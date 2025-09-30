News suchen
Suche
Internet und E-Commerce

TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp 2025 – Gratis-Tickets zu gewinnen - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

106mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Die TechDivision GmbH, einer der führenden E-Commerce- und Digital-Experience-Dienstleister in der DACH Region, wird das Event am 14.11. in München als aktiver Partner unterstützen und begleiten.

BildAm 14. November 2025 findet in München das AI Transformation Camp statt – ein innovatives Event, das sich ganz den Chancen und Herausforderungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) widmet. Unter dem Motto „von Praktikern für Praktiker“ bringt das Camp führende Köpfe aus Unternehmen, Start-ups und Forschung zusammen, um über Strategien, Best Practices und konkrete KI-Use Cases zu diskutieren.

Die TechDivision GmbH, einer der führenden E-Commerce- und Digital-Experience-Dienstleister im deutschsprachigen Raum, wird das Event nicht nur als Sponsor, sondern auch als aktiver Partner begleiten. Das Unternehmen beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit KI – sowohl intern zur Optimierung eigener Prozesse als auch in Kundenprojekten, etwa im E-Commerce, in der Datenintegration oder bei der Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse.

„Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren der entscheidende Faktor sein, der darüber bestimmt, wie wettbewerbsfähig Unternehmen bleiben“, sagt Stefan Willkommer, CEO und Mitgründer von TechDivision. „Wir sehen KI nicht nur als Trend, sondern als zentralen Bestandteil unserer Arbeit. Deshalb freuen wir uns besonders, das AI Transformation Camp aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Impulse für den praxisnahen Einsatz von KI zu entwickeln.“

Das Barcamp-Format des AI Transformation Camps lebt von der aktiven Beteiligung der Teilnehmenden: Es gibt keine vorab festgelegte Agenda. Stattdessen werden die Themen und Sessions zu Beginn des Events gemeinsam definiert – von KI-Coding über Organisationsentwicklung bis hin zu kulturellen Fragen der Transformation.

Gratis-Tickets zu gewinnen
Als besonderes Highlight verlost TechDivision drei kostenlose Tickets für das AI Transformation Camp. Interessierte können sich über die Landingpage events.techdivision.com/ai-transformation-camp registrieren und mit etwas Glück dabei sein.

Das AI Transformation Camp richtet sich an Entscheider, Macher, Entwickler und alle, die den Einsatz von KI in ihren Organisationen aktiv mitgestalten möchten.

Weitere Informationen:
– Event-Website: www.ai-transformation-camp.com
– Gewinnspiel: events.techdivision.com/ai-transformation-camp

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH
Herr Josef Willkommer
An der Alten Spinnerei 2 a
83059 Kolbermoor
Deutschland

fon ..: 08031 22105-50
fax ..: 08031 22105-522
web ..: http://www.techdivision.com
email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Akeneo-, Shopify- und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Künstliche Intelligenz spielt dabei sowohl bei der Optimierung der internen Aufgaben und Prozesse als auch bei Kundenprojekten eine immer größere Rolle.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Deutz, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH
Herr Josef Willkommer
An der Alten Spinnerei 2 a
83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50
web ..: http://www.techdivision.com
email : marketing@techdivision.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp 2025 – Gratis-Tickets zu gewinnen

Vorheriger Artikel
SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware
Nächster Artikel
Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen Mathebereich
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp 2025 – Gratis-Tickets zu gewinnen

Aktuelle Themen

Schluss mit langen Verkaufsprozessen: So verkaufen Sie Ihr Auto...

Zerstörungsarme Leckortung in Oberösterreich – Präzision bei Wasserschäden

Revolution am Wickeltisch: StoffOS ersetzt Einweg-Feuchttücher durch nachhaltige Premium-Bio-Baumwolle

Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen...

SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware

FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif

Redodo Prime Day 2025: Exklusive Mega-Rabatte nur für kurze...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mainz...

Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung

So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto

Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von...

North Island: Architektur im Einklang mit Luxus und Natur

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Magdeburg...

Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung

Alter ist keine Krankheit!

Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga

Was macht ein seriöser Autoverwerter aus?

Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision...

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.