Ihr Tischler Partner für Varel und umzu

Ihr Tischler-Partner in Varel: Maßarbeit, Qualität & Beratung für Türen, Fenster, Innenausbau & mehr vom Meisterbetrieb mit persönlichem Service & Erfahrung.

Für die Anfertigung von passgenauen Einrichtungsgegenständen, die fachgerecht eingebaut werden, sind Tischler und deren handwerkliche Kenntnisse unabdingbar. Sie planen millimetergenau jeden einzelnen Schritt bei der Herstellung, Anpassung und Reparatur von Holzprodukten wie Türen, Fenster und Wandverkleidungen. Tischler gehen dabei immer auf die individuellen Wünsche der Kunden ein und legen viel Wert auf eine umfangreiche Beratung. Genauso wichtig wie die Kundennähe ist auch die Qualität und Langlebigkeit der gefertigten Produkte, damit Kunden viele Jahre Freude an diesen haben.

Ein Tischlereibetrieb, der genau diese Werte vertritt, ist Ihr Tischler-Partner in Varel und Umgebung. Ihr Tischler-Partner hat sich auf den Einbau von Türen, Überdachungen, Fenster und den Innenausbau spezialisiert, bietet jedoch auch eine Reihe von zusätzlichen Leistungen wie Beschattungen, Schiebeanlagen, Insektenschutz und Terrassenböden an. Gegründet wurde das Unternehmen 2019 von Carsten Lüschen, der zuvor erfolgreich seinen Meister absolviert hat und beim Bundesverband freier Selbstständiger als Gutachter und Selbstständiger im Tischlerwesen tätig ist. Carsten Lüschen legt bei seiner Arbeit besonderes Augenmerk auf die reibungslose Kommunikation zwischen Kunden und Handwerkern, damit Missverständnisse vermieden werden können.

Ihr Tischler-Partner ist ein Meisterbetrieb, der persönliche Aufmaßtermine anbietet, um Kunden eine genaue Vorstellung von dem zu geben, was handwerklich möglich ist. Das Unternehmen verwendet seit Jahren natürliche Werkstoffe, die qualitativ hochwertig sind und über eine lange Haltbarkeit verfügen. Ebenfalls ist das Unternehmen als Ausbildungsbetrieb tätig, um das technische Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Zu den vielen Partnern zählen unter anderem Großkonzerne wie Growe, Rodenberg, Hedemann und Somfy.

Zu den angebotenen Leistungen gehören in erster Linie der Einbau von Türen, die Montage von Fenstern, die Gestaltung eines Innenraumes und Beschattungen wie Markisen. Ihr Tischler-Partner kennt sich bestens mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Türen, wie Schiebetüren, Ganzglastüren und sogar speziellen Brandschutztüren aus. Das Team setzt beim Einbau auf höchste Präzision und geht auf besondere Wünsche wie Lärmdämmung, Wärmeschutz und sichere Schließsysteme ein. Bei der Montage von neuen Fenstern wird immer die Bausubstanz des Gebäudes berücksichtigt. Ihr Tischler-Partner ist nicht nur für den Einbau von Fenstern in Neubauten verantwortlich, sondern kümmert sich auch um den Fensteraustausch bei Renovierungen. Beim Innenausbau werden Arbeiten wie Decken- und Wandverkleidungen vom Team übernommen. Dabei werden die persönlichen Vorstellungen des Kunden mit höchster Priorität behandelt.

Bei Ihrem Tischler-Partner können auch Privatgutachten und Beurteilungen von Objekten angefordert werden, da der Geschäftsleiter als Sachverständiger für das Tischlerhandwerk der Handwerkskammer Oldenburg tätig ist. Zu den verschiedenen Arten der Gutachten gehören Gerichts-, Privat-, Versicherungs- und Schiedsgutachten. Termine mit Ihrem Tischler-Partner können ganz einfach über E-Mail oder Telefon vereinbart werden.

