEX Aluminium Unterkonstruktion

Vorheriger Artikel
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mannheim mit sicherer Datenvernichtung
Nächster Artikel
Professionelle Autoverschrottung in Wesel: Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Abholung und erhalten Sie den Verwertungsnachweis
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

TERRANO-FLEX Aluminium Unterkonstruktion

Aktuelle Themen

Einfache Schritte zur Autoverschrottung in Unna – So funktioniert...

Der ultimative Leitfaden zur Autoverschrottung in Viersen: Vorteile, Prozesse...

Die wichtigsten Schritte zur Autoverschrottung in Wiesbaden – Sicherheit...

Professionelle Autoverschrottung in Wesel: Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mannheim...

Autoverschrottung Velbert – legal entsorgen mit kostenfreier Abholung und...

Treppen Schulze: Ihre Spezialisten für Designtreppen

Autoankauf in Schwetzingen für erlebnisreiche Verkaufsprozesse: Tipps zur Minimierung...

Führungskräfteentwicklung: Der Schlüssel zum Erfolg in der modernen Unternehmenslandschaft

Über 200.000 Wallpapers für Desktop & Smartphone – entdecke...

Alsdorf Fahrzeugverkauf: Stressfrei vom Problemauto zum Bargeld

COSCOM und Fachhochschule Kiel beginnen eine Partnerschaft

Truck1 wird internationaler Medienpartner des Construction Equipment Forums 2025

Begrünung als Erlebnisfaktor Interview mit Ulrich Schuh, Geschäftsführer der...

„Qualität von Anfang an – und alles aus einer...

Ihr Tischler Partner für Varel und umzu

Österreichisches Münzkontor® Erfahrungen – Lohnt sich der Kauf von...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr zuverlässiger Immobilienmakler in Weingarten

Schluss mit langen Verkaufsprozessen: So verkaufen Sie Ihr Auto...

Zwei Jahrhunderte zauberhaft: Historische Märchenbilder aus den Beständen der...

Zerstörungsarme Leckortung in Oberösterreich – Präzision bei Wasserschäden

Patientenversorgung der Zukunft im Metaverse – Einladung zum MEREPA-Netzwerktreffen...

Revolution am Wickeltisch: StoffOS ersetzt Einweg-Feuchttücher durch nachhaltige Premium-Bio-Baumwolle

Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen...

Yachtrecht im internationalen Yacht-Handel: RA Schwarzkopf warnt vor wachsenden...

McJustice erreicht über 30.000 Nutzer pro Monat – Digitalisierung...

TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp...

SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware

FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif

Redodo Prime Day 2025: Exklusive Mega-Rabatte nur für kurze...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mainz...

Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung

So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto

Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von...

North Island: Architektur im Einklang mit Luxus und Natur

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Magdeburg...

Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung

Alter ist keine Krankheit!

Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga

Was macht ein seriöser Autoverwerter aus?

Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision...

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.