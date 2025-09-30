Patientenversorgung der Zukunft im Metaverse – Einladung zum MEREPA-Netzwerktreffen am 07.10.2025

Zukunft gestalten: Seien Sie dabei beim MEREPA-Netzwerktreffen am 07.10.2025 und bringen Sie Ihre Ideen für neue FuE-Projekte im medizinischen Metaverse ein.

Das ZIM-Innovationsnetzwerk _MEREPA – Das Metaverse als remotes Patientenversorgungssystem_ lädt am Dienstag, den 07. Oktober 2025, von 14:30 bis 16:00 Uhr zum zweiten virtuellen Netzwerktreffen ein. Die Veranstaltung findet online via Microsoft Teams statt, eine Anmeldung ist ab sofort möglich: Zur Anmeldung

Übergang in Phase 2 – neue Partner willkommen

Nach einem erfolgreichen ersten Förderjahr steht MEREPA nun vor dem Übergang in die zweite Förderphase. Gemeinsam mit den bestehenden Partnern wollen wir die bisherigen Ergebnisse ausbauen und neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte (FuE) auf den Weg bringen. Gleichzeitig sind weitere Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen herzlich eingeladen, ihre Ideen und Kompetenzen einzubringen und Teil des Netzwerks zu werden.

„Unser Ziel ist es, ein medizinisches Metaverse zu gestalten, das die Patientenfernversorgung effizienter, sicherer und patientenzentrierter macht. Mit Phase 2 möchten wir noch stärker praxisorientierte Projekte umsetzen und neue Partner gewinnen, die gemeinsam mit uns innovative Lösungen für Prävention, Diagnostik, Therapie und Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen entwickeln“, erklärt Kai Wellmann, Netzwerkmanager von MEREPA.

MEREPA-Forschungsprojekte: erste Erfolge in Phase 1

Bereits im ersten Förderjahr konnten über MEREPA mehrere Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht werden. Dazu zählen u. a. eine orchestrierte Echtzeit-Steuerung für innerklinische Abläufe, ein KI-gestütztes Pflegedokumentationssystem sowie eine immersive KI-Lernplattform mit empathischer Interaktion.

Diese Projekte zeigen beispielhaft, wie innovative Technologien wie miniaturisierte Sensorik, generative KI und Extended Reality (XR) im Netzwerk zusammengeführt werden, um realitätsnahe Versorgungs- und Schulungsszenarien im medizinischen Metaverse zu schaffen.

Einladung zur Teilnahme am Netzwerktreffen

Das Netzwerktreffen bietet nicht nur Einblicke in Fördermöglichkeiten und laufende Projekte, sondern auch die Chance, eigene Ideen einzubringen und sich aktiv an der Gestaltung des medizinischen Metaverse zu beteiligen.

Wir freuen uns auf interessierte Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam mit uns die Gesundheitsversorgung von morgen gestalten möchten.

Wann? Dienstag, 07.10.2025 | 14:30 – 16:00 Uhr

Wo? Online via Microsoft Teams

Jetzt anmelden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH

Herr Patrick Zessin

Deichstraße 29

20459 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0403600663-15

web ..: https://www.iws-nord.de

email : presse@iws-nord.de

IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

