News suchen
Suche
Handel und Dienstleistungen

„Qualität von Anfang an – und alles aus einer Hand“ - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

48mal gelesen
Lesedauer: 7 min.

Interview mit Michael Wilmes, Geschäftsführer der MWM GmbH & Co. KG zu den Themen Full-Service-Lösungen Rund um die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl und Aluminium durch eloxieren, CNC-Fräsen, u.a.

BildHerr Wilmes, für alle, die MWM noch nicht kennen – wie würden Sie Ihr Unternehmen in wenigen Worten beschreiben?
Michael Wilmes: MWM ist seit 1998 Ihr Full-Service-Partner für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die komplette Wertschöpfungskette: Vom Einkauf des Rohmaterials über die Bearbeitung, Oberflächenveredelung bis hin zur Montage liefern wir alles aus einer Hand. Der Kunde gibt uns seine Zeichnung, und wir übernehmen den Rest. Diese Komplettlösung reduziert Schnittstellen, spart Zeit und Kosten – und sorgt für maximale Sicherheit in der Projektabwicklung.

Was unterscheidet Sie von klassischen Lohnfertigern?
Michael Wilmes: Der wesentliche Unterschied ist unser Systemlieferanten-Ansatz. Ein Lohnfertiger bearbeitet in der Regel nur einen Teilbereich – zum Beispiel das Fräsen oder das Eloxieren. Wir hingegen übernehmen die gesamte Projektkette. Unsere Kunden haben einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert: vom Material über die Bearbeitung bis hin zur Endkontrolle. Das bedeutet weniger Koordinationsaufwand, weniger Risiko und deutlich mehr Planungssicherheit. Dazu kommt: Wir bringen jahrzehntelange Erfahrung mit und beraten proaktiv, statt nur Aufträge „abzuarbeiten“.

Welche Leistungen umfasst Ihr Portfolio im Detail?
Michael Wilmes: Unser Leistungsspektrum ist sehr breit. Im Bereich Zerspanung bieten wir CNC-Fräsen von Blechen und Profilen an – auf 3- und 5-Achs-Bearbeitungszentren, mit einer Werkstückgröße von bis zu 1000 x 3000 mm. Wir gravieren im High-Speed-Verfahren, schneiden, bohren, stanzen, biegen, nieten und schweißen. Darüber hinaus haben wir eine starke Kompetenz in der Oberflächenbearbeitung: Schleifen, Bürsten, Mattieren, Polieren – bis hin zu hochwertigen Oberflächen, wie Eloxieren, Vernickeln, Verchromen oder sogar Vergolden. Ein besonderer Vorteil: Wir kombinieren industrielle Hightech-Anlagen mit Handarbeit, wenn es um perfekte Oberflächen geht.

Für welche Branchen arbeiten Sie hauptsächlich?
Michael Wilmes: Wir beliefern sehr unterschiedliche Industrien. Dazu gehören Medizintechnik, High-End-Audio, Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Möbel- und Sanitärbranche, die Elektro- und Elektronikindustrie und sogar der Defense-Bereich. Jede Branche bringt eigene Herausforderungen mit: In der Medizintechnik geht es um mikrometergenaue Präzision, im Audiosegment spielt die Optik und Haptik eine große Rolle, im Anlagenbau wiederum die Robustheit und Zuverlässigkeit. Unsere Stärke ist, dass wir all diese Anforderungen bedienen können.

Wie läuft ein typisches Projekt bei Ihnen ab?
Michael Wilmes: Ein Projekt beginnt meistens mit einer Kundenanfrage, wobei uns im besten Fall Daten, wie Zeichnungen und Volumenmodell vom Kunden zur Verfügung gestellt werden. In vielen Fällen werden wir auch bei der Entwicklung neuer Produkte in die Planung und die Konstruktion von Bauteilen mit eingebunden. Wenn alle Fragen zu technischen und/oder auch optischen Eigenschaften des Produktes geklärt sind, empfehlen wir das zu verwendende Rohmaterial, um das bestmögliche Ergebnis erzielen zu können. Unsere Fachleute entwickeln daraufhin die perfekte Bearbeitungsstrategie, um die Produktion so kostengünstig und sicher, wie möglich zu gestalten. Danach disponieren wir die passenden Rohstoffe und planen die Fertigung. Alle Bearbeitungsschritte erfolgen in unserem Haus – vom Sägen über das Fräsen bis hin zum Finish wie schleifen, polieren oder mattieren. Weitere Oberflächenveredlungen, wie Eloxieren, Verchromen, Vergolden etc., die im Familien- und Partnerfirmenverbund ebenfalls durchführen, runden das Angebot als Systempartner ab. Parallel zu allen Prozessen sichern wir alle Prozesse durch die gelebte Zertifizierung nach DIN ISO 9001 ab. Auf Wunsch montieren wir das Produkt, verpacken es transportsicher und liefern es termingerecht an den Kunden oder direkt an dessen Endkunden.

