News suchen
Suche
Marketing und Werbung

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision für Locations - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

130mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

„Unsere Technologie ist mehr als nur eine Ladelösung – sie ist eine innovative Plattform, die Service, Werbung und digitale Interaktion auf einzigartige Weise kombiniert.“

BildEnnigerloh, 29. September 2025

EuroChargeMedia startet mit einem neuen Ansatz, der Locations und Unternehmen gleichermaßen Vorteile bringt: Ab sofort können Betreiber von Restaurants, Cafés, Bars und öffentlichen Einrichtungen nicht nur ihren Gästen kostenfreie Lademöglichkeiten für Smartphones und andere mobile Geräte anbieten – sondern gleichzeitig auch von einer attraktiven Werbeprovision profitieren.

Damit entsteht eine echte Win-Win-Situation: Gäste genießen den Mehrwert einer unkomplizierten, kostenlosen Ladeinfrastruktur direkt am Point of Sale, während die Betreiber der Locations ihre Stammkunden mit einem der innovativsten Werbeplätze am Markt ansprechen können.

„Wir verbinden Service mit Umsatzpotenzial. Locations, die unseren Service nutzen, machen ihren Gästen ein wertvolles Angebot und sichern sich zugleich eine neue Einnahmequelle – einfacher geht es kaum“, erklärt Olga Funk, Geschäftsführerin von EuroChargeMedia.
„Unsere Technologie ist mehr als nur eine Ladelösung – sie ist eine innovative Plattform, die Service, Werbung und digitale Interaktion auf einzigartige Weise kombiniert.“

So funktioniert das Modell:

Gäste profitieren: Kostenfreies Laden von Smartphones und Gadgets in hochfrequentierten Locations.

Locations profitieren: Provision für jede Werbeplatzierung, die direkt über die Ladeinfrastruktur ausgespielt wird.

Unternehmen profitieren: Innovative Werbemöglichkeiten direkt am Point of Sale, nah an ihrer Zielgruppe – und das zu einem unschlagbaren Preis: Schon ab 95 Euro brutto pro Monat bzw. 30 Tage kann Werbung in allen teilnehmenden Locations einer Stadt geschaltet werden. Was für ein Angebot!

Bereits heute ist EuroChargeMedia in zahlreichen bekannten Locations vertreten – darunter Vapiano-Restaurants in Göttingen, Dortmund, Münster, Düsseldorf, Dresden und Köln sowie das Stadtkind in Braunschweig. Weitere Installationen und Partnerschaften befinden sich in Umsetzung.

EuroChargeMedia lädt interessierte Partner ein, Teil dieses wachsenden Netzwerks zu werden.

Über EuroChargeMedia
EuroChargeMedia ist ein führendes Unternehmen im Bereich Ladeinfrastruktur für mobile Geräte. Mit benutzerfreundlichen Ladelösungen und einem innovativen Werbemodell verbindet das Unternehmen Service, Sichtbarkeit und nachhaltige Partnerschaften.

Kontakt für Interessierte und Medienanfragen
EuroChargeMedia
Presseabteilung
E-Mail: info@eurochargemedia.eu

Website: www.eurochargemedia.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EuroChargeMedia UG
Frau Olga Funk
August Macke Allee 26
59320 Ennigerloh
Deutschland

fon ..: +49 156 79593158
web ..: https://eurochargemedia.com
email : info@eurochargemedia.com

„Energie für Ihre Geräte. Sichtbarkeit für Ihre Marke. Willkommen bei der Revolution am Point of Sale.“
Für Unternehmen, die ihre Botschaft direkt am Point of Sale platzieren wollen.

Werben & Gewinnen
Für Locations, die unseren Service kostenfrei anbieten möchten.

Geräte Gratis Nutzen

Pressekontakt:

EuroChargeMedia UG
Frau Olga Funk
August Macke Allee 26
59320 Ennigerloh

fon ..: +49 156 79593158
email : info@eurochargemedia.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision für Locations

Vorheriger Artikel
Christian Deussen besingt den „Morgen danach“
Nächster Artikel
Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

EuroChargeMedia schafft Win-Win-Situation: Kostenloses Laden für Gäste – Provision für Locations

Aktuelle Themen

So verhandelst du den besten Preis für dein Schrottauto

Neuer BTB-Lehrgang „Pflanzenkunde in der Ernährung“: Gesundheitl. Vorteile von...

North Island: Architektur im Einklang mit Luxus und Natur

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Magdeburg...

Date50.de – Online-Dating für Singles mit Lebenserfahrung

Alter ist keine Krankheit!

Apfel-Saft-Tausch bei der Reloga

Was macht ein seriöser Autoverwerter aus?

Zum Weltherztag: Seelischer Stress & Broken-Heart-Syndrom

Christian Deussen besingt den „Morgen danach“

Umweltprämien für Altfahrzeuge – Gibt es sie noch?

