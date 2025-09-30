News suchen
Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen Mathebereich

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

Neue interaktive Online-Übungen für Mathematik in der 2. Klasse – flexibel, motivierend und lehrplangerecht.

BildSchlaumik.de, die digitale Lernplattform für Grundschulkinder, erweitert ihr Angebot: Ab sofort gibt es einen eigenen Bereich mit interaktiven Online-Matheübungen für die 2. Klasse. Kinder können dort spielerisch rechnen, wichtige Grundlagen festigen und neue Themen entdecken – jederzeit flexibel und unabhängig vom Lernort.

Im Mittelpunkt stehen Rechnen bis 100, das Stellenwertsystem bis 1.000 sowie die Einführung in Multiplikation und Division. Ergänzend trainieren Schülerinnen und Schüler mit Online-Aufgaben zu Zeit, Geld, Größen, Geometrie, Diagrammen und Brüchen. Die interaktiven Matheübungen sind so gestaltet, dass Kinder direktes Feedback erhalten und selbstständig lernen können – egal ob im Unterricht, beim Homeschooling oder zu Hause.

Die neuen Online-Übungen für Mathe in der 2. Klasse orientieren sich am LehrplanPLUS Bayern (ISB) und an den KMK-Bildungsstandards. Zusätzlich wurden internationale Standards wie der Common Core berücksichtigt. So wird gewährleistet, dass die Inhalte schulische Anforderungen abdecken und zugleich moderne Lernkompetenzen fördern.

„In der 2. Klasse vertiefen Kinder ihr mathematisches Verständnis entscheidend. Unser neuer Online-Bereich bietet passgenaue Unterstützung – mit motivierenden Aufgaben, klarer Struktur und interaktiven Formaten“, betont Petro Spatar, Gründer von Schlaumik.de.

Die interaktiven Matheübungen decken alle wichtigen Lernfelder ab:

– Addition & Subtraktion bis 100 – mit Zehnerübergang, Ergänzen, erste schriftnahe Verfahren

– Multiplikation & Division – Malfolgen bis 10, gleich große Gruppen, Teilen, Umkehraufgaben

– Stellenwert bis 1.000 – Einer, Zehner, Hunderter erkennen, ordnen und darstellen

– Zeit & Kalender – analoge und digitale Uhr, Zeitspannen, Tage, Wochen, Monate

– Geld – Euro und Cent, Preise vergleichen, Rückgeld berechnen

– Messen & Größen – Länge, Gewicht, Temperatur, Messgeräte anwenden

– Geometrie – 2D-/3D-Formen, Symmetrie, Verschieben, erste Flächenideen

– Daten & Diagramme – Säulen- und Bilddiagramme lesen und vergleichen

– Brüche & Wahrscheinlichkeit – Hälften, Drittel, Viertel, einfache Zufallsereignisse

– Logik & Muster – Folgen fortsetzen, Regeln erkennen, Zahlenrätsel lösen

Mit dem neuen Mathebereich für die 2. Klasse setzt Schlaumik.de einen weiteren Schritt in Richtung qualitätsgesicherter digitaler Bildung. Eltern und Lehrkräfte erhalten eine praxisnahe Unterstützung, während Kinder mit Freude und Motivation mathematische Kompetenzen entwickeln.

Weitere Informationen und alle Übungen unter: https://schlaumik.de/ 

Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen Mathebereich

Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen Mathebereich

