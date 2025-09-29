News suchen
Suche
Gesundheit und Wellness

Alter ist keine Krankheit! - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

149mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Zum Tag der älteren Menschen, 01. Oktober 2025: Alter ist keine Krankheit!

BildDie Deutschen werden immer älter, das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes (destatis) belegen die erfreuliche Zunahme der Lebenserwartung eindrücklich: 2013 lebten 4,4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies entsprach 5 % der Bevölkerung. Bis 2030 wird sich ein Zuwachs um gut 40 Prozent ergeben und 2060 mit insgesamt 9 Millionen etwa doppelt so hoch sein wie heute.

Wer ab „50plus“ überlegt, wie er im Alter leben möchte, versucht eine Zeitspanne von zwei bis drei Jahrzehnten zu überblicken. „Planungssicherheit gibt es da kaum. Aber es gibt mehr als nur eine Chance, durch Prävention und Gesundheitsförderung die Weichen für gute Gesundheit im höheren und hohen Alter zu stellen“, so Dorothée Remmler-Bellen, Vorstand beim Berufsverband der Präventologinnen und Präventologen in Berlin. „Gesundheitsförderung ist der Schlüssel für Selbstständigkeit und aktive Teilnahme am Leben. Wer sein Dasein so lange wie möglich selbst und aus eigener Kraft gestalten kann, schafft Glücksmomente und steigert die persönliche Zufriedenheit“.

Präventologinnen und Präventologen richten bei der Beratung ihren Blick zunächst auf zwei Gebiete der Gesundheitsförderung, die im Alter von besonderer Bedeutung sind: Verbesserte Ernährung und körperliche Bewegung. „Veränderungen gelingen nur mit Geduld und Ausdauer, denn das individuelle Gesundheitsverhalten wird oft durch jahrelange Gewohnheiten und Lebensstile beeinflusst“, so Remmler-Bellen. Wirklich dauerhafte Veränderungen werden sich nicht ergeben, wenn lediglich versucht wird, Verhaltensgewohnheiten anzupassen. „Von enormer Bedeutung sind gerade die komplexen Beziehungen zwischen sozialen, kulturellen und ökonomischen Einflussfaktoren“. Präventologinnen und Präventologen kennen Angebote, mit deren Hilfe beispielsweise Isolation oder Einsamkeit begegnet werden kann. Oder wie ältere Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Singen und Tanzen gehören unbedingt in die Liste dieser Möglichkeiten. Singen in einem Chor ist eine ausgezeichnete Demenzprophylaxe und Tanzen dient der Sturzprophylaxe, da Koordination und Beweglichkeit gefördert werden. „Je mehr Menschen erleben und spüren, dass sie noch gebraucht werden, dass sie dazu gehören und sinnvolle Aufgaben haben, umso besser sind die Aussichten auf ein Alter in Gesundheit und Lebensfreude“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsverband der Präventologen e.V
Frau Dorothée Remmler-Bellen
Gneisenaustr. 42
10961 Berlin
Deutschland

fon ..: 03021234193
web ..: https://www.praeventologe.de
email : info@praeventologe.de

Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologen, Studierende des Fernstudiengan-ges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirt-schaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

Pressekontakt:

Berufsverband der Präventologen e.V
Frau Dorothée Remmler-Bellen
Gneisenaustr. 42
10961 Berlin

fon ..: 03021234193
email : info@praeventologe.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Alter ist keine Krankheit!

Vorheriger Artikel
Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga
Nächster Artikel
Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Alter ist keine Krankheit!

Aktuelle Themen

So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto

Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von...

North Island: Architektur im Einklang mit Luxus und Natur

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Magdeburg...

Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung

Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga

Was macht ein seriöser Autoverwerter aus?

Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision...

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.