Was tun, wenn der Schrotthändler nicht zahlt?

Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

Autoverschrottung im Vergleich: Werkstatt vs. Schrotthof

Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000...

Kreislaufwirtschaft in der Autoindustrie

Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die...

Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels

Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon...

Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben

Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song...

Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler

Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner...

Mehr als Erinnerung: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen mit Gedenkmünzen im...

Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst...

Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss...

Im Herbst lockt das Wasserschloss Mellenthin mit kulinarischen Events...

Hybrides Training, New Work und Back-to-Work: Warum analoge...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Lübeck...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Westendmord auf Spiekeroog“ von Rolf Uliczka im...

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leverkusen...

S Immobilienpartner – Immobilienmakler Bonn

Der lokale Elfmeter: So erzielen Unternehmen durch Pressearbeit nachhaltigen...

PR-Backlinks für kleine Unternehmen: Wie du durch gezielte Medienarbeit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Leipzig...

LocaFox Kassensystem: Die Zukunft der modernen Verkaufsprozesse

Autoankaufsdienste in Köln: Eine Auswertung der Marktdaten, Nachfrage und...

Morenko Umzüge: Ihr verlässlicher Partner für Umzüge und Entrümpelungen...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Köln...

Ein historischer Moment: 84 Gemeinden in Äthiopien feiern Zugehörigkeit...

Neuerscheinung: Ein Buch zur richtigen Zeit „Künstliche Intelligenz &...

Fernüberwachung von Abfall- und Presscontainern

Liquid Glass-Beschichtungen – ein unterschätzter Markt mit großem Wachstumspotenzial

Aschenputtel on Ice auf Tournee im deutschsprachigen Raum

Webspace-Verkauf.de feiert 22 Jahre Vertrauen – und erweitert sein...

Case Study: Online-Marketing bringt Badsanierer 50 Neukundenanfragen in nur...

Novarail-Lichtsystem überzeugt im unabhängigen Test: „Sehr gut“ mit 95...

Zähneknirschen oder Klartext? – Wie Frauenstimmen Gehör finden

Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung? – Ein Vergleich für...

Neue Bilderrahmen mit Passepartout bei idealrahmen.de – stilvoll, vielseitig...

Werden Sie Teil der Lösung: Helfen Sie Tieren in...

Tierschutz in Ihrer Nähe: So unterstützen Sie Fellnasen

Faszination Numismatik: BAYERISCHES MÜNZKONTOR® Erfahrungen über die Welt der...

Ammonium und Ammoniak – lange unterschätzte Gefahr für Gehirn...

Neue Explosionsgeschützte Domekameras von Samcon – Atex-Innovation für explosionsgeschützte...

Christian Varga: Stresstests und Szenarioanalysen für das Risikomanagement von...

Kulinarischer Herbst in Ferrara und der Po-Delta-Region: „Renaissance...

Das KUNSTLABOR 2 präsentiert die Ausstellung Seth’s SPIEL(T)RÄUME des...

DOMREAL Immobilien – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Frechen

Servitex-Mitglied Fliegel Textilservice: Innovationstreiber für die Hotellerie mit Robotik...

Okta präsentiert Innovationen für sichere Unternehmens-KI und Betrugsbekämpfung

3D PluraView Monitor – von Esri ArcGIS Pro für...

Christiane Mielecke – Neu VITALIS Fußpflege in Hannover Bothfeld

Ihr professioneller Partner für Handy- und iPhone Reparatur in...

Online-Sportwetten ohne deutsche Lizenz nichtig? EuGH stärkt Chancen auf...

Markteintritt von Togg in Deutschland: Vorbestellung der Elektrofahrzeuge T10X...

Internetdienste Burkart erweitert Portfolio mit zertifizierter Google Ads-Spezialistin Ivana...

DIGI CHANGE: Eine Revolution in der Handwerksbranche

Autoankauf Bad Homburg für Fahrzeuge in verschiedenen Bedingungen: Seriosität...

RTLL Lewerenz Holding AG und Poschmann Immobilien präsentieren rund...

Motorschaden? So einfach lässt sich ein Auto in Bad...

Rümpel Max: Wenn sauberer Neuanfang auf Erfahrung trifft

Auto ohne TÜV verkaufen? Bautzen bietet die perfekte Lösung

Unfallwagen Ankauf Willich: So holt man den maximalen Restwert...

Defektes Auto verkaufen in Eberswalde – Schnell, fair und...

SkillDuck® – das KI-gestützte E-Learning-Autorentool startet heute und revolutioniert...

Schwedt Autoankauf: Sofortverkauf mit direkter Auszahlung garantiert

Autoexport Bernau: Neue Chancen für schwer verkäufliche Fahrzeuge

Motorschaden Ankauf Frankenthal – Geld für defekte Fahrzeuge erhalten

e*Message zeigt führende Lösungen für Kommunen, Stadtwerke und KRITIS...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.