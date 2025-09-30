McJustice erreicht über 30.000 Nutzer pro Monat – Digitalisierung im Insolvenzrecht weiter auf dem Vormarsch

Digitalisierung im Insolvenzverfahren – McJustice als Vorreiter

Das LegalTech-Portal McJustice setzt seinen Wachstumskurs fort. Seit Juni 2025 verzeichnet die Plattform für digitale Insolvenz- und Rechtsverfahren einen rasanten Anstieg der Nutzerzahlen. Mittlerweile nutzen über 30.000 User pro Monat McJustice – Tendenz weiter steigend.

Kontinuierliches Wachstum seit Sommer 2025

Im Juni 2025 überschritt McJustice erstmals die Marke von 20.000 monatlichen Nutzern. Seither entwickelt sich die Plattform dynamisch weiter. Bereits im dritten Quartal 2025 wurden die 30.000-User-Schwelle durchbrochen – ein klares Signal für die wachsende Bedeutung digitaler Lösungen im Insolvenzrecht.

„Die stetig steigenden Zahlen bestätigen unseren Weg. Immer mehr Insolvenzverwalter, Gläubiger und Kanzleien erkennen den Mehrwert von McJustice – schneller, transparenter und digitaler“, erklärt die Geschäftsführung.

Gründe für den Erfolg

* Digitalisierungsschub im Insolvenzverfahren: Gesetzliche Anforderungen und steigende Fallzahlen führen zu höherem Bedarf an effizienten Tools.

* Benutzerfreundlichkeit: McJustice überzeugt mit intuitivem Zugang, einfacher Dokumentenverwaltung und sicherer Kommunikation.

* Mehrwert für alle Beteiligten: Insolvenzverwalter sparen Zeit, Gläubiger erhalten schneller Informationen, Gerichte profitieren von standardisierten Prozessen.

Über 30.000 Nutzer – ein Meilenstein

Mit mehr als 30.000 monatlichen Nutzern etabliert sich McJustice als führendes Portal für digitales Insolvenzrecht in Deutschland. Dabei sind nicht nur Insolvenzverwalter aktiv, sondern auch Gläubiger, Kanzleien und betroffene Unternehmen, die auf die digitale Plattform vertrauen.

Ausblick – Tendenz weiter steigend

McJustice erwartet, dass die Nutzerzahlen auch in den kommenden Monaten weiter steigen. Die Kombination aus steigenden Insolvenzzahlen in Deutschland und dem klaren Trend zur Digitalisierung im Rechtswesen sorgt für kontinuierliches Wachstum.

„Wir sind überzeugt: Die Zukunft des Insolvenzverfahrens ist digital. Mit McJustice gestalten wir diesen Wandel aktiv – und unsere stark wachsende Nutzerbasis gibt uns recht“, so die Unternehmensleitung.

Recht muss nicht kompliziert sein – davon sind wir überzeugt. Im digitalen Zeitalter lassen sich viele rechtliche Prozesse schnell, einfach und ohne den direkten Gang zum Anwalt erledigen. Genau hier setzen wir an: Wir senken die Hemmschwelle und schaffen einen unkomplizierten Zugang zum Recht – für alle.

Unser Anspruch: Dienstleistungen, die bezahlbar, transparent und zeitsparend sind.

Dafür steht unser erfahrenes Team aus hochqualifizierten Juristen. Mit langjähriger Praxiserfahrung haben sie ein intelligentes System entwickelt, das laufend optimiert wird – für maximale Effizienz und bestmögliche Ergebnisse.

Was uns antreibt? Die Bedürfnisse unserer Nutzer. Aus tausenden Mandatsbeziehungen wissen wir, worauf es ankommt: auf klare Erfolgsaussichten, faire Kosten und einen schnellen Ablauf. Genau das bieten wir – digital, rechtssicher und nah am Menschen.

Und das gilt für alle möglichen User auf dieser Plattform: Schuldner, Gläubiger, Insolvenzverwalter und Justiz