Welche Rolle spielt die Beratung in Ihrem Unternehmen?
Michael Wilmes: Die Beratung und der Austausch aller Informationen, die zu Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte führen, spielen eine sehr zentrale Rolle in unserem Unternehmen. Viele Kunden haben zwar klare Anforderungen, sind aber unsicher bei der Materialwahl oder der optimalen Bearbeitung. Hier können wir mit unserer mehr als 30jährigen Erfahrung sehr viel Unterstützung bieten, was unseren Kunden sehr wichtig ist. Wir erklären Unterschiede zwischen Metallen, geben Empfehlungen zu Toleranzen, Oberflächen oder Fertigungsstrategien. Unsere Erfahrung hilft Kunden, Kosten zu sparen und gleichzeitig bessere Ergebnisse zu erzielen. Für uns gehört Beratung zum Full-Service dazu – auch, wenn wir manchmal darauf hinweisen müssen, dass ein anderer Lieferant geeigneter ist. Wir lassen den Kunden nicht im Regen stehen.

Können Sie Unterschiede bei den Materialien genauer beschreiben?
Michael Wilmes: Sehr gerne. Aluminium ist leicht, vielseitig und gut zerspanbar, benötigt aber viel Erfahrung, wenn es um perfekte Oberflächen geht. Messing hat hervorragende Bearbeitungseigenschaften, ist härter als Aluminium und wird mit komplett differenten Strategien und Prozessen gefräst und die Strategie der Oberflächenbearbeitung ist hierbei nicht vergleichbar mit Aluminium. Edelstahl ist ebenfalls sehr hart und wird wegen der Verwitterungsrobustheit sehr gerne verwendet. Durch seine Härte jedoch aufwendiger und schwieriger zu bearbeiten und erfordert spezielle Strategien. Jeder Werkstoff hat also seine Eigenheiten. Nur wer die Materialwissenschaft und die praktischen Bearbeitungsmethoden versteht, kann am Ende ein Bauteil liefern, das technisch und optisch überzeugt.

Welche Bedeutung hat Handarbeit in Zeiten moderner CNC-Technik?
Michael Wilmes: Eine sehr große. CNC-Maschinen sind unerlässlich, wenn es um Präzision, Wiederholbarkeit und Effizienz geht. Aber Oberflächen mit „Charakter“ – sei es Hochglanz, feine Mattierung oder strukturierte Haptik – entstehen oft erst durch erfahrene Hände. Viele Kunden, gerade im High-End-Bereich, erkennen sofort, ob eine Oberfläche maschinell oder manuell bearbeitet wurde. Diese Mischung aus Hightech und Handwerk ist unsere Stärke.

Ihr Leitspruch lautet „Qualität von Anfang an“. Was bedeutet das konkret?
Michael Wilmes: Qualität beginnt bei uns bei der Beratung. Beim Einkauf achten wir darauf, nur Materialien mit garantierten Eigenschaften einzusetzen. Danach folgen durchgängige Kontrollen: beim Zuschnitt, während der Bearbeitung, bei der Oberflächenveredelung und bei der Endprüfung. Jeder Arbeitsschritt wird dokumentiert. Unsere Ausrichtung nach DIN ISO 9001:2015 sorgt für ein durchgängig hohes Niveau. „Qualität von Anfang an“ heißt für uns: keine Kompromisse – weder beim Rohstoff noch beim Endprodukt.

Gibt es ein Projekt, das Sie besonders geprägt hat?
Michael Wilmes: Jedes Projekt ist immer etwas Besonderes und die jeweiligen Wünsche und Ansprüche des Kunden sind oft individuell. Ein Beispiel ist ein Auftrag gewesen, wo es um die Ausstattung eines exklusiven Kaufhauses mit Möbelbauteilen aus Aluminium in einer geschliffenen Gold Eloxaloberfläche ging, war ein echtes Highlight. Wir haben dort Tische, Sockel, Regale etc. gefertigt, die nicht nur präzise funktionierten, sondern durch edle Oberflächen den Verkaufsraum auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Das war ein Projekt, bei dem Technik, Design und Emotion zusammenkamen. Für uns war das eine Bestätigung, dass unser Anspruch an Perfektion wahrgenommen wird.

Welche Vorteile haben Einkäufer, wenn sie mit MWM arbeiten?
Michael Wilmes: Einkäufer profitieren besonders vom Ärger- und Zeitersparnis. Sie haben nicht fünf verschiedene Lieferanten, die sie koordinieren müssen, sondern nur uns als zentralen Partner. Das reduziert Schnittstellen, spart Zeit und minimiert das Risiko von Fehlern. Außerdem übernehmen wir die Verantwortung für die gesamte Prozesskette. Einkäufer können sich sicher sein, dass Termine, Qualität und Kosten eingehalten werden – und das schafft Vertrauen.

