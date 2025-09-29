News suchen
Suche
IT und Software

Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

103mal gelesen
Lesedauer: 4 min.

Aktueller Report stützt Best-of-Breed-Ansatz und zeigt Licht und Schatten bei Reasoning-Modellen. Insiders Private LLM holt bei Performance auf und überzeugt bei Datenschutz und Regulatorik.

BildKaiserslautern, 29. September 2025 – Insiders Technologies, technologisch führender Anbieter von Software für Intelligent Automation (IA), veröffentlicht eine neue Version des Insiders LLM Benchmarking Reports. Das Insiders LLM Benchmarking vergleicht die Leistungen gängiger Large Language Modelle (LLM) wie beispielsweise von OpenAI, Google, Anthropic und Mistral sowie eigener Modelle von Insiders.
Besonders praxisnah wird der Vergleich dabei durch die Leistungsbewertung der unterschiedlichen Modelle für Anwendungsfälle in der intelligenten Verarbeitung von Dokumenten (engl. Intelligent Document Processing, kurz IDP). Da als Testdaten ein standardisierter IDP-Datensatz mit realen Dokumenten aus der Versicherungs- und Finanzwelt verwendet wird, sind die quartalsweise veröffentlichten Benchmarks miteinander vergleichbar und die Ergebnisse direkt auf Kundenanforderungen in der Praxis übertragbar.

LLM überzeugen – Reasoning-Modelle mit Licht und Schatten

Die Auswertung zeigt: Globale Modelle setzen mit großem Datenvolumen und leistungsstarker Hardware den Standard. GPT-5 von OpenAI führt das Ranking in der Leistungsfähigkeit mit 90,7 Punkten an, gefolgt von Claude 4 Sonnet (90,0) und dem Sieger des zuletzt analysierten Quartals Claude 3.7 Sonnet (89,9). Zugleich zeigt sich jedoch, dass Reasoning-Modelle wie GPT-5, die speziell auf komplexes logisches Denken trainiert wurden, zwar knapp die besten Ergebnisse in Klassifikation und Extraktion erzielen, diese Vorteile jedoch mit spürbaren Nachteilen einhergehen und stark vom jeweiligen Modell abhängen. So liegen die Verarbeitungszeiten bei GPT-5 um den Faktor 4 höher und auch die Token-Kosten steigen dementsprechend um ein Vielfaches – ein Aspekt, der für den produktiven Einsatz nicht zu vernachlässigen ist. Reasoning-Modelle sollten daher in der Praxis mit Vorsicht und nur in sinnvollen Use Cases angewendet werden.
In Summe übernimmt deshalb Claude 4 Sonnet als schnelles und leistungsstarkes Modell gehostet in der EU die Führung im aktuellen Benchmarking. Auch Claude 3 Haiku glänzt als bewährtes Modell mit beeindruckenden Ergebnissen in der Geschwindigkeit und eignet sich daher bei überschaubaren Genauigkeitsverlusten ideal für Volumenverarbeitung.

Private LLM von Insiders rückt an die Spitzengruppe heran

Durch den Wechsel zu einem leistungsfähigeren Modell konnte das Insiders Private LLM – gehostet bei Insiders – seine Qualität bei gleichbleibender Bearbeitungszeit von 67,9 in Q2 auf nun 78,2 Punkte in Q3 steigern. Es nähert sich damit den Top-Modellen – ohne dabei an Datenschutz oder Geschwindigkeit einzubüßen. Auch der Prototyp des neuen Insiders OvAItion LLM, ebenfalls gehostet bei Insiders, rückt mit 80,1 Punkten weiter an die Spitzengruppe heran. Im Gegensatz zu globalen Modellen von OpenAI, Google, Anthropic und Co. sind die Insiders LLM auf höchsten Datenschutz und regulatorische Sicherheit ausgelegt. Durch den Betrieb in der ISO 27001-zertifizierten Insiders Cloud eignen sie sich besonders für sensible Dokumente wie Finanzunterlagen oder Gesundheitsdaten. Für Branchen wie das Finanz- und Versicherungswesen oder Health Care bietet dieser Ansatz einen klaren Vorteil.
„Unser kontinuierliches Benchmarking unterschiedlicher Modelle bildet nicht nur die Grundlage für unsere fundierte Beratung zur Auswahl von KI-Technologien, sondern treibt auch unsere eigene Modellentwicklung voran“, erklärt Dr. Alexander Lück, Team OvAItion/Data Management und Verantwortlicher für das LLM Benchmarking bei Insiders Technologies.

An Best of Breed führt kein Weg vorbei

Das regelmäßige LLM Benchmarking mit realen IDP-Szenarien macht deutlich, dass es nicht das eine „beste“ LLM gibt. Zum einen verändern sich die Leistungen mit Blick auf Performance und Speed durch immer neue Versionen der Modelle erheblich. Zum anderen sind für den konkreten Einsatz immer auch die individuellen regulatorischen Anforderungen zu berücksichtigen. Mit einer auf dem Best-of-Breed-Ansatz basierenden flexiblen KI-Infrastruktur, die die jeweils bestgeeigneten LLM flexibel und auch in Kombination untereinander oder mit anderen bewährten KI-Technologien einsetzen kann, sind Kunden für die sehr dynamischen Veränderungen und Technologiesprünge bestens gerüstet.

Die aktuelle Version des Insiders LLM Benchmarking Q3-2025 kann hier kostenlos bezogen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, individuelle Use Cases benchmarken zu lassen: https://insiders-technologies.com/de/insiders-llm-benchmarking-september-2025
Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com

Zusammenfassung
Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung stützt Best-of-Breed-Ansatz und zeigt Licht und Schatten bei Reasoning-Modellen. Private LLM holen bei Performance auf und überzeugen bei Datenschutz und Regulatorik.

Keywords
LLM, Benchmark, Versicherungswirtschaft, Performance, Inputmanagement, Intelligent Automation, KI, IDP

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Insiders Technologies
Frau Lisa Holländer
Brüsseler Str. 1
67657 Kaiserslautern
Deutschland

fon ..: +49 631 / 92081 1620
web ..: https://www.insiders-technologies.com
email : l.hollaender@insiders-technologies.de

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

Pressekontakt:

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG
Herr Bernd Hoeck
Gerberstr. 63
78050 Villingen-Schwenningen

fon ..: +49 7721 / 9461 – 220
email : insiderstechnologies@bloodsugarmagic.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung

Vorheriger Artikel
So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto
Nächster Artikel
Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mainz mit zertifizierter Datenvernichtung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Neuer Insiders LLM Benchmark für intelligente Dokumentenverarbeitung

Aktuelle Themen

Immobilienkanzlei Oberschwaben GmbH – Ihr zuverlässiger Immobilienmakler in Weingarten

Schluss mit langen Verkaufsprozessen: So verkaufen Sie Ihr Auto...

Zerstörungsarme Leckortung in Oberösterreich – Präzision bei Wasserschäden

Revolution am Wickeltisch: StoffOS ersetzt Einweg-Feuchttücher durch nachhaltige Premium-Bio-Baumwolle

Interaktive Online-Übungen für die 2. Klasse: Schlaumik.de startet neuen...

TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp...

SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware

FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif

Redodo Prime Day 2025: Exklusive Mega-Rabatte nur für kurze...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Mainz...

So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto

Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von...

North Island: Architektur im Einklang mit Luxus und Natur

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Magdeburg...

Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung

Alter ist keine Krankheit!

Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga

Was macht ein seriöser Autoverwerter aus?

Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision...

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.