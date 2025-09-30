News suchen
Redodo Prime Day 2025: Exklusive Mega-Rabatte nur für kurze Zeit

Mit Redodo LiFePO4 Batterien genießen Camper noch mehr Freiheit. Langlebig, sicher und leistungsstark – die ideale Wahl für Reisen im Herbst und Winter.

BildDer Redodo Prime Day ist offiziell gestartet! Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, um LiFePO4 Batterien, Ladegeräte und Zubehör mit riesigen Rabatten zu sichern. Nutzen Sie den Herbst 2025, um sich rechtzeitig mit zuverlässiger Energie für die kommenden Monate auszustatten – jetzt ist der beste Zeitpunkt, zuzugreifen!

Exklusive Vorteile nur auf der offiziellen Redodo Website

Kaufen Sie direkt auf der offiziellen Redodo Website und genießen Sie exklusive Vorteile:

* Attraktive Rabatte: Mitgliederrabatt, Neukundenrabatt und Glücksrad-Rabatt – profitieren Sie von bis zu 8 % Extra-Rabatt!
* Steuerfrei in Deutschland: 0% Mehrwertsteuer auf ausgewählte Produkte.
* 30-Tage-Preisgarantie: Finden Sie innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Kauf einen niedrigeren Preis auf unserer Website, erstatten wir Ihnen die Differenz.
* Schneller Kundenservice: Professionell, zuverlässig und jederzeit für Sie da.

Diese Deals gibt es nirgendwo anders – nur auf der offiziellen Redodo Website warten Ihre exklusiven Prime-Day-Vorteile!

Worauf warten Sie noch? Wählen Sie jetzt Ihre Lieblingsprodukte aus, sichern Sie sich die besten Deals. Hier finden Sie die Highlights mit den größten Preisvorteilen – nur für kurze Zeit!

Wohnmobil Batterien – perfekt für Herbstabenteuer

Mit Redodo LiFePO4 Batterien genießen Camper noch mehr Freiheit. Langlebig, sicher und leistungsstark – die ideale Wahl für Reisen im Herbst und Winter.

12V 100Ah H190 LiFePO4 Batterie – kompakte Bauform mit Bluetooth, perfekt für den Einbau unter Wohnmobilsitzen

* Regulärer Preis: EUR379,99
* Prime Day niedrigster Preis: EUR235,99 (Jetzt EUR144 sparen!)
* Deutschland 0% MwSt.: EUR198,31 (Unglaubliche EUR181,68 günstiger!)

12V 140Ah H190 LiFePO4 Batterie – 40% mehr Kapazität für längere Reisen

* Regulärer Preis: EUR559,99
* Prime Day niedrigster Preis: EUR339,99 (Jetzt EUR220 sparen!)
* Deutschland 0% MwSt.: EUR285,71 (Unglaubliche EUR274,28 günstiger!)

12V 280Ah Tieftemperatur LiFePO4 Batterie – zuverlässige Power auch bei Kälte

* Regulärer Preis: EUR959,99
* Prime Day niedrigster Preis: EUR469,99 (Jetzt EUR490 sparen!)
* Deutschland 0% MwSt.: EUR394,95 (Unglaubliche EUR565,04 günstiger!)

So viel sparen, dass fast noch eine zweite Batterie drin ist – worauf warten Sie noch?

Heim- & Solarbatterien mit großer Kapazität

Für Haushalte, Ferienhäuser oder netzferne Hütten – die leistungsstarken Redodo Batterien sorgen für eine sichere Stromversorgung auch in der dunklen Jahreszeit.

12V 200Ah Plus LiFePO4 Batterie – große Kapazität, leistungsstark dank 200A BMS

* Regulärer Preis: EUR899,99
* Prime Day niedrigster Preis: EUR447,99 (Jetzt EUR452 sparen!)
* Deutschland 0% MwSt.: EUR376,46 (Unglaubliche EUR523,53 günstiger!)