Und welche Vorteile haben Geschäftsführer oder Inhaber?
Michael Wilmes: Für Geschäftsführer ist entscheidend, dass sie einen Partner haben, auf den sie sich verlassen können. Wir bieten Flexibilität – ob Prototyp, Kleinserie oder Großserie. Gleichzeitig liefern wir höchste Qualität, die auch den Ruf unserer Kunden stärkt. Wir sind mehr als ein Lieferant: Wir sind ein Partner, der mitdenkt, Prozesse optimiert und auch in schwierigen Situationen Lösungen findet. Das gibt Entscheidern langfristige Sicherheit.

Zum Abschluss: Was dürfen Kunden von MWM erwarten?
Michael Wilmes: Kunden dürfen von uns erwarten, dass wir Verantwortung übernehmen – für Termine, für Qualität und für das gesamte Projekt. Sie dürfen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erwarten, bei der wir zuhören, beraten und umsetzen. Kurz gesagt: Sie bekommen bei uns Qualität von Anfang an – aus einer Hand, mit viel Erfahrung und mit Leidenschaft für jedes einzelne Detail.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MWM GmbH & CO. KG
Herr Michael Wilmes
Hüttenstr. 12
59759 Arnsberg
Deutschland

fon ..: 02932/4759801
web ..: https://www.mwm-arnsberg.de/
email : info@mwm-arnsberg.de

Ihr Full-Service-Partner für die Bearbeitung von Edelstahl und NE-Metallen

MWM ist weit mehr als Ihr Ansprechpartner in Sachen CNC-Zerspanung auf hochmodernen Maschinen – wir sind Ihr kompetenter Full-Service-Dienstleister für die professionelle Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und anderen NE-Metallen wie zum Beispiel Kupfer und Messing. Mit unserer kompletten Fertigungstiefe bieten wir Ihnen alles aus einer Hand: vom Einkauf des geeigneten Rohmaterials über sämtliche Bearbeitungsschritte bis hin zum perfekten Oberflächenfinish.
Unser besonderes Merkmal: Komplette Wertschöpfungskette

Als spezialisierter Full-Service-Anbieter decken wir die gesamte Bandbreite der Bearbeitung von Edelstahl und NE-Metallen ab. Ob Aluminium, Kupfer, Messing oder Edelstahl- wir beherrschen alle relevanten Fertigungsverfahren und bieten Ihnen eine einzigartige Servicetiefe, die Sie sonst nirgendwo finden.

Sie geben uns die Zeichnung – wir liefern das fertige Produkt!

Pressekontakt:

MWM GmbH & CO. KG
Herr Michael Wilmes
Hüttenstr. 12
59759 Arnsberg

fon ..: 02932/4759801
web ..: https://www.mwm-arnsberg.de/
email : dirk.zehnpfennig@rubin-personal.ch

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

„Qualität von Anfang an – und alles aus einer Hand“

Vorheriger Artikel
Ihr Tischler Partner für Varel und umzu
Nächster Artikel
Begrünung als Erlebnisfaktor Interview mit Ulrich Schuh, Geschäftsführer der HOQ GmbH / pflanzkasten.com
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

„Qualität von Anfang an – und alles aus einer Hand“

Aktuelle Themen

Führungskräfteentwicklung: Der Schlüssel zum Erfolg in der modernen Unternehmenslandschaft

Über 200.000 Wallpapers für Desktop & Smartphone – entdecke...

Alsdorf Fahrzeugverkauf: Stressfrei vom Problemauto zum Bargeld

COSCOM und Fachhochschule Kiel beginnen eine Partnerschaft

Truck1 wird internationaler Medienpartner des Construction Equipment Forums 2025

Begrünung als Erlebnisfaktor Interview mit Ulrich Schuh, Geschäftsführer der...

Ihr Tischler Partner für Varel und umzu

Österreichisches Münzkontor® Erfahrungen – Lohnt sich der Kauf von...

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr zuverlässiger Immobilienmakler in Weingarten

Schluss mit langen Verkaufsprozessen: So verkaufen Sie Ihr Auto...

Zwei Jahrhunderte zauberhaft: Historische Märchenbilder aus den Beständen der...

Zerstörungsarme Leckortung in Oberösterreich – Präzision bei Wasserschäden

Patientenversorgung der Zukunft im Metaverse – Einladung zum MEREPA-Netzwerktreffen...

Revolution am Wickeltisch: StoffOS ersetzt Einweg-Feuchttücher durch nachhaltige Premium-Bio-Baumwolle

Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen...

Yachtrecht im internationalen Yacht-Handel: RA Schwarzkopf warnt vor wachsenden...

McJustice erreicht über 30.000 Nutzer pro Monat – Digitalisierung...

TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp...

SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware

FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif

Redodo Prime Day 2025: Exklusive Mega-Rabatte nur für kurze...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mainz...

Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung

So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto

Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von...

North Island: Architektur im Einklang mit Luxus und Natur

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Magdeburg...

Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung

Alter ist keine Krankheit!

Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga

Was macht ein seriöser Autoverwerter aus?

Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision...

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.