FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif

FRENZEL Grapefruit kombiniert natürliche Herbe mit fruchtiger Frische. Der Aperitif ist vielseitig einsetzbar. Für alle, die Aperitifs mit klarer Rezeptur und weniger Süße schätzen.

Wuppertal, 30. September 2025

FRENZEL Grapefruit bringt fruchtige Frische und feinherbe Noten ins Glas. Ob beim entspannten Treffen mit Freunden oder als Begleiter zu Speisen: Der Aperitif überzeugt durch ein ausgewogenes Geschmackserlebnis und ist ganzjährig einsetzbar.

Vielseitig und saisonunabhängig

Während klassische, eher süße Aperitifs besonders im Sommer beliebt sind, bietet FRENZEL Grapefruit eine ausgewogene Kombination aus Fruchtigkeit und dezenter Herbe. Damit spricht er alle an, die bei Aperitifgetränken auf Klarheit und Charakter setzen – unabhängig von der Jahreszeit.

Natürliche Zutaten und klares Profil

FRENZEL Grapefruit basiert auf einem Destillat aus frischen Grapefruitschalen. Dieses prägt die charakteristische Aromatik des Likörs – feinherb, fruchtig und ohne künstliche Zusätze. Auf Farb- und Aromastoffe wird bewusst verzichtet. Die Rezeptur orientiert sich an modernen Erwartungen an Qualität und Transparenz.

Der FRENZEL Spritz: Leichtigkeit mit Tiefgang

Der FRENZEL Spritz kombiniert die Leichtigkeit eines klassischen Spritz mit deutlich mehr Tiefe:

* FRENZEL Grapefruit
* Prosecco
* Sodawasser
* Eiswürfel und eine Scheibe Grapefruit

Das Ergebnis: ein Aperitif, der Appetit macht, ohne den Gaumen zu überzuckern. Die Grapefruit bringt eine erfrischende Herbe, die sowohl zur mediterranen Küche als auch zu kräftigen Herbst- und Wintergerichten passt.

Der FRENZEL Negroni: Tradition trifft Fruchtigkeit

Auch klassische Cocktailrezepte lassen sich zeitgemäß interpretieren. Die FRENZEL-Variante des Negroni orientiert sich an der ursprünglichen Struktur aus drei gleichen Teilen:

* 3 cl Gin
* 3 cl FRENZEL Grapefruit
* 3 cl süßer roter Wermut
* Eiswürfel und eine Zeste von Zitrone oder Grapefruit

Diese Interpretation erhält die Tiefe des Originals, wirkt aber frischer und zugänglicher – ohne ihre charaktervolle Herbe zu verlieren. Ideal für gemütliche Abende, wenn es draußen kalt wird.

Genuss mit Verantwortung

FRENZEL Grapefruit steht für bewussten und verantwortungsvollen Genuss. Das Produkt richtet sich an Erwachsene; Verkauf und Konsum erfolgen ausschließlich an Personen ab 18 Jahren gemäß geltenden gesetzlichen Vorgaben. Alkoholische Getränke sollten maßvoll genossen werden.

FRENZEL Grapefruit – für genussvolle Aperitif-Momente, das ganze Jahr über.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
Deutschland

fon ..: +492022541473
web ..: https://frenzel.com
email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel mit Sitz in Wuppertal entwickelt und vertreibt Getränke mit klarem geschmacklichem Profil – ohne künstliche Zusätze. Der Fokus liegt auf natürlichen Aperitifkompositionen, die sich durch ausgewogene Aromatik und vielseitige Einsetzbarkeit auszeichnen.

Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal

fon ..: +492022541473
email : info@frenzel.com