24V 100Ah Bluetooth LiFePO4 Batterie – Bluetooth-gesteuert, perfekt für Zuhause & Solar

* Regulärer Preis: EUR659.99
* Prime Day niedrigster Preis: EUR389,99 (Jetzt EUR270 sparen!)
* Deutschland 0% MwSt.: EUR327,72 (Unglaubliche EUR332,27 günstiger!)

24V 200Ah LiFePO4 Batterie – hohe Kapazität für anspruchsvolle Geräte und lange Einsätze

* Regulärer Preis: EUR1829,99
* Prime Day niedrigster Preis: EUR1019,99 (Jetzt EUR810 sparen!)
* Deutschland 0% MwSt.: EUR857,13 (Unglaubliche EUR972,86 günstiger!)

Rund 50 % Rabatt – so günstig war Top-Qualität noch nie!

Prime Day Highlights & Vorteile für Mitglieder

4.1 Doppelte Punkte für alle Bestellungen (ab sofort – 19.10.)

* Jeder Einkauf im gesamten Aktionszeitraum bringt Ihnen doppelte Punkte, die Sie später in attraktive Rabatte oder Gutscheine einlösen können.
* Extra-Bonus: Beim Kauf von 2 × 24V 200Ah Batterien erhalten Sie 1 × 29,6V 20A Ladegerät gratis dazu!

4.2 Gratis-Extras sichern – je mehr Sie bestellen, desto mehr profitieren!

* Ab EUR800 Einkaufswert: 1 × 14,6V 10A Ladegerät gratis
* Ab EUR1500 Einkaufswert: 1 × Batteriemonitor gratis

4.3 Überraschungs-Batterien – automatische Rabatte!

12V 100Ah Mini LiFePO4 Batterie & 12V 200Ah LiFePO4 Batterie

* Vorbereitungsphase (ab sofort – 6.10.) & Nachaktionsphase (9.10.-19.10.): automatische 6% Rabatt
* Hauptaktionszeit (7.-8.10.): automatische 7% Rabatt

4.4 48-Stunden-Flash-Sales in Vorbereitungs- und Nachaktionsphase

Alle 48 Stunden werden zwei Überraschungsprodukte zum gleichen niedrigen Preis wie während der Hauptaktionszeit angeboten.

Sichern Sie sich jetzt Ihre exklusiven Prime-Day-Deals – nur solange der Vorrat reicht, wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Redodo neue 12V 165Ah LiFePO4 Batterie – mehr Power für längere Abenteuer

Die brandneue 12V 165Ah Batterie ist jetzt zum Einführungspreis erhältlich und bereits heiß begehrt! Sie bietet die gleiche kompakte Bauform wie die 12V 100Ah Basisbatterie, liefert aber 165% mehr Kapazität und ein leistungsstarkes 165A BMS – maximale Leistung in diesem Format. Tieftemperature-Schutz sorgt für zuverlässige Energie auch bei kühleren Herbst- und Wintereinsätzen, während die Bluetooth-Funktion eine bequeme Echtzeitüberwachung und Steuerung ermöglicht.

Mehr Energie, längere Laufzeiten und optimale Sicherheit – Die 12V 165Ah Bluetooth LiFePO4 Batterie bringt Ihre Energieversorgung auf das nächste Level!

Ihre Energie jetzt auf das nächste Level bringen

Ihre Energie für Herbst & Winter auf das nächste Level bringen! Sichern Sie sich hochwertige Redodo LiFePO4 Batterien, Ladegeräte und Zubehör zu Prime-Day-Preisen. Kombinieren Sie doppelte Punkte, Gratis-Geschenke und exklusive Rabatte – direkt auf der offiziellen Redodo Website zugreifen, bevor die Angebote enden!

Ob für Wohnmobile, Solarsysteme, Hausspeicher, Off-Grid-Anlagen, Boote oder Camping – Redodo bietet die passende Lösung für jede Anwendung.

Handeln Sie jetzt – nur solange der Vorrat reicht!

